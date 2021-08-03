https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-serdzhiu-gaybu-43531813.html

Биография Серджиу Гайбу

Биография Серджиу Гайбу

Биография Серджиу Гайбу

2021-08-03T18:13+0300

2021-08-03T18:13+0300

2021-08-03T18:13+0300

правительство молдовы

министр экономики

политика

биография

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Серджиу Гайбу занимает пост директора Программы экономической политики в Независимом аналитическом центре Expert Grup, отвечает за разработку исследований, экономической политики и технической помощи для Национального банка Молдовы, Национальной комиссии по финансовому рынку и правительства.Ранее Гайбу предоставлял консультации по вопросам наращивания потенциала Агентства по привлечению инвестиций и продвижения экспорта Молдовы. В период с 2009 по 2014 годы Серджиу Гайбу был членом исполнительного комитета Коммерческого банка Румынии в Кишиневе, а с 2008 по 2016 годы - младшим экспертом в ИРСИ Viitorul.К сегодняшнему дню Гайбу располагает более чем 20-летним опытом работы в сфере экономики, в разное время сотрудничал с GIZ, USAID, банками BC Mobiasbanca, Moldova Agroindbank.Гайбу защитил диплом (лиценциат) по теме международных экономических отношений в Молдавской экономической академии.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

правительство молдовы, министр экономики, биография