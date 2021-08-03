https://ru.sputnik.md/20210803/dym-ot-pozharov-v-yakutii-dostig-arkticheskikh-stantsiy-na-taymyre-43526676.html
Дым от пожаров в Якутии достиг арктических станций на Таймыре
Дым от пожаров в Якутии достиг арктических станций на Таймыре
Дым от пожаров в Якутии достиг арктических станций на Таймыре
2021-08-03T18:45+0300
2021-08-03T18:45+0300
2021-08-03T18:45+0300
россия
в мире
якутия
общество
лесные пожары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43526040_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_d01e400cff2f06ffe67c2cddbd17c7a7.jpg
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Дым от лесных пожаров в Якутии и на Таймыре достиг арктических научных станций, в районе двух из них наблюдалось сильное задымление, сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ, Петербург), передает РИА Новости.По словам полярников, видимость из-за густого дыма упала до 500 метров, небо заволокло, а в воздухе ощущался "удушающий запах гари". Эта ситуация продолжалась почти все воскресенье, а также в течение примерно трех часов в понедельник."Потом ветер изменил направление, и дым постепенно рассеялся. Сейчас ученые продолжают свои наблюдения, работа на базе ведется в штатном режиме", - информирует ААНИИ.По данным института, небольшое задымление также наблюдалось на ледовой базе "Мыс Баранова" на острове Большевик архипелага Северная Земля, которая находится в 700 километрах к северо-западу от Хастыра.В Якутии с начала сезона зарегистрировано 1326 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров. В настоящее время здесь сохраняется 171 природный пожар, площадь, пройденная огнем, составила свыше двух миллионов гектаров.
https://ru.sputnik.md/20210802/v-yakutii-iz-za-pozharov-den-stal-pokhozh-na-noch-43489474.html
якутия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43526040_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e12e50a732797b9af1755aa4fb25bddf.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, якутия, общество, лесные пожары
Дым от пожаров в Якутии достиг арктических станций на Таймыре
Полярники сообщают, что задымление снизило видимость и резко ухудшило качество атмосферного воздуха.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik.
Дым от лесных пожаров в Якутии и на Таймыре
достиг арктических научных станций, в районе двух из них наблюдалось сильное задымление, сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ, Петербург
), передает РИА Новости
.
"Дым от лесных пожаров в Якутии и на Таймыре добрался до арктических научных станций. Сильное задымление наблюдалось в районе полевой базы Хастыр (полуостров Хара-Тумус, Хатангский залив)", - сообщается во вторник в официальном Telegram-канале ААНИИ
.
По словам полярников, видимость из-за густого дыма упала до 500 метров, небо заволокло, а в воздухе ощущался "удушающий запах гари". Эта ситуация продолжалась почти все воскресенье, а также в течение примерно трех часов в понедельник.
"Потом ветер изменил направление, и дым постепенно рассеялся. Сейчас ученые продолжают свои наблюдения, работа на базе ведется в штатном режиме", - информирует ААНИИ.
По данным института, небольшое задымление также наблюдалось на ледовой базе "Мыс Баранова" на острове Большевик архипелага Северная Земля
, которая находится в 700 километрах к северо-западу от Хастыра.
В Якутии с начала сезона зарегистрировано 1326 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров. В настоящее время здесь сохраняется 171 природный пожар, площадь, пройденная огнем, составила свыше двух миллионов гектаров.