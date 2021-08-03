https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-serdzhiu-gaybu-43531813.html
Биография Серджиу Гайбу
Биография Серджиу Гайбу
Биография Серджиу Гайбу
2021-08-03T18:13+0300
2021-08-03T18:13+0300
2021-08-03T18:13+0300
правительство молдовы
министр экономики
политика
биография
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo/logo-social.png
Серджиу Гайбу занимает пост директора Программы экономической политики в Независимом аналитическом центре Expert Grup, отвечает за разработку исследований, экономической политики и технической помощи для Национального банка Молдовы, Национальной комиссии по финансовому рынку и правительства.Ранее Гайбу предоставлял консультации по вопросам наращивания потенциала Агентства по привлечению инвестиций и продвижения экспорта Молдовы. В период с 2009 по 2014 годы Серджиу Гайбу был членом исполнительного комитета Коммерческого банка Румынии в Кишиневе, а с 2008 по 2016 годы - младшим экспертом в ИРСИ Viitorul.К сегодняшнему дню Гайбу располагает более чем 20-летним опытом работы в сфере экономики, в разное время сотрудничал с GIZ, USAID, банками BC Mobiasbanca, Moldova Agroindbank.Гайбу защитил диплом (лиценциат) по теме международных экономических отношений в Молдавской экономической академии.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
правительство молдовы, министр экономики, биография
Биография Серджиу Гайбу
Кандидат в премьеры Молдовы Наталья Гаврилица предложила на пост министра экономики Серджиу Гайбу.
Серджиу Гайбу занимает пост директора Программы экономической политики в Независимом аналитическом центре Expert Grup, отвечает за разработку исследований, экономической политики и технической помощи для Национального банка Молдовы, Национальной комиссии по финансовому рынку и правительства.
Ранее Гайбу предоставлял консультации по вопросам наращивания потенциала Агентства по привлечению инвестиций и продвижения экспорта Молдовы.
В период с 2009 по 2014 годы Серджиу Гайбу был членом исполнительного комитета Коммерческого банка Румынии в Кишиневе, а с 2008 по 2016 годы - младшим экспертом в ИРСИ Viitorul.
К сегодняшнему дню Гайбу располагает более чем 20-летним опытом работы в сфере экономики, в разное время сотрудничал с GIZ, USAID, банками BC Mobiasbanca, Moldova Agroindbank.
Гайбу защитил диплом (лиценциат) по теме международных экономических отношений в Молдавской экономической академии.