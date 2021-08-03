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Будущий глава МИДЕИ: один из приоритетов - диалог с Россией
Будущий глава МИДЕИ: один из приоритетов - диалог с Россией
Будущий глава МИДЕИ: один из приоритетов - диалог с Россией
2021-08-03T17:38+0300
2021-08-03T18:05+0300
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Нику Попеску, кандидат на пост министра иностранных дел и европейской интеграции в правительстве Натальи Гаврилицы, поделился на своей странице в Facebook взглядами на приоритеты внешнеполитического ведомства Молдовы. По словам Нику Попеску, он видит свою задачу в продвижении внешней политики, нацеленной на конкретные результаты."Вместе с коллегами из правительства и Министерства иностранных дел и европейской интеграции я хочу обеспечить нашей стране активную, последовательную и умелую внешнюю политику, направленную на продвижение и защиту наших национальных интересов, ориентированную на обеспечение конкретных выгод для наших граждан", - заявил Попеску.Другими приоритетами МИДЕИ он видит углубление сотрудничества с Евросоюзом, Румынией и Украиной, возобновление политического диалога с США, активное сотрудничество в рамках международных организаций - ООН, ОБСЕ, Совета Европы.
https://ru.sputnik.md/20190627/ministr-inostrannykh-del-i-evropeyskoy-integratsii-nicu-popescu-26613909.html
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россия, правительство молдовы, мидеи, в молдове

Будущий глава МИДЕИ: один из приоритетов - диалог с Россией

17:38 03.08.2021 (обновлено: 18:05 03.08.2021)
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© Photo : Facebook / Нику Попеску
Нику Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Photo : Facebook /
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Кандидат на пост главы молдавского внешнеполитического ведомства Нику Попеску выразил готовность к расширению партнерства и сотрудничества с Российской Федерацией.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Нику Попеску, кандидат на пост министра иностранных дел и европейской интеграции в правительстве Натальи Гаврилицы, поделился на своей странице в Facebook взглядами на приоритеты внешнеполитического ведомства Молдовы.

Один из этих приоритетов - развитие политического диалога и отношений партнерства и сотрудничества с Российской Федерацией на основе прагматизма и взаимного уважения.

Nicu Popescu - Sputnik Молдова
Нику Попеску
кандидат на пост главы МИДЕИ
По словам Нику Попеску, он видит свою задачу в продвижении внешней политики, нацеленной на конкретные результаты.
"Вместе с коллегами из правительства и Министерства иностранных дел и европейской интеграции я хочу обеспечить нашей стране активную, последовательную и умелую внешнюю политику, направленную на продвижение и защиту наших национальных интересов, ориентированную на обеспечение конкретных выгод для наших граждан", - заявил Попеску.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 27.06.2019
Биография Нику Попеску
27 июня 2019, 15:48
709
Другими приоритетами МИДЕИ он видит углубление сотрудничества с Евросоюзом, Румынией и Украиной, возобновление политического диалога с США, активное сотрудничество в рамках международных организаций - ООН, ОБСЕ, Совета Европы.
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