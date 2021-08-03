https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-marchela-spatarya-43533709.html
Биография Марчела Спатаря
Биография Марчела Спатаря
Марчел Спатарь предложен Натальей Гаврилицей на пост министра труда и социальной защиты в правительстве Молдовы.
2021-08-03T18:23+0300
2021-08-03T18:23+0300
2021-08-03T18:34+0300
правительство
состав
назначение
министр
политика
марчел спатарь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43530650_0:335:720:740_1920x0_80_0_0_73799442b6f5bb21de38bddff31e8614.jpg
Спатарь с 2010 года является экспертом и гендиректором Syndex România, входящей во французскую группу Syndex – одну из крупнейших консалтинговых компаний в сфере защиты прав трудящихся.Оказывал консультации по социально-экономическим вопросам, по вопросам трудового права и промышленным отношениям компаниям в Молдове, и Евросоюзе, в том числе в Румынии.Спатарь – автор статей и исследований о положении трудящихся, социальном диалоге, рынке труда, минимальной зарплате, стоимости жизни и влиянии COVID-19 на трудящихся и рынок труда.Консультировал партнеров по социальному диалогу по пенсионной реформе Румынии.В 2003 году окончил факультет международных отношений, политических и административных наук (лиценциат) в Государственном университете Молдовы. Магистр в области европейских исследований (Европейский колледж) и делового администрирования школы делового менеджмента IFAG и Университета Нанта.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43530650_0:267:720:807_1920x0_80_0_0_3f96accc0eeb545e06e004c5b3851cd1.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
правительство, состав, назначение, министр, марчел спатарь
Биография Марчела Спатаря
18:23 03.08.2021 (обновлено: 18:34 03.08.2021)
Марчел Спатарь предложен Натальей Гаврилицей на пост министра труда и социальной защиты.
Спатарь с 2010 года является экспертом и гендиректором Syndex România, входящей во французскую группу Syndex – одну из крупнейших консалтинговых компаний в сфере защиты прав трудящихся.
Оказывал консультации по социально-экономическим вопросам, по вопросам трудового права и промышленным отношениям компаниям в Молдове, и Евросоюзе, в том числе в Румынии.
Спатарь – автор статей и исследований о положении трудящихся, социальном диалоге, рынке труда, минимальной зарплате, стоимости жизни и влиянии COVID-19 на трудящихся и рынок труда.
Консультировал партнеров по социальному диалогу по пенсионной реформе Румынии.
В 2003 году окончил факультет международных отношений, политических и административных наук (лиценциат) в Государственном университете Молдовы. Магистр в области европейских исследований (Европейский колледж) и делового администрирования школы делового менеджмента IFAG и Университета Нанта.