https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-dumitru-budyanski-43531698.html
Биография Думитру Будянски
Биография Думитру Будянски
Думитру Будянски предложен Натальей Гаврилицей на пост министра финансов в правительстве Молдовы.
2021-08-03T17:55+0300
2021-08-03T17:55+0300
2021-08-03T18:08+0300
правительство
состав
министр финансов
назначение
политика
в молдове
думитру будянски
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Будянски – математик, экономист, эксперт по публичным финансам и депутат фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS).C 2011 по 2021 год занимал должность директора программы "Публичный сектор: экономика, финансы, менеджмент" в аналитическом центре Expert-Grup.В 2013-2019 годах был экспертом и финансовым консультантом по ряду проектов в международных учреждениях, в том числе в ПРООН, BDO Audit, ICON-INSTITUT Engineering, GFA Consulting Group.Будянски закончил факультет математики и кибернетики в Государственном университете Молдовы. У него есть степень магистра публичных финансов и налогообложения, которую Думитру Будянски получил по завершении обучения в Молдавской экономической академии.
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правительство, состав, министр финансов, назначение, в молдове, думитру будянски
Биография Думитру Будянски
17:55 03.08.2021 (обновлено: 18:08 03.08.2021)
Думитру Будянски предложен Натальей Гаврилицей на пост министра финансов.
Будянски – математик, экономист, эксперт по публичным финансам и депутат фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS).
C 2011 по 2021 год занимал должность директора программы "Публичный сектор: экономика, финансы, менеджмент" в аналитическом центре Expert-Grup.
В 2013-2019 годах был экспертом и финансовым консультантом по ряду проектов в международных учреждениях, в том числе в ПРООН, BDO Audit, ICON-INSTITUT Engineering, GFA Consulting Group.
Будянски закончил факультет математики и кибернетики в Государственном университете Молдовы. У него есть степень магистра публичных финансов и налогообложения, которую Думитру Будянски получил по завершении обучения в Молдавской экономической академии.