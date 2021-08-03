https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-vlada-kulminskogo-43529247.html
Биография Влада Кульминского
Биография Влада Кульминского
Биография кандидата на пост вице-премьера по реинтграции
2021-08-03T17:19+0300
2021-08-03T17:19+0300
2021-08-03T17:30+0300
биография
справка
влад кульминский
политика
в молдове
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Влад Кульминиский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Разработал и внедрил программы в области разрешения конфликтов и надлежащего управления в регионе в рамках различных международных организаций, включая НПО "Гуманитарный диалог в Швейцарии", ПРООН, DFID, Всемирный банк.В период 2016-2019 годов занимал пост исполнительного директора Института по стратегическим инициативам (IPIS).Кульминиский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове. Магистр в области международного права и европейских наук в Центральном университете Будапешта. Также Кульминский получил мастерскую степень по специальности "Публичное администрирование" в Школе Maxwell в Нью-Йорке. Выпускник программ Fulbright и John Smith, а также Программы для молодых лидеров Конференции по безопасности в Мюнхене.
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биография, справка, влад кульминский, в молдове
Биография Влада Кульминского
17:19 03.08.2021 (обновлено: 17:30 03.08.2021)
Кандидат в премьеры Молдовы Наталья Гаврилица предложила на пост вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского.
Влад Кульминиский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.
В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН).
Разработал и внедрил программы в области разрешения конфликтов и надлежащего управления в регионе в рамках различных международных организаций, включая НПО "Гуманитарный диалог в Швейцарии", ПРООН, DFID, Всемирный банк.
В период 2016-2019 годов занимал пост исполнительного директора Института по стратегическим инициативам (IPIS).
Кульминиский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове. Магистр в области международного права и европейских наук в Центральном университете Будапешта. Также Кульминский получил мастерскую степень по специальности "Публичное администрирование" в Школе Maxwell в Нью-Йорке. Выпускник программ Fulbright и John Smith, а также Программы для молодых лидеров Конференции по безопасности в Мюнхене.