https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-viorel-gherciu-43533928.html
Биография Виорела Герчиу
Биография Виорела Герчиу
Виорел Герчиу биография
2021-08-03T18:25+0300
2021-08-03T18:25+0300
2021-08-03T18:25+0300
в молдове
молдова
правительство молдовы
виорел герчиу
политика
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С 2003 года Герчиу является президентом компании ProRuralInvest. В период 2015-2017 годов был делегатом организации в качестве эксперта в области сельского хозяйства в проекте Европейского инвестиционного банка "Сельскохозяйственный бизнес и развитие сельских территорий".В 2017-2018 годах был координатором проектов по реализации агропродовольственной политики Европейского инвестиционного банка на Украине.С 2018 года Герчиу - директор VEREIN Donau Soja в Молдове, отвечал за проекты по развитию посевов сои в Молдове.За время своей профессиональной деятельности Виорел Герчиу внес вклад в развитие фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, участвовал в развитии 11 ассоциаций водопользователей для орошения и был одним из авторов Стратегии развития сельских районов Республики Молдова.Герчиу был выдвинут 3 августа на пост министра сельского хозяйства и пищевой промышленности в новом правительстве Гаврилицы.
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в молдове, молдова, правительство молдовы, виорел герчиу
Биография Виорела Герчиу
Виорел Герчиу - эксперт в области сельского хозяйства с многолетним опытом.
С 2003 года Герчиу является президентом компании ProRuralInvest. В период 2015-2017 годов был делегатом организации в качестве эксперта в области сельского хозяйства в проекте Европейского инвестиционного банка "Сельскохозяйственный бизнес и развитие сельских территорий".
В 2017-2018 годах был координатором проектов по реализации агропродовольственной политики Европейского инвестиционного банка на Украине.
С 2018 года Герчиу - директор VEREIN Donau Soja в Молдове, отвечал за проекты по развитию посевов сои в Молдове.
За время своей профессиональной деятельности Виорел Герчиу внес вклад в развитие фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, участвовал в развитии 11 ассоциаций водопользователей для орошения и был одним из авторов Стратегии развития сельских районов Республики Молдова.
Герчиу был выдвинут
3 августа на пост министра сельского хозяйства и пищевой промышленности в новом правительстве Гаврилицы.