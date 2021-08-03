https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-sergiu-prodan-43532238.html
Биография Серджиу Продана
Биография Серджиу Продана
Серджиу Продан биография
2021-08-03T18:05+0300
2021-08-03T18:05+0300
2021-08-03T18:11+0300
в молдове
молдова
правительство молдовы
серджиу продан
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43524399_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_c1a564a1bef15a65760e203277cc52a1.jpg
Образование Окончил Щукинское театральное училище в Москве в 1985 году и режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую профессора Ираклия Квирикадзе в 1991 году.Профессиональная деятельность Продан является директором продюсерского дома "Ателье Серджиу Продан".В 2009-2013 годах он был профессором режиссуры и кино Академии музыки, театра и изобразительных искусств.В 2013-2017 годах был председателем Союза кинематографистов Молдовы, также один из авторов Закона о кинематографии. В 2004 году занимал должность генерального директора ОАО "Телерадио-Молдова". Серджиу Продан получил международные награды за множество своих фильмов: "Прокрустово ложе" - получил награды на международных кинофестивалях Берлинале 2001, в Карловых Варах, Монреале, Квебеке, Каире, Москве, Филадельфии. "Дети мясника" - получил премию в Локарно (Швейцария) как лучший игровой короткометражный фильм. "Самый лучший из миров, или Обычный осенний день" - стал лауреатом на фестивале "Молодость" в Киеве. "Паула" - оценили в Костинештах (Румыния) как лучший игровой короткометражный фильм, также картина получила специальную премию "Кодак".Продан был выдвинут 3 августа на пост министра культуры в новом правительстве Гаврилицы.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43524399_127:0:1234:830_1920x0_80_0_0_40e7c85309a83de3f60b0a8853d38d03.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове, молдова, правительство молдовы, серджиу продан
Биография Серджиу Продана
Режиссер, сценарист, продюсер и педагог Серджиу Продан родился 9 декабря 1963 года в Бельцах.
Образование
Окончил Щукинское театральное училище в Москве в 1985 году и режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую профессора Ираклия Квирикадзе в 1991 году.
Профессиональная деятельность
Продан является директором продюсерского дома "Ателье Серджиу Продан".
В 2009-2013 годах он был профессором режиссуры и кино Академии музыки, театра и изобразительных искусств.
В 2013-2017 годах был председателем Союза кинематографистов Молдовы, также один из авторов Закона о кинематографии.
В 2004 году занимал должность генерального директора ОАО "Телерадио-Молдова".
Серджиу Продан получил международные награды за множество своих фильмов:
"Прокрустово ложе" - получил награды на международных кинофестивалях Берлинале 2001, в Карловых Варах, Монреале, Квебеке, Каире, Москве, Филадельфии.
"Дети мясника" - получил премию в Локарно (Швейцария) как лучший игровой короткометражный фильм.
"Самый лучший из миров, или Обычный осенний день" - стал лауреатом на фестивале "Молодость" в Киеве.
"Паула" - оценили в Костинештах (Румыния) как лучший игровой короткометражный фильм, также картина получила специальную премию "Кодак".
Продан был выдвинут
3 августа на пост министра культуры в новом правительстве Гаврилицы.