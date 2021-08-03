https://ru.sputnik.md/20210803/chadyr-lunga-ozero-43508988.html

Трагедия в Чадыр-Лунге - мужчина утонул в одном из местных озер

Трагедия в Чадыр-Лунге - мужчина утонул в одном из местных озер

Прогулка на лодке закончилась для жителя Гагаузии плачевно. 03.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-03T10:47+0300

2021-08-03T10:47+0300

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общество

в молдове

чадыр-лунга

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КОМРАТ, 3 авг – Sputnik, Максим Топал. Несчастный случай произошел второго августа на Кировском озере в муниципии Чадыр-Лунга.По предварительным данным, 47-летний мужчина рыбачил на озере. В какой-то момент его одноместная лодка перевернулась, и рыбак пошел ко дну, рассказал Sputnik Молдова представитель управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии Михаил Ватаман."Очевидцы позвонили на 112, но поиски нашего подразделения не увенчались успехом", – отметил он.В Чадыр-Лунгу направили водолазов ОСП "Комрат", которые сумели извлечь из озера труп погибшего мужчины и лодку. В управлении полиции Гагаузии зарегистрировали факт случившегося и отметили, что в настоящее время обстоятельства гибели жителя Чадыр-Лунги устанавливаются.Трагедии можно было бы избежать, если бы мужчина находился в лодке в спасательном жилете.В управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии призывают граждан строго соблюдать правила поведения на воде – не купаться в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых местах и в ночное время, а также особое внимание во время отдыха на водоемах уделять детям.В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует сразу же звонить по единому телефону экстренных служб 112.

https://ru.sputnik.md/20210730/poiski-utonuvshego-malchika-dubessar-dnestr-43421254.html

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