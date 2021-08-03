https://ru.sputnik.md/20210803/figurantam-po-delu-o-pyatom-upravlenii-mvd-prodlili-predvaritelnyy-arest-43539606.html
Фигурантам по делу о "Пятом управлении" МВД продлили предварительный арест
Фигурантам по делу о "Пятом управлении" МВД продлили предварительный арест
Продолжаются следственные действия по делу "Пятого управления" МВД. 03.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-03T21:00+0300
2021-08-03T21:00+0300
2021-08-03T21:00+0300
общество
расследование
прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. По ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам суд сектора Чеканы продлил до 30 суток предварительный арест троим задержанным по делу о бывшем Управлении №5 Национального инспектората расследований.Предварительный арест продлен для президента Ассоциации FEA Дорина Дамира, главы инспектората полиции Бельц, инспектора Пограничной полиции.Заявленная цель данной меры - обеспечить эффективность расследования и исключить возможность влияния подозреваемых на свидетелей. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью обещает предоставить больше подробностей, как только по этому делу появится больше общественно значимой информации.Отметим, что под следствием по этому делу находятся еще несколько человек. Им вменяется в вину злоупотребление служебным положением, расхищение государственного имущества, разглашение государственной тайны, заведомая ложь в официальных документах.Ранее адвокат Дорина Дамира направлял запрос об освобождении клиента, но его отклонили, оставив президента Ассоциации FEA под арестом.
https://ru.sputnik.md/20210716/damir-ostaetsya-pod-arestom-khodataystvo-ego-advokatov-otkloneno-35549416.html
https://ru.sputnik.md/20210707/dorin-damir-pomeschen-pod-predvaritelnyy-arest-na-30-dney-35401377.html
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расследование, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел
Фигурантам по делу о "Пятом управлении" МВД продлили предварительный арест
Продолжаются следственные действия по делу "Пятого управления" МВД.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. По ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам суд сектора Чеканы продлил до 30 суток предварительный арест троим задержанным по делу о бывшем Управлении №5 Национального инспектората расследований.
Предварительный арест продлен для президента Ассоциации FEA Дорина Дамира, главы инспектората полиции Бельц, инспектора Пограничной полиции.
Заявленная цель данной меры - обеспечить эффективность расследования и исключить возможность влияния подозреваемых на свидетелей.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью обещает предоставить больше подробностей, как только по этому делу появится больше общественно значимой информации.
Отметим, что под следствием по этому делу находятся еще несколько человек. Им вменяется в вину злоупотребление служебным положением, расхищение государственного имущества, разглашение государственной тайны, заведомая ложь в официальных документах.
Ранее адвокат Дорина Дамира направлял запрос об освобождении клиента, но его отклонили, оставив президента Ассоциации FEA под арестом.