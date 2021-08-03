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https://ru.sputnik.md/20210803/gavrilitsa-obyasnila-pochemu-ministerstv-pribavitsya-43542022.html
Зачем было делить: Гаврилица объяснила, почему министерств прибавится
Зачем было делить: Гаврилица объяснила, почему министерств прибавится
Гаврилица объяснила, почему министерств прибавится
2021-08-03T22:50+0300
2021-08-03T22:50+0300
политика
в молдове
правительство
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В новом составе правительства, которое представила во вторник кандидет в премьеры Наталья Гаврилица, будет 13 министерств, а не 9, как прежде. Как пояснила кандидат в рамках передачи на общественном телеканале, такая структура продиктована "потребностями граждан". Реорганизацию претерпят четыре министерства, которые будут снова разделены и вернутся к прежнему своему виду, это министерства образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, сельского хозяйства, окружающей среды, экономики и инфраструктуры."Мы приняли это решение исходя из потребностей граждан. Мы переживаем пандемический кризис. Представляете, что происходит, когда министерство ведет и политику в области здравоохранения, и в области социальной защиты. Если во главе министерства стоит ответственный за здравоохранение, он сосредотачивается на политике в области здравоохранения, но в то же время ему нужно повышать пенсии и улучшать систему социальной помощи, создавать социальные услуги для уязвимых категорий", - пояснила Гаврилица.Что касается разделения госсекретарей, кандидат в премьеры уточнила, что оно бпроизойдет в соответствии с количеством существующего штата - если в министерстве четыре госсекретаря, два перейдут в одно министерство и два - в другое, либо один и три - в зависимости от министерства.Она подчеркнула, что количество сотрудников по отраслям увеличиваться не будет, "потому что мы не хотим увеличивать расходы на эти министерства".Во вторник, 3 августа, кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица обнародовала список кабинета министров, а в пятницу, 6 августа, состоится чрезвычайное заседание парламента, который решит, предоставлять ли вотум доверия этому правительству.
https://ru.sputnik.md/20210803/gavrilitsa-rasskazala-o-pervykh-shagakh-novogo-kabmina-posle-prisyagi-43540721.html
https://ru.sputnik.md/20210803/novyy-kabmin-kuznitsa-kadrov-pagubnyy-rossiyskiy-kredit-i-npo-43538176.html
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в молдове, правительство

Зачем было делить: Гаврилица объяснила, почему министерств прибавится

22:50 03.08.2021
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© Sputnik / Mihai Carausкресло председателя правительства
кресло председателя правительства - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Кандидат в премьеры рассказала, почему в новую структуру правительства вошло большее количество министерств.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В новом составе правительства, которое представила во вторник кандидет в премьеры Наталья Гаврилица, будет 13 министерств, а не 9, как прежде. Как пояснила кандидат в рамках передачи на общественном телеканале, такая структура продиктована "потребностями граждан".
Реорганизацию претерпят четыре министерства, которые будут снова разделены и вернутся к прежнему своему виду, это министерства образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, сельского хозяйства, окружающей среды, экономики и инфраструктуры.
Зал заседаний кабинета министров Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
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"Мы приняли это решение исходя из потребностей граждан. Мы переживаем пандемический кризис. Представляете, что происходит, когда министерство ведет и политику в области здравоохранения, и в области социальной защиты. Если во главе министерства стоит ответственный за здравоохранение, он сосредотачивается на политике в области здравоохранения, но в то же время ему нужно повышать пенсии и улучшать систему социальной помощи, создавать социальные услуги для уязвимых категорий", - пояснила Гаврилица.
Что касается разделения госсекретарей, кандидат в премьеры уточнила, что оно бпроизойдет в соответствии с количеством существующего штата - если в министерстве четыре госсекретаря, два перейдут в одно министерство и два - в другое, либо один и три - в зависимости от министерства.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
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Она подчеркнула, что количество сотрудников по отраслям увеличиваться не будет, "потому что мы не хотим увеличивать расходы на эти министерства".
"Мы хотим убедиться, что эти люди, занимающие свои должности, хорошо справляются со своими обязанностями. Те, кто не выполняет свою работу, должны покинуть систему. Потому что мы получили очень четкое поручение от граждан провести чистку в государственных учреждениях", - заключила Гаврилица.
Во вторник, 3 августа, кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица обнародовала список кабинета министров, а в пятницу, 6 августа, состоится чрезвычайное заседание парламента, который решит, предоставлять ли вотум доверия этому правительству.
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