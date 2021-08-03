Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-dumitru-budyanski-43531698.html
Биография Думитру Будянски
Биография Думитру Будянски
Думитру Будянски предложен Натальей Гаврилицей на пост министра финансов в правительстве Молдовы.
2021-08-03T17:55+0300
2021-08-03T18:08+0300
правительство
состав
министр финансов
назначение
политика
в молдове
думитру будянски
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43531268_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_98b42e08c8185f89d9dadfc6e1e17687.jpg
Будянски – математик, экономист, эксперт по публичным финансам и депутат фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS).C 2011 по 2021 год занимал должность директора программы "Публичный сектор: экономика, финансы, менеджмент" в аналитическом центре Expert-Grup.В 2013-2019 годах был экспертом и финансовым консультантом по ряду проектов в международных учреждениях, в том числе в ПРООН, BDO Audit, ICON-INSTITUT Engineering, GFA Consulting Group.Будянски закончил факультет математики и кибернетики в Государственном университете Молдовы. У него есть степень магистра публичных финансов и налогообложения, которую Думитру Будянски получил по завершении обучения в Молдавской экономической академии.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43531268_148:0:1968:1365_1920x0_80_0_0_9af9789d1098e14ed4518f152b98762c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
правительство, состав, министр финансов, назначение, в молдове, думитру будянски

Биография Думитру Будянски

17:55 03.08.2021 (обновлено: 18:08 03.08.2021)
92
© Photo : Facebook / Programul Comunitatea MeaДумитру Будянски
Думитру Будянски - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Photo : Facebook / Programul Comunitatea Mea
Думитру Будянски предложен Натальей Гаврилицей на пост министра финансов.
Будянски – математик, экономист, эксперт по публичным финансам и депутат фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS).
C 2011 по 2021 год занимал должность директора программы "Публичный сектор: экономика, финансы, менеджмент" в аналитическом центре Expert-Grup.
В 2013-2019 годах был экспертом и финансовым консультантом по ряду проектов в международных учреждениях, в том числе в ПРООН, BDO Audit, ICON-INSTITUT Engineering, GFA Consulting Group.
Будянски закончил факультет математики и кибернетики в Государственном университете Молдовы. У него есть степень магистра публичных финансов и налогообложения, которую Думитру Будянски получил по завершении обучения в Молдавской экономической академии.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:15Вопрос третьей дозы: ЕС ждет ответа от ЕМА по ревакцинации
17:45Подразделения МВД Молдовы начали подготовку к параду на День независимости
17:38Будущий глава МИДЕИ: один из приоритетов - диалог с Россией
17:15Минздрав: за сутки выросло количество госпитализированных с COVID-19
17:07Когда парламент соберется для утверждения правительства Гаврилицы
16:37В Испании поймали 79-летнюю главу банды наркоторговцев
16:27Протест против обязательной вакцинации прошел в Кишиневе
16:08Молдавские саперы в июле обезвредили более 70 боеприпасов
16:03Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду
15:37В Молдове заканчивается AstraZeneca: второй дозы может хватить не всем
15:11В России создают новейшую гиперзвуковую ракету большой дальности X-95
14:47Пожар в ресторане Кишинева: подробности от спасателей
14:25Как Тимановская на Олимпиаде убежала из спорта в политику
13:56Когда в Молдове начнут вакцинацию детей против COVID-19: ответ Минздрава
13:05Игорь Гросу провел встречу с митрополитом Владимиром
12:37AIPA выделит средства на развитие нескольких населенных пунктов
12:08Страшное убийство в Унгенах: зарезали таксиста
11:42В МИДЕИ подготовили проект об отзыве посла Молдовы в России
11:20В Кишиневе протестуют против обязательной вакцинации: вышли десятки верующих
11:15Только правда: чего жители Молдовы ждут от нового парламента