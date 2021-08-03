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Дым от пожаров в Якутии достиг арктических станций на Таймыре
Дым от пожаров в Якутии достиг арктических станций на Таймыре
Дым от пожаров в Якутии достиг арктических станций на Таймыре
2021-08-03T18:45+0300
2021-08-03T18:45+0300
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в мире
якутия
общество
лесные пожары
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Дым от лесных пожаров в Якутии и на Таймыре достиг арктических научных станций, в районе двух из них наблюдалось сильное задымление, сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ, Петербург), передает РИА Новости.По словам полярников, видимость из-за густого дыма упала до 500 метров, небо заволокло, а в воздухе ощущался "удушающий запах гари". Эта ситуация продолжалась почти все воскресенье, а также в течение примерно трех часов в понедельник."Потом ветер изменил направление, и дым постепенно рассеялся. Сейчас ученые продолжают свои наблюдения, работа на базе ведется в штатном режиме", - информирует ААНИИ.По данным института, небольшое задымление также наблюдалось на ледовой базе "Мыс Баранова" на острове Большевик архипелага Северная Земля, которая находится в 700 километрах к северо-западу от Хастыра.В Якутии с начала сезона зарегистрировано 1326 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров. В настоящее время здесь сохраняется 171 природный пожар, площадь, пройденная огнем, составила свыше двух миллионов гектаров.
https://ru.sputnik.md/20210802/v-yakutii-iz-za-pozharov-den-stal-pokhozh-na-noch-43489474.html
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в мире, якутия, общество, лесные пожары

Дым от пожаров в Якутии достиг арктических станций на Таймыре

18:45 03.08.2021
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© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктическая экспедиция "Кара-зима 2015"
Арктическая экспедиция Кара-зима 2015 - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
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Полярники сообщают, что задымление снизило видимость и резко ухудшило качество атмосферного воздуха.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Дым от лесных пожаров в Якутии и на Таймыре достиг арктических научных станций, в районе двух из них наблюдалось сильное задымление, сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ, Петербург), передает РИА Новости.
"Дым от лесных пожаров в Якутии и на Таймыре добрался до арктических научных станций. Сильное задымление наблюдалось в районе полевой базы Хастыр (полуостров Хара-Тумус, Хатангский залив)", - сообщается во вторник в официальном Telegram-канале ААНИИ.
По словам полярников, видимость из-за густого дыма упала до 500 метров, небо заволокло, а в воздухе ощущался "удушающий запах гари". Эта ситуация продолжалась почти все воскресенье, а также в течение примерно трех часов в понедельник.
"Потом ветер изменил направление, и дым постепенно рассеялся. Сейчас ученые продолжают свои наблюдения, работа на базе ведется в штатном режиме", - информирует ААНИИ.
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По данным института, небольшое задымление также наблюдалось на ледовой базе "Мыс Баранова" на острове Большевик архипелага Северная Земля, которая находится в 700 километрах к северо-западу от Хастыра.
В Якутии с начала сезона зарегистрировано 1326 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров. В настоящее время здесь сохраняется 171 природный пожар, площадь, пройденная огнем, составила свыше двух миллионов гектаров.
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