https://ru.sputnik.md/20210803/chto-budet-zarplata-pensiya-moldova-43535032.html

Что будет с зарплатами и пенсиями в Молдове

Что будет с зарплатами и пенсиями в Молдове

Депутат рассказал, что будет с зарплатами и пенсиями в Молдове.

2021-08-03T19:15+0300

2021-08-03T19:15+0300

2021-08-03T19:15+0300

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молдова

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пенсия

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Представители оппозиционного Блока коммунистов и социалистов в парламенте Молдовы перешли от слов к делу и представили ряд социальных инициатив, направленных на улучшение жизни различных категорий жителей страны. Похоже, что коммунисты и социалисты хотят выполнить обещания, данные своим избирателям в преддверии досрочных парламентских выборов. Однако, имея единоличную власть в стране, монобольшинство в парламенте, представители Партии "Действие и солидарность" (PAS) могут не дать ход этим инициативам. Как будет развиваться социальная политика государства при новой власти? Удастся ли левоцентристкому Блоку коммунистов и социалистов реализовать свои социальные инициативы? Будет ли праволиберальная Партия "Действие и солидарность" нацелена на внедрение в республике социальных программ? Что происходит на топливном рынке Молдовы? Эти и другие вопросы обсудили с вице-председателем парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутатом от фракции Блока коммунистов и социалистов Петру Бурдужей.

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