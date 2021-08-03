https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-marchela-spatarya-43533709.html

Биография Марчела Спатаря

Биография Марчела Спатаря

Марчел Спатарь предложен Натальей Гаврилицей на пост министра труда и социальной защиты в правительстве Молдовы.

2021-08-03T18:23+0300

2021-08-03T18:23+0300

2021-08-03T18:34+0300

правительство

состав

назначение

министр

политика

марчел спатарь

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Спатарь с 2010 года является экспертом и гендиректором Syndex România, входящей во французскую группу Syndex – одну из крупнейших консалтинговых компаний в сфере защиты прав трудящихся.Оказывал консультации по социально-экономическим вопросам, по вопросам трудового права и промышленным отношениям компаниям в Молдове, и Евросоюзе, в том числе в Румынии.Спатарь – автор статей и исследований о положении трудящихся, социальном диалоге, рынке труда, минимальной зарплате, стоимости жизни и влиянии COVID-19 на трудящихся и рынок труда.Консультировал партнеров по социальному диалогу по пенсионной реформе Румынии.В 2003 году окончил факультет международных отношений, политических и административных наук (лиценциат) в Государственном университете Молдовы. Магистр в области европейских исследований (Европейский колледж) и делового администрирования школы делового менеджмента IFAG и Университета Нанта.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

правительство, состав, назначение, министр, марчел спатарь