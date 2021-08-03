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https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-sergiu-prodan-43532238.html
Биография Серджиу Продана
Биография Серджиу Продана
Серджиу Продан биография
2021-08-03T18:05+0300
2021-08-03T18:11+0300
в молдове
молдова
правительство молдовы
серджиу продан
политика
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Образование Окончил Щукинское театральное училище в Москве в 1985 году и режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую профессора Ираклия Квирикадзе в 1991 году.Профессиональная деятельность Продан является директором продюсерского дома "Ателье Серджиу Продан".В 2009-2013 годах он был профессором режиссуры и кино Академии музыки, театра и изобразительных искусств.В 2013-2017 годах был председателем Союза кинематографистов Молдовы, также один из авторов Закона о кинематографии. В 2004 году занимал должность генерального директора ОАО "Телерадио-Молдова". Серджиу Продан получил международные награды за множество своих фильмов: "Прокрустово ложе" - получил награды на международных кинофестивалях Берлинале 2001, в Карловых Варах, Монреале, Квебеке, Каире, Москве, Филадельфии. "Дети мясника" - получил премию в Локарно (Швейцария) как лучший игровой короткометражный фильм. "Самый лучший из миров, или Обычный осенний день" - стал лауреатом на фестивале "Молодость" в Киеве. "Паула" - оценили в Костинештах (Румыния) как лучший игровой короткометражный фильм, также картина получила специальную премию "Кодак".Продан был выдвинут 3 августа на пост министра культуры в новом правительстве Гаврилицы.
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в молдове, молдова, правительство молдовы, серджиу продан

Биография Серджиу Продана

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© Photo : Facebook / CRONOGRAFСерджиу Продан
Серджиу Продан - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Photo : Facebook / CRONOGRAF
Режиссер, сценарист, продюсер и педагог Серджиу Продан родился 9 декабря 1963 года в Бельцах.

Образование

Окончил Щукинское театральное училище в Москве в 1985 году и режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую профессора Ираклия Квирикадзе в 1991 году.

Профессиональная деятельность

Продан является директором продюсерского дома "Ателье Серджиу Продан".
В 2009-2013 годах он был профессором режиссуры и кино Академии музыки, театра и изобразительных искусств.
В 2013-2017 годах был председателем Союза кинематографистов Молдовы, также один из авторов Закона о кинематографии.
В 2004 году занимал должность генерального директора ОАО "Телерадио-Молдова".
Серджиу Продан получил международные награды за множество своих фильмов:
"Прокрустово ложе" - получил награды на международных кинофестивалях Берлинале 2001, в Карловых Варах, Монреале, Квебеке, Каире, Москве, Филадельфии.
"Дети мясника" - получил премию в Локарно (Швейцария) как лучший игровой короткометражный фильм.
"Самый лучший из миров, или Обычный осенний день" - стал лауреатом на фестивале "Молодость" в Киеве.
"Паула" - оценили в Костинештах (Румыния) как лучший игровой короткометражный фильм, также картина получила специальную премию "Кодак".
Продан был выдвинут 3 августа на пост министра культуры в новом правительстве Гаврилицы.
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