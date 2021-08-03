https://ru.sputnik.md/20210803/covid-19-moldova-sutki-43528830.html

Минздрав: за сутки выросло количество госпитализированных с COVID-19

Минздрав: за сутки выросло количество госпитализированных с COVID-19

Количество подтвержденных новых случаев COVID-19 в Молдове за сутки

2021-08-03T17:15+0300

2021-08-03T17:15+0300

2021-08-03T17:18+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 161 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Отмечено 14 эпизодов "импорта" инфекции: четыре из России, три из Румынии, по два из Германии и Италии, а также по одному из Франции, Турции и США. Общее число случаев заражения в стране достигло 259 828.За минувшие сутки проведено 5635 тестов.За последние 24 часа зафиксировано три случая инфицирования среди медработников: заболел один врач и две медсестры.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 117 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 252 283.Отмечено четыре летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6261.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210803/koronavirus-smertelno-opasnosti-43507774.html

https://ru.sputnik.md/20210802/moldova-dostavili-vakczina-johnson-43477070.html

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в молдове, молдова, минздрав, статистика