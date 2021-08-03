https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-vlada-kulminskogo-43529247.html

Биография Влада Кульминского

Биография Влада Кульминского

Биография кандидата на пост вице-премьера по реинтграции

2021-08-03T17:19+0300

2021-08-03T17:19+0300

2021-08-03T17:30+0300

биография

справка

влад кульминский

политика

в молдове

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Влад Кульминиский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Разработал и внедрил программы в области разрешения конфликтов и надлежащего управления в регионе в рамках различных международных организаций, включая НПО "Гуманитарный диалог в Швейцарии", ПРООН, DFID, Всемирный банк.В период 2016-2019 годов занимал пост исполнительного директора Института по стратегическим инициативам (IPIS).Кульминиский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове. Магистр в области международного права и европейских наук в Центральном университете Будапешта. Также Кульминский получил мастерскую степень по специальности "Публичное администрирование" в Школе Maxwell в Нью-Йорке. Выпускник программ Fulbright и John Smith, а также Программы для молодых лидеров Конференции по безопасности в Мюнхене.

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биография, справка, влад кульминский, в молдове