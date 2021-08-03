https://ru.sputnik.md/20210803/dva-brata-narushitelya-granicza-moldova-43534307.html

Два брата-нарушителя попались на молдавско-румынской границе

Два брата-нарушителя попались на молдавско-румынской границе

Нарушения на КПП Кагул

2021-08-03T20:35+0300

2021-08-03T20:35+0300

2021-08-03T20:35+0300

в молдове

кпп

пограничная полиция мвд молдовы

общество

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Пограничная полиция Молдовы обнаружила несколько нарушений на КПП "Кагул".Как отметили в Погранполиции во вторник, правоохранители выявили ряд нарушений правил пересечения границы у двух братьев, граждан Молдовы. Один из них не соблюдал правила международной перевозки пассажиров, а другой попался на хранении фальшивых документов.По данным пограничников, нарушения обнаружили во время проверки микроавтобуса, следовавшего из Болгарии в другую европейскую страну.Также в ходе осмотра багажа одного из пассажиров, который оказался братом водителя, пограничники нашли подозрительный конверт с тремя поддельными румынскими удостоверениями личности.Сотрудникам пограничной полиции 34-летний мужчина рассказал, что конверт ему якобы передали для другого человека, которому нужно было отдать пакет по прибытии в Польшу. В своих показаниях он уточнил, что выполнял только роль курьера. Документы изъяты и направлены на экспертизу.

https://ru.sputnik.md/20210802/ocheredi-kpp-moldova-utochnenie-pogranichnoy-politsii-43479814.html

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в молдове, кпп, пограничная полиция мвд молдовы