https://ru.sputnik.md/20210803/dva-brata-narushitelya-granicza-moldova-43534307.html
Два брата-нарушителя попались на молдавско-румынской границе
Два брата-нарушителя попались на молдавско-румынской границе
Нарушения на КПП Кагул
2021-08-03T20:35+0300
2021-08-03T20:35+0300
2021-08-03T20:35+0300
в молдове
кпп
пограничная полиция мвд молдовы
общество
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Пограничная полиция Молдовы обнаружила несколько нарушений на КПП "Кагул".Как отметили в Погранполиции во вторник, правоохранители выявили ряд нарушений правил пересечения границы у двух братьев, граждан Молдовы. Один из них не соблюдал правила международной перевозки пассажиров, а другой попался на хранении фальшивых документов.По данным пограничников, нарушения обнаружили во время проверки микроавтобуса, следовавшего из Болгарии в другую европейскую страну.Также в ходе осмотра багажа одного из пассажиров, который оказался братом водителя, пограничники нашли подозрительный конверт с тремя поддельными румынскими удостоверениями личности.Сотрудникам пограничной полиции 34-летний мужчина рассказал, что конверт ему якобы передали для другого человека, которому нужно было отдать пакет по прибытии в Польшу. В своих показаниях он уточнил, что выполнял только роль курьера. Документы изъяты и направлены на экспертизу.
https://ru.sputnik.md/20210802/ocheredi-kpp-moldova-utochnenie-pogranichnoy-politsii-43479814.html
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в молдове, кпп, пограничная полиция мвд молдовы
Два брата-нарушителя попались на молдавско-румынской границе
Мужчины ехали в микроавтобусе, направляющемся из Болгарии в Польшу.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Пограничная полиция Молдовы обнаружила несколько нарушений на КПП "Кагул".
Как отметили в Погранполиции во вторник, правоохранители выявили ряд нарушений правил пересечения границы у двух братьев, граждан Молдовы. Один из них не соблюдал правила международной перевозки пассажиров, а другой попался на хранении фальшивых документов.
По данным пограничников, нарушения обнаружили во время проверки микроавтобуса, следовавшего из Болгарии в другую европейскую страну.
"Во время проверки было установлено, что у водителя, 27-летнего мужчины, родом из города Бендеры не было разрешения на международные перевозки пассажиров. В результате сотрудники пограничной полиции составили протокол. Собранные материалы будут отправлены в Национальное агентство по автомобильным перевозкам (ANTA)", - пояснили правоохранители.
Также в ходе осмотра багажа одного из пассажиров, который оказался братом водителя, пограничники нашли подозрительный конверт с тремя поддельными румынскими удостоверениями личности.
Сотрудникам пограничной полиции 34-летний мужчина рассказал, что конверт ему якобы передали для другого человека, которому нужно было отдать пакет по прибытии в Польшу. В своих показаниях он уточнил, что выполнял только роль курьера. Документы изъяты и направлены на экспертизу.