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Минздрав: за сутки выросло количество госпитализированных с COVID-19
Минздрав: за сутки выросло количество госпитализированных с COVID-19
Количество подтвержденных новых случаев COVID-19 в Молдове за сутки
2021-08-03T17:15+0300
2021-08-03T17:18+0300
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 161 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Отмечено 14 эпизодов "импорта" инфекции: четыре из России, три из Румынии, по два из Германии и Италии, а также по одному из Франции, Турции и США. Общее число случаев заражения в стране достигло 259 828.За минувшие сутки проведено 5635 тестов.За последние 24 часа зафиксировано три случая инфицирования среди медработников: заболел один врач и две медсестры.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 117 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 252 283.Отмечено четыре летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6261.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210803/koronavirus-smertelno-opasnosti-43507774.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, минздрав, статистика

Минздрав: за сутки выросло количество госпитализированных с COVID-19

17:15 03.08.2021 (обновлено: 17:18 03.08.2021)
241
© Photo : Miroslav RotariAmbulanță
Ambulanță - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты представили статистику по новым случаям коронавируса в Молдове за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 161 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.
Отмечено 14 эпизодов "импорта" инфекции: четыре из России, три из Румынии, по два из Германии и Италии, а также по одному из Франции, Турции и США.
Общее число случаев заражения в стране достигло 259 828.
За минувшие сутки проведено 5635 тестов.
За последние 24 часа зафиксировано три случая инфицирования среди медработников: заболел один врач и две медсестры.

Всего в больницах находятся 377 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 59 (из них 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 117 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 252 283.
Отмечено четыре летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6261.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Модель коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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