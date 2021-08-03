https://ru.sputnik.md/20210803/grazhdane-moldova-rossiya-tranzit-ukraina-karantin-43535586.html
Вниманию граждан Молдовы, приезжающих из России через Украину
Вниманию граждан Молдовы, приезжающих из России через Украину
Правила транзита через Украину для граждан Молдовы
2021-08-03T20:47+0300
2021-08-03T20:47+0300
2021-08-03T20:47+0300
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КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) представило важную информацию для граждан Молдовы, которые побывали в России и следуют в другую страну через Украину. Как отметили в МИДЕИ, согласно решению украинского правительства граждане Молдовы, побывавшие в России или Индии более семи дней, по прибытии на Украину, даже транзитом, будут обязаны уйти на 14-дневный карантин (без права сократить этот период). Такие правила в соседней стране вступят в силу после 5 августа. Кроме того, все въезжающие на Украину граждане должны будут установить на мобильный телефон специальное приложение "Дома" (для карантинной самоизоляции). Как отметили в МИДЕИ, руководство ведомства находится в постоянном контакте с представителями украинских властей, чтобы выработать механизм транзита молдавских граждан через территорию Украины.
https://ru.sputnik.md/20210730/moldova-obnovila-spisok-stan-krasnoy-zony-opasnosti-iz-za-covid-19-43433380.html
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в молдове, украина, россия, молдова
Вниманию граждан Молдовы, приезжающих из России через Украину
Начиная с 5 августа в Украине вступят в силу жесткие правила по транзиту через страну.
КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) представило важную информацию для граждан Молдовы, которые побывали в России и следуют в другую страну через Украину.
Как отметили в МИДЕИ, согласно решению украинского правительства граждане Молдовы, побывавшие в России или Индии более семи дней, по прибытии на Украину, даже транзитом, будут обязаны уйти на 14-дневный карантин (без права сократить этот период).
Такие правила в соседней стране вступят в силу после 5 августа.
Кроме того, все въезжающие на Украину граждане должны будут установить на мобильный телефон специальное приложение "Дома" (для карантинной самоизоляции).
"В случае невозможности или отказа установить это приложение человека не впустят на территорию Украины. Исключение по поводу самоизоляции сделали лишь для детей, не достигших 18 лет", - добавили в министерстве.
Как отметили в МИДЕИ, руководство ведомства находится в постоянном контакте с представителями украинских властей, чтобы выработать механизм транзита молдавских граждан через территорию Украины.