https://ru.sputnik.md/20210803/ion-cheban-kishinevtsev-ograbili-na-milliony-leev-43536947.html

Ион Чебан: кишиневцев ограбили на миллионы леев

Ион Чебан: кишиневцев ограбили на миллионы леев

Ион Чебан утверждает что кишиневцев ограбили на миллионы леев

2021-08-03T19:56+0300

2021-08-03T19:56+0300

2021-08-03T19:56+0300

кишинев

бюджет

мошенничество

новости кишинева

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Мэр молдавской столицы Ион Чебан заявил во вторник, что бюджет Кишинева должен будет лишиться 17 миллионов леев в свете дела десятилетней давности.Чебан уточнил, что речь идет о городском "проекте-фантоме" "Жилье для всех" (Locuint‌e pentru tot‌i), в котором, по его словам, изначально были замешаны мошенники.Градоначальник утверждает: несмотря на то, что расследование уголовного дела не завершено и не все обстоятельства установлены, предыдущие суды постановили взыскать около 17 миллионов леев со счета примэрии, не учитывая криминальный характер действий лиц, принимающих решения в предприятии-банкроте.И теперь незадолго до завершения работы нынешнего правительства был подан запрос о выплате этой суммы."А ведь на эти средства в столице можно было бы реализовать десятки инфраструктурных проектов", - отметил кишиневский примар. Чебан напоминает, что примэрия Кишинева подала ходатайство об отмене ранее вынесенных судебных решений, в соответствии с которыми примэрию Кишинева и Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства" обязали компенсировать АО Locuint‌e pentru tot‌i около 17 миллионов леев в качестве ущерба/упущенной выгоды.Данное решение, говорит мэр Кишинева, было обжаловано в Высшей судебной палате. В настоящее время информации о рассмотрении апелляции, поданной в ВСП, нет. Чебан особо отмечает, что ходатайство о пересмотре было рассмотрено тем же судьей, который оставил в силе решение о взыскании указанной суммы.Примар столицы напрямую обратился с призывом к Министерству финансов, администрации президента, парламенту, Генеральной прокуратуре и СИБ "остановить это беззаконие".

https://ru.sputnik.md/20200518/cheban-ob-ulichnoy-reklame-v-Kishineve-vse-dolzhny-znat-pravila-igry-30287523.html

кишинев

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Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

кишинев, бюджет, мошенничество, в молдове