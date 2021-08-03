https://ru.sputnik.md/20210803/grazhdane-moldova-rossiya-tranzit-ukraina-karantin-43535586.html

Вниманию граждан Молдовы, приезжающих из России через Украину

Вниманию граждан Молдовы, приезжающих из России через Украину

Правила транзита через Украину для граждан Молдовы

2021-08-03T20:47+0300

2021-08-03T20:47+0300

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КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) представило важную информацию для граждан Молдовы, которые побывали в России и следуют в другую страну через Украину. Как отметили в МИДЕИ, согласно решению украинского правительства граждане Молдовы, побывавшие в России или Индии более семи дней, по прибытии на Украину, даже транзитом, будут обязаны уйти на 14-дневный карантин (без права сократить этот период). Такие правила в соседней стране вступят в силу после 5 августа. Кроме того, все въезжающие на Украину граждане должны будут установить на мобильный телефон специальное приложение "Дома" (для карантинной самоизоляции). Как отметили в МИДЕИ, руководство ведомства находится в постоянном контакте с представителями украинских властей, чтобы выработать механизм транзита молдавских граждан через территорию Украины.

https://ru.sputnik.md/20210730/moldova-obnovila-spisok-stan-krasnoy-zony-opasnosti-iz-za-covid-19-43433380.html

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в молдове, украина, россия, молдова