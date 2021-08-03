https://ru.sputnik.md/20210803/kak-vyglyadit-sostav-kabmina-predstavlennyy-nataley-gavrilitsey-43534819.html

Как выглядит состав кабмина, представленный Натальей Гаврилицей

Как выглядит состав кабмина, представленный Натальей Гаврилицей

Кандидат в премьеры Молдовы опубликовала состав правительства под ее руководством

2021-08-03T19:00+0300

2021-08-03T19:00+0300

2021-08-03T19:00+0300

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Кандидат в премьеры Молдовы Наталья Гаврилица представила во вторник свою правительственную команду.По ее словам, программа устанавливает ряд целей для развития, структурированных по нескольким стратегическим направлениям, включая экономику, социальную защиту, образование, инфраструктуру, борьбу с коррупцией, юстицию и культуру.Парламент Молдовы рассмотрит вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы под занавес рабочей пятидневки. Заседание законодательного органа состоится в пятницу в 10.00. Такое решение было принято во вторник на заседании Постоянного бюро парламента.На заседании депутаты также рассмотрят проект постановления по модификации решения парламента по номинальному и численному составу Постоянного бюро.

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