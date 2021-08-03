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Саинсус: расскажу о главной катастрофе Молдовы

Саинсус: расскажу о главной катастрофе Молдовы

Эксперт рассказал, какое явление запустил отток населения из страны, в чем ошиблись молдавские демографы и о чем говорит демографическая пирамида Республики Молдова 2021 года.

2021-08-03T09:00+0300

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Саинсус: расскажу о главной катастрофе Молдовы Саинсус: расскажу о главной катастрофе Молдовы

Во всех странах Центральной и Восточной Европы в демографии наблюдаются аналогичные тенденции, но в Молдове это выражено намного ярче, поскольку начавшийся отток населения в 90-х годах, спровоцировал рождение такого нового явления, как депопуляция. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал демограф Валерий Саинсус.После 90-х годов, уточнил Саинсус, Молдова потеряла более 200 тысяч человек. Ежегодно из страны мигрирует около 10 тысяч человек, а это примерное население 2-3 сел. Вот и выходит, что каждый год страна теряет численность населения, равное 2-3 молдавским селам.По мнению Саинсуса, депопуляция происходит из-за того, что мы не контролируем рождаемость, так как отток в основном происходит среди молодого населения, которое повышает рождаемость уже в странах Европы. Именно этот фактор за два с половиной десятилетия существенно снизил рождаемость в Молдове.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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экспертиза, подкасты, аудио, рождаемость, демографическая ситуация