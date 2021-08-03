https://ru.sputnik.md/20210803/grosu-mitropolit-vladimir-43513281.html

Игорь Гросу провел встречу с митрополитом Владимиром

Игорь Гросу провел встречу с митрополитом Владимиром

Спикер парламента Игорь Гросу посетил митрополита Владимира и получил ценный подарок. 03.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-03T13:05+0300

2021-08-03T13:05+0300

2021-08-03T13:22+0300

общество

игорь гросу

митрополит владимир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43506192_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_cc4914137269d4a9562c2c75da9a4841.jpg

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Встреча главы парламента и митрополита Молдовы Владимира прошла в понедельник вечером. Сообщается, что главным предметом беседы стало развитие социальной обстановки в стране.Митрополит Владимир подтвердил позицию Молдавской православной церкви, направленной на сохранение и продвижение традиционных моральных и духовных ценностей. В то же время он подчеркнул важность диалога и сотрудничества между церковью и государством для преодоления экономического и духовного кризиса в современном обществе.В свою очередь, председатель парламента отметил, что эти ценности должны сыграть важную роль в реализации будущих планов нашей страны.В завершение беседы митрополит Владимир преподнес в подарок главе парламента Молдовы икону святителя Гавриила Бэнулеску Бодони.

https://ru.sputnik.md/20210626/Mitropoliya-Moldovy-peredala-odnu-tysyachu-doz-Sputnik-V-dlya-marafona-vaktsinatsii-35262580.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

игорь гросу, митрополит владимир