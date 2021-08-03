https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-yuliany-kantaradzhiu-43530787.html

Биография Юлианы Кантараджиу

Биография Юлианы Кантараджиу

Юлиана Кантаражиу предложена Натальей Гаврилицей на пост министра окружающей среды.

2021-08-03T17:43+0300

2021-08-03T17:43+0300

2021-08-03T18:07+0300

правительство

состав

министерство окружающей среды

назначение

министр

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2078/55/20785517_0:96:1581:985_1920x0_80_0_0_f2f659d658a45bf6cb5b5edc4d736f15.jpg

Юлиана Кантараджиу занимает пост вице-председателя Партии "Действие и солидарность" (PAS).Была госсекретарем Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в правительстве Майи Санду.Является экспертом в области окружающей среды и экономики замкнутого цикла более чем с 20-летним опытом работы в ассоциативном секторе.Занимала должность замглавы общественной организации "Национальный центр окружающей среды".В 2020 году в Агентстве публичных услуг была специалистом по окружающей среде в рамках проекта "Регистрация земли, оценка и местное налогообложение", финансируемого Всемирным банком.Работала с проектами по защите окружающей среды, внедряемыми при поддержке Всемирного банка, Еврокомиссии, Агентства по развитию Германии и ПРООН, входила в Национальный совет общественных организаций, Платформу гражданского общества Молдова - ЕС.Кантаражиу закончила Академию экономических знаний в Бухаресте, факультет международных экономических отношений, претендует на звание магистра по менеджменту рисков и экономики замкнутого типа, обучаясь в Университете прикладных наук в Тампере (Финляндия).

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

правительство, состав, министерство окружающей среды, назначение, министр