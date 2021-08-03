Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-yuliany-kantaradzhiu-43530787.html
Биография Юлианы Кантараджиу
Биография Юлианы Кантараджиу
Юлиана Кантаражиу предложена Натальей Гаврилицей на пост министра окружающей среды.
2021-08-03T17:43+0300
2021-08-03T18:07+0300
правительство
состав
министерство окружающей среды
назначение
министр
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2078/55/20785517_0:96:1581:985_1920x0_80_0_0_f2f659d658a45bf6cb5b5edc4d736f15.jpg
Юлиана Кантараджиу занимает пост вице-председателя Партии "Действие и солидарность" (PAS).Была госсекретарем Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в правительстве Майи Санду.Является экспертом в области окружающей среды и экономики замкнутого цикла более чем с 20-летним опытом работы в ассоциативном секторе.Занимала должность замглавы общественной организации "Национальный центр окружающей среды".В 2020 году в Агентстве публичных услуг была специалистом по окружающей среде в рамках проекта "Регистрация земли, оценка и местное налогообложение", финансируемого Всемирным банком.Работала с проектами по защите окружающей среды, внедряемыми при поддержке Всемирного банка, Еврокомиссии, Агентства по развитию Германии и ПРООН, входила в Национальный совет общественных организаций, Платформу гражданского общества Молдова - ЕС.Кантаражиу закончила Академию экономических знаний в Бухаресте, факультет международных экономических отношений, претендует на звание магистра по менеджменту рисков и экономики замкнутого типа, обучаясь в Университете прикладных наук в Тампере (Финляндия).
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2078/55/20785517_71:0:1511:1080_1920x0_80_0_0_f3d8bdac4ab458dcad2537a42fef7eea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
правительство, состав, министерство окружающей среды, назначение, министр

Биография Юлианы Кантараджиу

17:43 03.08.2021 (обновлено: 18:07 03.08.2021)
48
© SputnikЮлиана Кантараджиу
Юлиана Кантараджиу - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Sputnik
Юлиана Кантараджиу предложена Натальей Гаврилицей на пост министра окружающей среды.
Юлиана Кантараджиу занимает пост вице-председателя Партии "Действие и солидарность" (PAS).
Была госсекретарем Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в правительстве Майи Санду.
Является экспертом в области окружающей среды и экономики замкнутого цикла более чем с 20-летним опытом работы в ассоциативном секторе.
Занимала должность замглавы общественной организации "Национальный центр окружающей среды".
В 2020 году в Агентстве публичных услуг была специалистом по окружающей среде в рамках проекта "Регистрация земли, оценка и местное налогообложение", финансируемого Всемирным банком.
Работала с проектами по защите окружающей среды, внедряемыми при поддержке Всемирного банка, Еврокомиссии, Агентства по развитию Германии и ПРООН, входила в Национальный совет общественных организаций, Платформу гражданского общества Молдова - ЕС.
Кантаражиу закончила Академию экономических знаний в Бухаресте, факультет международных экономических отношений, претендует на звание магистра по менеджменту рисков и экономики замкнутого типа, обучаясь в Университете прикладных наук в Тампере (Финляндия).
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:15Вопрос третьей дозы: ЕС ждет ответа от ЕМА по ревакцинации
17:45Подразделения МВД Молдовы начали подготовку к параду на День независимости
17:38Будущий глава МИДЕИ: один из приоритетов - диалог с Россией
17:15Минздрав: за сутки выросло количество госпитализированных с COVID-19
17:07Когда парламент соберется для утверждения правительства Гаврилицы
16:37В Испании поймали 79-летнюю главу банды наркоторговцев
16:27Протест против обязательной вакцинации прошел в Кишиневе
16:08Молдавские саперы в июле обезвредили более 70 боеприпасов
16:03Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду
15:37В Молдове заканчивается AstraZeneca: второй дозы может хватить не всем
15:11В России создают новейшую гиперзвуковую ракету большой дальности X-95
14:47Пожар в ресторане Кишинева: подробности от спасателей
14:25Как Тимановская на Олимпиаде убежала из спорта в политику
13:56Когда в Молдове начнут вакцинацию детей против COVID-19: ответ Минздрава
13:05Игорь Гросу провел встречу с митрополитом Владимиром
12:37AIPA выделит средства на развитие нескольких населенных пунктов
12:08Страшное убийство в Унгенах: зарезали таксиста
11:42В МИДЕИ подготовили проект об отзыве посла Молдовы в России
11:20В Кишиневе протестуют против обязательной вакцинации: вышли десятки верующих
11:15Только правда: чего жители Молдовы ждут от нового парламента