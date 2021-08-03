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Вопрос третьей дозы: ЕС ждет ответа от ЕМА по ревакцинации
Вопрос третьей дозы: ЕС ждет ответа от ЕМА по ревакцинации
Европейское агентство по лекарствам пока не может дать однозначный ответ, нужна ли третья, "бустерная" доза прививок от COVID-19. 03.08.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Евросоюз ждет научного заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по необходимости "бустерной" дозы, однако готовится к возможной ревакцинации населения, пишет РИА Новости, цитируя брифинг в Брюсселе представителя Еврокомиссии.ЕМА ранее сообщало, что пока не может однозначно заявить о необходимости "бустерной" дозы прививки против коронавируса и продолжает изучение поступающих данных.В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вакцинировал хотя бы одной дозой 70% взрослого населения. Полностью в ЕС привиты 60% жителей.Всего в Евросоюзе одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&amp;Johnson. На рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российскую вакцину "Спутник V".
https://ru.sputnik.md/20201228/video-massovaya-vaktsinatsiya-v-ue-spaset-li-PfizerBioNTech-europe-ot-pandemii-33058545.html
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в мире, европа, вакцинация

Вопрос третьей дозы: ЕС ждет ответа от ЕМА по ревакцинации

18:15 03.08.2021
63
© Sputnik / Mihai CarausВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Европейское агентство по лекарствам пока не может дать однозначный ответ, нужна ли третья, "бустерная" доза прививок от COVID-19.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Евросоюз ждет научного заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по необходимости "бустерной" дозы, однако готовится к возможной ревакцинации населения, пишет РИА Новости, цитируя брифинг в Брюсселе представителя Еврокомиссии.

"Возможно, потребуется ревакцинация третьей дозой. Это одна из причин, по которой мы подписали еще один контракт с компанией Pfizer/BioNTech в мае… Если эти дозы понадобятся, то мы хотим быть готовыми к этому. Мы продолжаем отслеживать ситуацию с европейскими медицинскими агентствами. Как обычно, все решение будут приниматься на научной основе. На настоящий момент мы готовимся, но ожидаем мнения Европейского агентства по лекарственным средствам", - сказала представитель ЕК.

ЕМА ранее сообщало, что пока не может однозначно заявить о необходимости "бустерной" дозы прививки против коронавируса и продолжает изучение поступающих данных.
В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вакцинировал хотя бы одной дозой 70% взрослого населения. Полностью в ЕС привиты 60% жителей.
Массовая вакцинация началась в ЕС. Спасет ли Pfizer/BioNTech Европу от пандемии - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2020
Видео
Видео - Массовая вакцинация в ЕС: спасет ли Pfizer/BioNTech Европу от пандемии
28 декабря 2020, 18:10
116
Всего в Евросоюзе одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. На рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российскую вакцину "Спутник V".
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