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Саинсус: расскажу о главной катастрофе Молдовы
Саинсус: расскажу о главной катастрофе Молдовы
Эксперт рассказал, какое явление запустил отток населения из страны, в чем ошиблись молдавские демографы и о чем говорит демографическая пирамида Республики Молдова 2021 года.
2021-08-03T09:00+0300
2021-08-03T09:00+0300
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Саинсус: расскажу о главной катастрофе Молдовы
Саинсус: расскажу о главной катастрофе Молдовы
Во всех странах Центральной и Восточной Европы в демографии наблюдаются аналогичные тенденции, но в Молдове это выражено намного ярче, поскольку начавшийся отток населения в 90-х годах, спровоцировал рождение такого нового явления, как депопуляция. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал демограф Валерий Саинсус.После 90-х годов, уточнил Саинсус, Молдова потеряла более 200 тысяч человек. Ежегодно из страны мигрирует около 10 тысяч человек, а это примерное население 2-3 сел. Вот и выходит, что каждый год страна теряет численность населения, равное 2-3 молдавским селам.По мнению Саинсуса, депопуляция происходит из-за того, что мы не контролируем рождаемость, так как отток в основном происходит среди молодого населения, которое повышает рождаемость уже в странах Европы. Именно этот фактор за два с половиной десятилетия существенно снизил рождаемость в Молдове.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, рождаемость, демографическая ситуация

Саинсус: расскажу о главной катастрофе Молдовы

09:00 03.08.2021
10
Радио
Саинсус: расскажу о главной катастрофе Молдовы
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт рассказал, какое явление запустил отток населения из страны, в чем ошиблись молдавские демографы и о чем говорит демографическая пирамида Республики Молдова 2021 года.
Во всех странах Центральной и Восточной Европы в демографии наблюдаются аналогичные тенденции, но в Молдове это выражено намного ярче, поскольку начавшийся отток населения в 90-х годах, спровоцировал рождение такого нового явления, как депопуляция. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал демограф Валерий Саинсус.

"Демографы ждали, что население Молдовы вырастет до 5 миллионов человек, но этого не случилось. Сегодня население Республики Молдова составляет 2,9 миллиона – это намного меньше, поскольку происходит отток населения. С точки зрения депопуляции, здесь переплетается много факторов", – рассказал эксперт.

После 90-х годов, уточнил Саинсус, Молдова потеряла более 200 тысяч человек. Ежегодно из страны мигрирует около 10 тысяч человек, а это примерное население 2-3 сел. Вот и выходит, что каждый год страна теряет численность населения, равное 2-3 молдавским селам.

"Необходимо уточнить, что существует сезонная, официальная и неофициальная миграция. Некоторые уезжают на сезон от 3 месяцев и больше, некоторые, – после 5-7 лет, – становятся уже не нашими гражданами, интегрируясь в странах Европы. Демографы доказали, что миграция, которая продолжается 5-7 лет, делает граждан Молдовы "не нашими", – заявил эксперт.

По мнению Саинсуса, депопуляция происходит из-за того, что мы не контролируем рождаемость, так как отток в основном происходит среди молодого населения, которое повышает рождаемость уже в странах Европы. Именно этот фактор за два с половиной десятилетия существенно снизил рождаемость в Молдове.

"Естественный прирост населения в Молдове сегодня отрицательный. Это также связано с оттоком населения. Стоит уточнить, что эмиграция молодого населения серьезно влияет на демографическое состояние страны. Если посмотреть демографическую пирамиду Республики Молдова 2021 года, то вы увидите, что доля молодого населения в Молдове дошла до критической отметки – ниже 18%. Это говорит о том, что демографическая катастрофа для Республики Молдова не закончилась", – заключил собеседник.

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