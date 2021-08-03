https://ru.sputnik.md/20210803/ispanii-poymali-79-letnyuyu-glavu-bandy-narkotorgovtsev-43519998.html

В Испании поймали 79-летнюю главу банды наркоторговцев

В Испании поймали 79-летнюю главу банды наркоторговцев

В испании поймали 79-летнюю главу банды наркоторговцев

2021-08-03T16:37+0300

2021-08-03T16:37+0300

2021-08-03T16:50+0300

общество

в мире

испания

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43519907_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_349ffc22a57e33cb328ef144996ce7c7.jpg

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Главаря группировки по распространению наркотиков - 79-летнюю женщину - задержали в ходе совместной операции правоохранительные органы Испании и Португалии, передает РИА Новости со ссылкой на испанскую Национальную полицию.Группировка промышляла перевозкой кокаина из Латинской Америки в контейнерах с легальным грузом. Кроме пожилой "наркобаронессы", задержаны также мужчины 26 и 60 лет, все трое испанцы по национальности.Подозреваемые искали возможность финансирования своей деятельности, нанимали других наркоторговцев, которые специализируются на скупке и распространении наркотиков конечным потребителям, говорится в сообщении полиции.Преступную деятельность группировка вела под прикрытием компании, зарегистрированной в португальском городе Вила-Реал, где и прошли задержания. При обыске был обнаружен контейнер, прибывший из Доминиканской Республики, где был спрятан кокаин, - в общей сложности изъято 15 килограммов наркотиков.

https://ru.sputnik.md/20210504/Oblava-na-mafiyu-arestovany-bolee-40-chelovek-34630537.html

https://ru.sputnik.md/20210609/video-prilozhenie-dlya-mafii-fbi-sozdalo-messendzher-dlya-prestupnikov-35055845.html

испания

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, испания, наркотики