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Ион Чебан: кишиневцев ограбили на миллионы леев
Ион Чебан: кишиневцев ограбили на миллионы леев
Ион Чебан утверждает что кишиневцев ограбили на миллионы леев
2021-08-03T19:56+0300
2021-08-03T19:56+0300
кишинев
бюджет
мошенничество
новости кишинева
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Мэр молдавской столицы Ион Чебан заявил во вторник, что бюджет Кишинева должен будет лишиться 17 миллионов леев в свете дела десятилетней давности.Чебан уточнил, что речь идет о городском "проекте-фантоме" "Жилье для всех" (Locuint‌e pentru tot‌i), в котором, по его словам, изначально были замешаны мошенники.Градоначальник утверждает: несмотря на то, что расследование уголовного дела не завершено и не все обстоятельства установлены, предыдущие суды постановили взыскать около 17 миллионов леев со счета примэрии, не учитывая криминальный характер действий лиц, принимающих решения в предприятии-банкроте.И теперь незадолго до завершения работы нынешнего правительства был подан запрос о выплате этой суммы."А ведь на эти средства в столице можно было бы реализовать десятки инфраструктурных проектов", - отметил кишиневский примар. Чебан напоминает, что примэрия Кишинева подала ходатайство об отмене ранее вынесенных судебных решений, в соответствии с которыми примэрию Кишинева и Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства" обязали компенсировать АО Locuint‌e pentru tot‌i около 17 миллионов леев в качестве ущерба/упущенной выгоды.Данное решение, говорит мэр Кишинева, было обжаловано в Высшей судебной палате. В настоящее время информации о рассмотрении апелляции, поданной в ВСП, нет. Чебан особо отмечает, что ходатайство о пересмотре было рассмотрено тем же судьей, который оставил в силе решение о взыскании указанной суммы.Примар столицы напрямую обратился с призывом к Министерству финансов, администрации президента, парламенту, Генеральной прокуратуре и СИБ "остановить это беззаконие".
https://ru.sputnik.md/20200518/cheban-ob-ulichnoy-reklame-v-Kishineve-vse-dolzhny-znat-pravila-igry-30287523.html
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Дмитрий Терехов
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кишинев, бюджет, мошенничество, в молдове

Ион Чебан: кишиневцев ограбили на миллионы леев

19:56 03.08.2021
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Примар Кишинева утверждает, что из бюджета столицы посредством мошеннической схемы пытаются вывести огромную сумму денег.
КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Мэр молдавской столицы Ион Чебан заявил во вторник, что бюджет Кишинева должен будет лишиться 17 миллионов леев в свете дела десятилетней давности.
Чебан уточнил, что речь идет о городском "проекте-фантоме" "Жилье для всех" (Locuint‌e pentru tot‌i), в котором, по его словам, изначально были замешаны мошенники.

В 2011 году в отношении строительной компании Locuint‌e pentru tot‌i был подан иск о банкротстве. Спустя более 8 лет после возбуждения процесса банкротства, решением суда Кишинева, которое впоследствии было подтверждено решением Апелляционной палаты Кишинева, было предписано взыскать с Муниципального предприятия "Управление капитального строительства" и примэрии муниципия Кишинев около 17 миллионов леев.

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
мэр Кишинева
Градоначальник утверждает: несмотря на то, что расследование уголовного дела не завершено и не все обстоятельства установлены, предыдущие суды постановили взыскать около 17 миллионов леев со счета примэрии, не учитывая криминальный характер действий лиц, принимающих решения в предприятии-банкроте.
И теперь незадолго до завершения работы нынешнего правительства был подан запрос о выплате этой суммы.
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"А ведь на эти средства в столице можно было бы реализовать десятки инфраструктурных проектов", - отметил кишиневский примар.
Чебан напоминает, что примэрия Кишинева подала ходатайство об отмене ранее вынесенных судебных решений, в соответствии с которыми примэрию Кишинева и Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства" обязали компенсировать АО Locuint‌e pentru tot‌i около 17 миллионов леев в качестве ущерба/упущенной выгоды.
"Заявление о пересмотре решений, которые мы считаем незаконными, было отклонено Апелляционной палатой Кишинева решением от 15 июня 2021 года", - заявил Ион Чебан.
Данное решение, говорит мэр Кишинева, было обжаловано в Высшей судебной палате. В настоящее время информации о рассмотрении апелляции, поданной в ВСП, нет. Чебан особо отмечает, что ходатайство о пересмотре было рассмотрено тем же судьей, который оставил в силе решение о взыскании указанной суммы.
Примар столицы напрямую обратился с призывом к Министерству финансов, администрации президента, парламенту, Генеральной прокуратуре и СИБ "остановить это беззаконие".
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