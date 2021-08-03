https://ru.sputnik.md/20210803/gavrilitsa-obyasnila-pochemu-ministerstv-pribavitsya-43542022.html

Зачем было делить: Гаврилица объяснила, почему министерств прибавится

Зачем было делить: Гаврилица объяснила, почему министерств прибавится

Гаврилица объяснила, почему министерств прибавится

2021-08-03T22:50+0300

2021-08-03T22:50+0300

2021-08-03T22:50+0300

политика

в молдове

правительство

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В новом составе правительства, которое представила во вторник кандидет в премьеры Наталья Гаврилица, будет 13 министерств, а не 9, как прежде. Как пояснила кандидат в рамках передачи на общественном телеканале, такая структура продиктована "потребностями граждан". Реорганизацию претерпят четыре министерства, которые будут снова разделены и вернутся к прежнему своему виду, это министерства образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, сельского хозяйства, окружающей среды, экономики и инфраструктуры."Мы приняли это решение исходя из потребностей граждан. Мы переживаем пандемический кризис. Представляете, что происходит, когда министерство ведет и политику в области здравоохранения, и в области социальной защиты. Если во главе министерства стоит ответственный за здравоохранение, он сосредотачивается на политике в области здравоохранения, но в то же время ему нужно повышать пенсии и улучшать систему социальной помощи, создавать социальные услуги для уязвимых категорий", - пояснила Гаврилица.Что касается разделения госсекретарей, кандидат в премьеры уточнила, что оно бпроизойдет в соответствии с количеством существующего штата - если в министерстве четыре госсекретаря, два перейдут в одно министерство и два - в другое, либо один и три - в зависимости от министерства.Она подчеркнула, что количество сотрудников по отраслям увеличиваться не будет, "потому что мы не хотим увеличивать расходы на эти министерства".Во вторник, 3 августа, кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица обнародовала список кабинета министров, а в пятницу, 6 августа, состоится чрезвычайное заседание парламента, который решит, предоставлять ли вотум доверия этому правительству.

https://ru.sputnik.md/20210803/gavrilitsa-rasskazala-o-pervykh-shagakh-novogo-kabmina-posle-prisyagi-43540721.html

https://ru.sputnik.md/20210803/novyy-kabmin-kuznitsa-kadrov-pagubnyy-rossiyskiy-kredit-i-npo-43538176.html

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в молдове, правительство