Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210803/dva-brata-narushitelya-granicza-moldova-43534307.html
Два брата-нарушителя попались на молдавско-румынской границе
Два брата-нарушителя попались на молдавско-румынской границе
Нарушения на КПП Кагул
2021-08-03T20:35+0300
2021-08-03T20:35+0300
в молдове
кпп
пограничная полиция мвд молдовы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2957/47/29574766_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2066d41095e89180314372f4348a103.jpg
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Пограничная полиция Молдовы обнаружила несколько нарушений на КПП "Кагул".Как отметили в Погранполиции во вторник, правоохранители выявили ряд нарушений правил пересечения границы у двух братьев, граждан Молдовы. Один из них не соблюдал правила международной перевозки пассажиров, а другой попался на хранении фальшивых документов.По данным пограничников, нарушения обнаружили во время проверки микроавтобуса, следовавшего из Болгарии в другую европейскую страну.Также в ходе осмотра багажа одного из пассажиров, который оказался братом водителя, пограничники нашли подозрительный конверт с тремя поддельными румынскими удостоверениями личности.Сотрудникам пограничной полиции 34-летний мужчина рассказал, что конверт ему якобы передали для другого человека, которому нужно было отдать пакет по прибытии в Польшу. В своих показаниях он уточнил, что выполнял только роль курьера. Документы изъяты и направлены на экспертизу.
https://ru.sputnik.md/20210802/ocheredi-kpp-moldova-utochnenie-pogranichnoy-politsii-43479814.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2957/47/29574766_236:0:1676:1080_1920x0_80_0_0_4ffb34cc8445e100df210117231de604.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кпп, пограничная полиция мвд молдовы

Два брата-нарушителя попались на молдавско-румынской границе

20:35 03.08.2021
120
CC0 / Pixabay / YvonneH / Шлагбаун, архивное фото
Шлагбаун, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
CC0 / Pixabay / YvonneH /
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Мужчины ехали в микроавтобусе, направляющемся из Болгарии в Польшу.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Пограничная полиция Молдовы обнаружила несколько нарушений на КПП "Кагул".
Как отметили в Погранполиции во вторник, правоохранители выявили ряд нарушений правил пересечения границы у двух братьев, граждан Молдовы. Один из них не соблюдал правила международной перевозки пассажиров, а другой попался на хранении фальшивых документов.
По данным пограничников, нарушения обнаружили во время проверки микроавтобуса, следовавшего из Болгарии в другую европейскую страну.

"Во время проверки было установлено, что у водителя, 27-летнего мужчины, родом из города Бендеры не было разрешения на международные перевозки пассажиров. В результате сотрудники пограничной полиции составили протокол. Собранные материалы будут отправлены в Национальное агентство по автомобильным перевозкам (ANTA)", - пояснили правоохранители.

Очередь на границе - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
Общество
Очереди на КПП в Молдове: уточнение Пограничной полиции
Вчера, 11:09
570
Также в ходе осмотра багажа одного из пассажиров, который оказался братом водителя, пограничники нашли подозрительный конверт с тремя поддельными румынскими удостоверениями личности.
Сотрудникам пограничной полиции 34-летний мужчина рассказал, что конверт ему якобы передали для другого человека, которому нужно было отдать пакет по прибытии в Польшу. В своих показаниях он уточнил, что выполнял только роль курьера. Документы изъяты и направлены на экспертизу.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:00Фигурантам по делу о "Пятом управлении" МВД продлили предварительный арест
20:47Вниманию граждан Молдовы, приезжающих из России через Украину
20:35Два брата-нарушителя попались на молдавско-румынской границе
20:15Стрельба у здания Пентагона: пресса сообщает о пострадавших
19:56Ион Чебан: кишиневцев ограбили на миллионы леев
19:36Обвиняемый в убийстве гражданин Молдовы выдан Россией Германии
19:15Что будет с зарплатами и пенсиями в Молдове
19:00Как выглядит состав кабмина, представленный Натальей Гаврилицей
18:45Дым от пожаров в Якутии достиг арктических станций на Таймыре
18:15Вопрос третьей дозы: ЕС ждет ответа от ЕМА по ревакцинации
17:45Подразделения МВД Молдовы начали подготовку к параду на День независимости
17:38Будущий глава МИДЕИ: один из приоритетов - диалог с Россией
17:15Минздрав: за сутки выросло количество госпитализированных с COVID-19
17:07Когда парламент соберется для утверждения правительства Гаврилицы
16:37В Испании поймали 79-летнюю главу банды наркоторговцев
16:27Протест против обязательной вакцинации прошел в Кишиневе
16:08Молдавские саперы в июле обезвредили более 70 боеприпасов
16:03Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду
15:37В Молдове заканчивается AstraZeneca: второй дозы может хватить не всем
15:11В России создают новейшую гиперзвуковую ракету большой дальности X-95