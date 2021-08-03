https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-yurie-tsurkanu-43528007.html
Биография Юрие Цуркану
Биография Юрие Цуркану
В правительстве Натальи Гаврилицы для Юрие Цуркану создана новая должность – вице-премьера по диджитализации.
2021-08-03T17:07+0300
2021-08-03T17:07+0300
2021-08-03T17:24+0300
в молдове
правительство
состав
назначение
вице-премьер
политика
юрие цуркану
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Цуркану является экспертом в сфере диджитализации. Его опыт работы в данной области составляет 15 лет.С 2011 года работает в Агентстве электронного управления. В 2019-2020 годах занимал должность директора ведомства, а затем стал координатором по диджитализации.Цуркану – один из главных разработчиков правительственных цифровых платформ, в частности, MCloud, Msign, MPass, Mobile e-ID, MConnect.В 2010-2011 годах руководил управлением анализа и проектирования информационных систем в Endava Group.С 2005 года является лектором Технического университета Молдовы, где читает курсы по программной инженерии, а также технике и технологиям электронного управления.Был консультантом по диджитализации и электронному правлению ведомств в Польше, Румынии, Болгарии, Украине, Македонии, Узбекистане, Замбии и Мозамбике.Юрие Цуркану получил дипломы по информатике на двух циклах обучения (лиценциат и магистратура) в Техническом университете Молдовы.3 августа 2021 года предложен Натальей Гаврилицей на должность вице-премьера по диджитализации.
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в молдове, правительство, состав, назначение, вице-премьер, юрие цуркану
Биография Юрие Цуркану
17:07 03.08.2021 (обновлено: 17:24 03.08.2021)
Юрие Цуркану предложен Натальей Гаврилицей на пост вице-премьера по диджитализации.
Цуркану является экспертом в сфере диджитализации. Его опыт работы в данной области составляет 15 лет.
С 2011 года работает в Агентстве электронного управления. В 2019-2020 годах занимал должность директора ведомства, а затем стал координатором по диджитализации.
Цуркану – один из главных разработчиков правительственных цифровых платформ, в частности, MCloud, Msign, MPass, Mobile e-ID, MConnect.
В 2010-2011 годах руководил управлением анализа и проектирования информационных систем в Endava Group.
С 2005 года является лектором Технического университета Молдовы, где читает курсы по программной инженерии, а также технике и технологиям электронного управления.
Был консультантом по диджитализации и электронному правлению ведомств в Польше, Румынии, Болгарии, Украине, Македонии, Узбекистане, Замбии и Мозамбике.
Юрие Цуркану получил дипломы по информатике на двух циклах обучения (лиценциат и магистратура) в Техническом университете Молдовы.
3 августа 2021 года предложен Натальей Гаврилицей
на должность вице-премьера по диджитализации.