https://ru.sputnik.md/20210803/giperzvukovoy-proval-ssha-raketa-ne-zavoditsya-dazhe-za-bolshie-dengi-43534527.html

Гиперзвуковой провал США: ракета не заводится, даже за большие деньги

Гиперзвуковой провал США: ракета не заводится, даже за большие деньги

Высокие технологии обходят стороной низкие цели геополитики Вашингтона.

2021-08-03T21:42+0300

2021-08-03T21:42+0300

2021-08-03T21:42+0300

политика

колумнистика

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Высокие технологии метафизическим образом сторонятся низких целей геополитики Вашингтона.Военно-воздушные силы США 28 июля в очередной раз провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Изделие "Super duper missile" (характеристика Дональда Трампа) отделилось от бомбардировщика B-52H Stratofortress у побережья Южной Калифорнии, однако реактивная тяга не включилась. Прототип упал в Тихий океан.Апрельское летное испытание завершилось тем, что ракета AGM-183A просто не отделилась от крыла самолета-носителя, и благополучно вернулась на авиабазу Эдвардс.Для сравнения, российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" принят на вооружение ВКС в декабре 2017 года. В ракетных войсках стратегического назначения гиперзвуковые блоки "Авангард" несут боевое дежурство с 2019 года. Российский Военно-морской флот завершает госиспытания противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон". Для Воздушно-космических сил РФ разрабатывается гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95.Разработку перспективной гиперзвуковой ракеты воздушного базирования (ARRW) в США планируют завершить в 2022 году. Причем изделие AGM-183A "обещает превзойти по характеристикам любой из российских аналогов". Реальность выглядит иначе.Американцы пока лишь мечтают о достижении гиперзвуковой скорости – выше 5 Махов. Российский гиперзвуковой блок "Авангард" летает со скоростью до 28 Махов. "Кинжалы" и "Цирконы" ускоряются до 10 Махов.Китайская гиперзвуковая DF-17 средней дальности, достигающая скорости 10 Махов, состоит на вооружении с 2019 года – это последняя капля технологического унижения для военно-промышленного комплекса США, в котором "крутятся" сотни миллиардов долларов.Гиперзвук не купишьМинистерство ВВС США запрашивает на 2022 финансовый год $212,8 млрд, включая $39 млрд, которые направляются на секретные проекты. Это на $7,3 млрд больше в сравнении с бюджетом 2021 года (в размере $205,5 млрд). Финансирование разработки гиперзвукового оружия (включая ракеты воздушного базирования ARRW) увеличится с $386 млн до $438 млн.Напомню, разработка AGM-183A началась в 2018 году, и компания Lockheed Martin получила контракт на $480 млн. Проектная дальность – 1600 км, скорость – 20 Махов. Сотни миллионов долларов за три года потрачены лишь на то, чтобы прототип AGM-183A не пролетел на своих двигателях ни одного километра. И дорогостоящее испытание в начале июля осколочно-фугасной боевой части "неортодоксального дизайна" несуществующей гиперзвуковой ракеты выглядит абсурдным цирком. Собственно, эти испытания так и называются "аренными", проводятся на земле – в воронке, окруженной забором из листового металла.По данным издания The Drive, американские ВВС отстают как минимум на семь месяцев от графика летных испытаний ARRW. Первоначально планировалось провести первый боевой пуск в конце 2020 года. Отставание США от России измеряется, как минимум, десятилетием.Заметим, американские гиперзвуковые ракеты разрабатываются в равной степени безуспешно для ВВС, ВМС и Армии США, но в ближайшее время Вашингтон намерен направить на разработку гиперзвукового оружия $3,2 млрд.Американский мир напоминает гипермаркет, в котором можно купить все удобные (желаемые) вещи или объекты на планете, включая даже иностранных ученых или политиков. Военный бюджет США давно превышает $700 млрд, и все-таки делать гиперзвуковые ракеты для Пентагона у ВПК не получается, даже за очень большие деньги. Гиперзвук – яркий, но не единственный пример.Вашингтон много лет покупает у Москвы космические двигатели РД-180, только потому что не сумел освоить технологию изготовления подобных – могущественных, экономичных, легких, фантастически надежных. Вероятно, суть дела не в количестве денег. Имеется качественно иной уровень научной и творческой мотивации, который опирается на свойства национальных характеров и традиций. Иначе невозможно объяснить развитие научных школ и появление высокотехнологичных вооружений России или Китая (за меньшие средства).Ради чегоМосква и Пекин создали гиперзвуковые ракеты преимущественно для обороны собственных территорий. Обсуждаемое экспертами гипотетическое возвращение российских ракет на Кубу – скорее военно-политическая страшилка, нежели реальный проект нового мироустройства. Россия и Китай не заинтересованы в военной конфронтации и вынуждены вооружаться из-за агрессивной природы коллективного Запада. Добровольный роспуск Варшавского блока привел лишь к расширению НАТО на восток. Согласие Москвы на объединение ГДР и ФРГ "аукнулось" подразделениями Бундесвера в Прибалтике. Тревожные тенденции наблюдаются не только в Европе.США в августе прошлого года анонсировали размещение на Окинаве перспективных американских истребителей F-15EX и несуществующих гиперзвуковых ракет AGM-183 – с прицелом на Пекин и Пхеньян. Лишь потому, что КНР и КНДР "все больше угрожают американскому господству в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Об угрозах безопасности США со стороны китайцев и северокорейцев речи не идет, но для "господства" новый тяжелый истребитель F-15EX ВВС США обязательно должен нести гиперзвуковые ракеты "для атак по наземным целям в Китае и Корее". И это перспектива Евразии до 2050-х годов, то есть, до планового завершения эксплуатации американских истребителей F-15EX.Пусть, "супер-пупер-ракета" пока не летает, но США в начале 2021 года уже одобрили финансирование восьми истребителей F-15EX (контракт на $1,2 млрд). Ожидаемый объем расходов на всю первую партию – почти $23 млрд. Пентагон и оружейные корпорации купаются в долларах налогоплательщиков, счета в социальной сфере США остаются неоплаченными, "демократизированный" Пентагоном Афганистан дестабилизирует более десяти соседних стран. В чем же миссия Америки?Старейший журнал Соединенных Штатов The Nation отмечает: "В официальном Вашингтоне почти не ведется дискуссий о том, чем на самом деле занимается страна, когда она ведет войну во многих частях планеты". Издание приходит к выводу: США осуществляют миссию доминирования, то есть угнетения и эксплуатации разных стран и народов – именно для этого существуют около 800 баз Пентагона на всех континентах, кроме Антарктиды.Высокие технологии метафизическим образом сторонятся низких целей геополитики США. Поэтому AGM-183A не летает. А Россия и Китай стремительно уходят в отрыв, для них главный приз в этой гонке – справедливый многополярный мир.

https://ru.sputnik.md/20210715/Video-kak-rossiyskie-istrebiteli-soprovodili-ot-granits-samolety-VVS-SShA-35533474.html

https://ru.sputnik.md/20210402/avangard-tsirkon-kinzhal--den-segodnyashniy-chto--posleduet-za-nimi-34231180.html

https://ru.sputnik.md/20210731/provalom-zavershilis-ispytaniya-rakety-iz-ssha-sposobnoy-doletet-do-moskvy-43449895.html

https://ru.sputnik.md/20210713/Pochti-kak--SpaceX-v-Rossii-zapatentovali-oblik-supertyazheloy-rakety-35496826.html

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колумнистика