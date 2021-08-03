https://ru.sputnik.md/20210803/buduschiy-glava-midei-odin-iz-prioritetov-dialog-s-rossiey-43529583.html

Будущий глава МИДЕИ: один из приоритетов - диалог с Россией

Будущий глава МИДЕИ: один из приоритетов - диалог с Россией

Будущий глава МИДЕИ: один из приоритетов - диалог с Россией

2021-08-03T17:38+0300

2021-08-03T17:38+0300

2021-08-03T18:05+0300

политика

россия

правительство молдовы

мидеи

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Нику Попеску, кандидат на пост министра иностранных дел и европейской интеграции в правительстве Натальи Гаврилицы, поделился на своей странице в Facebook взглядами на приоритеты внешнеполитического ведомства Молдовы. По словам Нику Попеску, он видит свою задачу в продвижении внешней политики, нацеленной на конкретные результаты."Вместе с коллегами из правительства и Министерства иностранных дел и европейской интеграции я хочу обеспечить нашей стране активную, последовательную и умелую внешнюю политику, направленную на продвижение и защиту наших национальных интересов, ориентированную на обеспечение конкретных выгод для наших граждан", - заявил Попеску.Другими приоритетами МИДЕИ он видит углубление сотрудничества с Евросоюзом, Румынией и Украиной, возобновление политического диалога с США, активное сотрудничество в рамках международных организаций - ООН, ОБСЕ, Совета Европы.

https://ru.sputnik.md/20190627/ministr-inostrannykh-del-i-evropeyskoy-integratsii-nicu-popescu-26613909.html

россия

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2021

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россия, правительство молдовы, мидеи, в молдове