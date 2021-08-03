https://ru.sputnik.md/20210803/kak-vyglyadit-sostav-kabmina-predstavlennyy-nataley-gavrilitsey-43534819.html
Как выглядит состав кабмина, представленный Натальей Гаврилицей
Как выглядит состав кабмина, представленный Натальей Гаврилицей
Кандидат в премьеры Молдовы опубликовала состав правительства под ее руководством
2021-08-03T19:00+0300
2021-08-03T19:00+0300
2021-08-03T19:00+0300
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Кандидат в премьеры Молдовы Наталья Гаврилица представила во вторник свою правительственную команду.По ее словам, программа устанавливает ряд целей для развития, структурированных по нескольким стратегическим направлениям, включая экономику, социальную защиту, образование, инфраструктуру, борьбу с коррупцией, юстицию и культуру.Парламент Молдовы рассмотрит вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы под занавес рабочей пятидневки. Заседание законодательного органа состоится в пятницу в 10.00. Такое решение было принято во вторник на заседании Постоянного бюро парламента.На заседании депутаты также рассмотрят проект постановления по модификации решения парламента по номинальному и численному составу Постоянного бюро.
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правительство, молдова, инфографика, мультимедиа
Как выглядит состав кабмина, представленный Натальей Гаврилицей
Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, кто вошел в состав кабмина, предложенного кандидатом в премьеры республики Натальей Гаврилицей.
Кандидат в премьеры Молдовы Наталья Гаврилица представила во вторник свою правительственную команду.
По ее словам, программа устанавливает ряд целей для развития, структурированных по нескольким стратегическим направлениям, включая экономику, социальную защиту, образование, инфраструктуру, борьбу с коррупцией, юстицию и культуру.
Парламент Молдовы рассмотрит вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы под занавес рабочей пятидневки. Заседание законодательного органа состоится в пятницу в 10.00. Такое решение было принято во вторник на заседании Постоянного бюро парламента.
На заседании депутаты также рассмотрят проект постановления по модификации решения парламента по номинальному и численному составу Постоянного бюро.