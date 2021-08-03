https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-yuliany-kantaradzhiu-43530787.html
Биография Юлианы Кантараджиу
Биография Юлианы Кантараджиу
Юлиана Кантаражиу предложена Натальей Гаврилицей на пост министра окружающей среды.
2021-08-03T17:43+0300
2021-08-03T17:43+0300
2021-08-03T18:07+0300
правительство
состав
министерство окружающей среды
назначение
министр
политика
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Юлиана Кантараджиу занимает пост вице-председателя Партии "Действие и солидарность" (PAS).Была госсекретарем Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в правительстве Майи Санду.Является экспертом в области окружающей среды и экономики замкнутого цикла более чем с 20-летним опытом работы в ассоциативном секторе.Занимала должность замглавы общественной организации "Национальный центр окружающей среды".В 2020 году в Агентстве публичных услуг была специалистом по окружающей среде в рамках проекта "Регистрация земли, оценка и местное налогообложение", финансируемого Всемирным банком.Работала с проектами по защите окружающей среды, внедряемыми при поддержке Всемирного банка, Еврокомиссии, Агентства по развитию Германии и ПРООН, входила в Национальный совет общественных организаций, Платформу гражданского общества Молдова - ЕС.Кантаражиу закончила Академию экономических знаний в Бухаресте, факультет международных экономических отношений, претендует на звание магистра по менеджменту рисков и экономики замкнутого типа, обучаясь в Университете прикладных наук в Тампере (Финляндия).
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правительство, состав, министерство окружающей среды, назначение, министр
Биография Юлианы Кантараджиу
17:43 03.08.2021 (обновлено: 18:07 03.08.2021)
Юлиана Кантараджиу предложена Натальей Гаврилицей на пост министра окружающей среды.
Юлиана Кантараджиу занимает пост вице-председателя Партии "Действие и солидарность" (PAS).
Была госсекретарем Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в правительстве Майи Санду.
Является экспертом в области окружающей среды и экономики замкнутого цикла более чем с 20-летним опытом работы в ассоциативном секторе.
Занимала должность замглавы общественной организации "Национальный центр окружающей среды".
В 2020 году в Агентстве публичных услуг была специалистом по окружающей среде в рамках проекта "Регистрация земли, оценка и местное налогообложение", финансируемого Всемирным банком.
Работала с проектами по защите окружающей среды, внедряемыми при поддержке Всемирного банка, Еврокомиссии, Агентства по развитию Германии и ПРООН, входила в Национальный совет общественных организаций, Платформу гражданского общества Молдова - ЕС.
Кантаражиу закончила Академию экономических знаний в Бухаресте, факультет международных экономических отношений, претендует на звание магистра по менеджменту рисков и экономики замкнутого типа, обучаясь в Университете прикладных наук в Тампере (Финляндия).