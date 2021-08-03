https://ru.sputnik.md/20210803/ispanii-poymali-79-letnyuyu-glavu-bandy-narkotorgovtsev-43519998.html
В Испании поймали 79-летнюю главу банды наркоторговцев
В Испании поймали 79-летнюю главу банды наркоторговцев
В испании поймали 79-летнюю главу банды наркоторговцев
2021-08-03T16:37+0300
2021-08-03T16:37+0300
2021-08-03T16:50+0300
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Главаря группировки по распространению наркотиков - 79-летнюю женщину - задержали в ходе совместной операции правоохранительные органы Испании и Португалии, передает РИА Новости со ссылкой на испанскую Национальную полицию.Группировка промышляла перевозкой кокаина из Латинской Америки в контейнерах с легальным грузом. Кроме пожилой "наркобаронессы", задержаны также мужчины 26 и 60 лет, все трое испанцы по национальности.Подозреваемые искали возможность финансирования своей деятельности, нанимали других наркоторговцев, которые специализируются на скупке и распространении наркотиков конечным потребителям, говорится в сообщении полиции.Преступную деятельность группировка вела под прикрытием компании, зарегистрированной в португальском городе Вила-Реал, где и прошли задержания. При обыске был обнаружен контейнер, прибывший из Доминиканской Республики, где был спрятан кокаин, - в общей сложности изъято 15 килограммов наркотиков.
https://ru.sputnik.md/20210504/Oblava-na-mafiyu-arestovany-bolee-40-chelovek-34630537.html
https://ru.sputnik.md/20210609/video-prilozhenie-dlya-mafii-fbi-sozdalo-messendzher-dlya-prestupnikov-35055845.html
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в мире, испания, наркотики
В Испании поймали 79-летнюю главу банды наркоторговцев
16:37 03.08.2021 (обновлено: 16:50 03.08.2021)
Совместную операцию по поимке опасной преступницы провели правоохранители Испании и Португалии.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik.
Главаря группировки по распространению наркотиков - 79-летнюю женщину - задержали в ходе совместной операции правоохранительные органы Испании
и Португалии
, передает РИА Новости
со ссылкой на испанскую Национальную полицию.
Группировка промышляла перевозкой кокаина из Латинской Америки
в контейнерах с легальным грузом. Кроме пожилой "наркобаронессы", задержаны также мужчины 26 и 60 лет, все трое испанцы по национальности.
Подозреваемые искали возможность финансирования своей деятельности, нанимали других наркоторговцев, которые специализируются на скупке и распространении наркотиков конечным потребителям, говорится в сообщении полиции.
Преступную деятельность группировка вела под прикрытием компании, зарегистрированной в португальском городе Вила-Реал, где и прошли задержания. При обыске был обнаружен контейнер, прибывший из Доминиканской Республики, где был спрятан кокаин, - в общей сложности изъято 15 килограммов наркотиков.