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Гаврилица рассказала о первых шагах нового кабмина после присяги
Гаврилица рассказала о первых шагах нового кабмина после присяги
Гаврилица рассказала о первых шагах нового кабмина после присяги
2021-08-03T22:15+0300
2021-08-03T22:15+0300
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. С приходом к власти нового правительства последуют серьезные изменения, в государственных учреждениях произойдут кадровые перестановки, об этом кандидат на пост премьера Наталья Гаврилица заявила во вторник на общественном телевидении.По словам Гаврилицы, одним из первых действий ее правительства будет назначение новых государственных секретарей.Наталья Гаврилица уточнила: есть вероятность, что в закон будут внесены изменения, конкурсный отбор на некоторые должности будет упразднен. Кандидат на премьерский пост хочет как можно скорее сформировать команду, чтобы она приступила к работе. "Там, где нужен конкурс, мы проведем оценку. Если это должность, где в конкурсе нет необходимости, потому что это функция политической ответственности, мы можем изменить правила и отменить требование о конкурсе. А там, где, мы считаем, лучше провести конкурс, будет прозрачный процесс, отбор лучших кандидатов", - заключила Гаврилица.Во вторник, 3 августа, кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица обнародовала список кабинета министров, а в пятницу, 6 августа, состоится чрезвычайное заседание парламента, который решит, предоставлять ли вотум доверия этому правительству.
https://ru.sputnik.md/20210803/novyy-kabmin-kuznitsa-kadrov-pagubnyy-rossiyskiy-kredit-i-npo-43538176.html
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в молдове

Гаврилица рассказала о первых шагах нового кабмина после присяги

22:15 03.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausЗал заседаний кабинета министров Молдовы
Зал заседаний кабинета министров Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
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Как только новые министры займут кресла в кабмине, многие структуры ждут кадровые перестановки, заявила кандидат в премьеры.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. С приходом к власти нового правительства последуют серьезные изменения, в государственных учреждениях произойдут кадровые перестановки, об этом кандидат на пост премьера Наталья Гаврилица заявила во вторник на общественном телевидении.
По словам Гаврилицы, одним из первых действий ее правительства будет назначение новых государственных секретарей.
Сразу после присяги мы проведем заседание правительства и произведем перестановки там, где не нужны конкурсы - это касается госсекретарей. В 2019 году это были государственные должности, но закон претерпел изменения, и должность государственного секретаря - это уже политическая должность, поэтому, возможно, тут нужны незамедлительные действия. Мы как можно быстрее укомплектуем министерства госсекретарями. Также есть ведомства, центральные органы власти, где назначение руководителя является политическим, и там мы тоже будем действовать достаточно быстро.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
кандидат на пост премьер-министра Молдовы
Наталья Гаврилица уточнила: есть вероятность, что в закон будут внесены изменения, конкурсный отбор на некоторые должности будет упразднен. Кандидат на премьерский пост хочет как можно скорее сформировать команду, чтобы она приступила к работе.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
Политика
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"Там, где нужен конкурс, мы проведем оценку. Если это должность, где в конкурсе нет необходимости, потому что это функция политической ответственности, мы можем изменить правила и отменить требование о конкурсе. А там, где, мы считаем, лучше провести конкурс, будет прозрачный процесс, отбор лучших кандидатов", - заключила Гаврилица.
Во вторник, 3 августа, кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица обнародовала список кабинета министров, а в пятницу, 6 августа, состоится чрезвычайное заседание парламента, который решит, предоставлять ли вотум доверия этому правительству.
Состав правительства, предложенный Натальей Гаврилицей (Заглушка) - Sputnik Молдова
Инфографика
Как выглядит состав кабмина, представленный Натальей Гаврилицей
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19:00
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