https://ru.sputnik.md/20210803/grosu-mitropolit-vladimir-43513281.html
Игорь Гросу провел встречу с митрополитом Владимиром
Игорь Гросу провел встречу с митрополитом Владимиром
Спикер парламента Игорь Гросу посетил митрополита Владимира и получил ценный подарок. 03.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-03T13:05+0300
2021-08-03T13:05+0300
2021-08-03T13:22+0300
общество
игорь гросу
митрополит владимир
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Встреча главы парламента и митрополита Молдовы Владимира прошла в понедельник вечером. Сообщается, что главным предметом беседы стало развитие социальной обстановки в стране.Митрополит Владимир подтвердил позицию Молдавской православной церкви, направленной на сохранение и продвижение традиционных моральных и духовных ценностей. В то же время он подчеркнул важность диалога и сотрудничества между церковью и государством для преодоления экономического и духовного кризиса в современном обществе.В свою очередь, председатель парламента отметил, что эти ценности должны сыграть важную роль в реализации будущих планов нашей страны.В завершение беседы митрополит Владимир преподнес в подарок главе парламента Молдовы икону святителя Гавриила Бэнулеску Бодони.
https://ru.sputnik.md/20210626/Mitropoliya-Moldovy-peredala-odnu-tysyachu-doz-Sputnik-V-dlya-marafona-vaktsinatsii-35262580.html
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игорь гросу, митрополит владимир
Игорь Гросу провел встречу с митрополитом Владимиром
13:05 03.08.2021 (обновлено: 13:22 03.08.2021)
Спикер парламента Игорь Гросу посетил митрополита Владимира и получил ценный подарок.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Встреча главы парламента и митрополита Молдовы Владимира прошла в понедельник вечером. Сообщается, что главным предметом беседы стало развитие социальной обстановки в стране.
Митрополит Владимир подтвердил позицию Молдавской православной церкви, направленной на сохранение и продвижение традиционных моральных и духовных ценностей. В то же время он подчеркнул важность диалога и сотрудничества между церковью и государством для преодоления экономического и духовного кризиса в современном обществе.
В свою очередь, председатель парламента отметил, что эти ценности должны сыграть важную роль в реализации будущих планов нашей страны.
В завершение беседы митрополит Владимир преподнес в подарок главе парламента Молдовы икону святителя Гавриила Бэнулеску Бодони.