https://ru.sputnik.md/20210803/gavrilitsa-rasskazala-o-pervykh-shagakh-novogo-kabmina-posle-prisyagi-43540721.html

Гаврилица рассказала о первых шагах нового кабмина после присяги

Гаврилица рассказала о первых шагах нового кабмина после присяги

Гаврилица рассказала о первых шагах нового кабмина после присяги

2021-08-03T22:15+0300

2021-08-03T22:15+0300

2021-08-03T22:15+0300

политика

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. С приходом к власти нового правительства последуют серьезные изменения, в государственных учреждениях произойдут кадровые перестановки, об этом кандидат на пост премьера Наталья Гаврилица заявила во вторник на общественном телевидении.По словам Гаврилицы, одним из первых действий ее правительства будет назначение новых государственных секретарей.Наталья Гаврилица уточнила: есть вероятность, что в закон будут внесены изменения, конкурсный отбор на некоторые должности будет упразднен. Кандидат на премьерский пост хочет как можно скорее сформировать команду, чтобы она приступила к работе. "Там, где нужен конкурс, мы проведем оценку. Если это должность, где в конкурсе нет необходимости, потому что это функция политической ответственности, мы можем изменить правила и отменить требование о конкурсе. А там, где, мы считаем, лучше провести конкурс, будет прозрачный процесс, отбор лучших кандидатов", - заключила Гаврилица.Во вторник, 3 августа, кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица обнародовала список кабинета министров, а в пятницу, 6 августа, состоится чрезвычайное заседание парламента, который решит, предоставлять ли вотум доверия этому правительству.

https://ru.sputnik.md/20210803/novyy-kabmin-kuznitsa-kadrov-pagubnyy-rossiyskiy-kredit-i-npo-43538176.html

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2021

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в молдове