https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-yurie-tsurkanu-43528007.html

Биография Юрие Цуркану

Биография Юрие Цуркану

В правительстве Натальи Гаврилицы для Юрие Цуркану создана новая должность – вице-премьера по диджитализации.

2021-08-03T17:07+0300

2021-08-03T17:07+0300

2021-08-03T17:24+0300

в молдове

правительство

состав

назначение

вице-премьер

политика

юрие цуркану

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Цуркану является экспертом в сфере диджитализации. Его опыт работы в данной области составляет 15 лет.С 2011 года работает в Агентстве электронного управления. В 2019-2020 годах занимал должность директора ведомства, а затем стал координатором по диджитализации.Цуркану – один из главных разработчиков правительственных цифровых платформ, в частности, MCloud, Msign, MPass, Mobile e-ID, MConnect.В 2010-2011 годах руководил управлением анализа и проектирования информационных систем в Endava Group.С 2005 года является лектором Технического университета Молдовы, где читает курсы по программной инженерии, а также технике и технологиям электронного управления.Был консультантом по диджитализации и электронному правлению ведомств в Польше, Румынии, Болгарии, Украине, Македонии, Узбекистане, Замбии и Мозамбике.Юрие Цуркану получил дипломы по информатике на двух циклах обучения (лиценциат и магистратура) в Техническом университете Молдовы.3 августа 2021 года предложен Натальей Гаврилицей на должность вице-премьера по диджитализации.

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в молдове, правительство, состав, назначение, вице-премьер, юрие цуркану