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https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-marchela-spatarya-43533709.html
Биография Марчела Спатаря
Биография Марчела Спатаря
Марчел Спатарь предложен Натальей Гаврилицей на пост министра труда и социальной защиты в правительстве Молдовы.
2021-08-03T18:23+0300
2021-08-03T18:34+0300
правительство
состав
назначение
министр
политика
марчел спатарь
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Спатарь с 2010 года является экспертом и гендиректором Syndex România, входящей во французскую группу Syndex – одну из крупнейших консалтинговых компаний в сфере защиты прав трудящихся.Оказывал консультации по социально-экономическим вопросам, по вопросам трудового права и промышленным отношениям компаниям в Молдове, и Евросоюзе, в том числе в Румынии.Спатарь – автор статей и исследований о положении трудящихся, социальном диалоге, рынке труда, минимальной зарплате, стоимости жизни и влиянии COVID-19 на трудящихся и рынок труда.Консультировал партнеров по социальному диалогу по пенсионной реформе Румынии.В 2003 году окончил факультет международных отношений, политических и административных наук (лиценциат) в Государственном университете Молдовы. Магистр в области европейских исследований (Европейский колледж) и делового администрирования школы делового менеджмента IFAG и Университета Нанта.
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Биография Марчела Спатаря

18:23 03.08.2021 (обновлено: 18:34 03.08.2021)
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© Photo : Facebook / Marcel SpatariМарчел Спатарь
Марчел Спатарь - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Photo : Facebook / Marcel Spatari
Марчел Спатарь предложен Натальей Гаврилицей на пост министра труда и социальной защиты.
Спатарь с 2010 года является экспертом и гендиректором Syndex România, входящей во французскую группу Syndex – одну из крупнейших консалтинговых компаний в сфере защиты прав трудящихся.
Оказывал консультации по социально-экономическим вопросам, по вопросам трудового права и промышленным отношениям компаниям в Молдове, и Евросоюзе, в том числе в Румынии.
Спатарь – автор статей и исследований о положении трудящихся, социальном диалоге, рынке труда, минимальной зарплате, стоимости жизни и влиянии COVID-19 на трудящихся и рынок труда.
Консультировал партнеров по социальному диалогу по пенсионной реформе Румынии.
В 2003 году окончил факультет международных отношений, политических и административных наук (лиценциат) в Государственном университете Молдовы. Магистр в области европейских исследований (Европейский колледж) и делового администрирования школы делового менеджмента IFAG и Университета Нанта.
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