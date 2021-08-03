https://ru.sputnik.md/20210803/koronavirus-smertelno-opasnosti-43507774.html
Ученые рассказали, почему коронавирус может быть смертельно опасным
Ученые рассказали, почему коронавирус может быть смертельно опасным
Ученые рассказали, почему коронавирус может быть смертельно опасным
2021-08-03T10:11+0300
2021-08-03T10:11+0300
2021-08-03T10:18+0300
коронавирус
последствия
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Шведским ученым удалось установить, что в первые две недели после перенесенного COVID-19 значительно увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний. Информация об этом была опубликована в журнале The Lancet со ссылкой на соответствующее исследование специалистов из шведского университета Умео, сообщает РИА Новости.Авторы сравнили частоту возникновения острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта у людей с COVID-19 и членов контрольной группы, в которую вошли пациенты, перенесшие эти состояния, но не заражавшиеся коронавирусом. Шведские исследователи выявили, что COVID-19 увеличивал риск развития этих болезней примерно в три раза. Эта зависимость сохранялась даже с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов.В проекте приняли участие 86 742 пациента, что, по заявлению авторов, является самым крупным подобным исследованием.Ранее в The Lancet были опубликованы результаты обсервационного исследования, в котором приняли участие пациенты более 300 британских больниц. Так, самыми частыми осложнениями после коронавируса были почечные — они наблюдались почти в 25% случаев; респираторные (18%) и системные (16%). Почти у каждого восьмого отмечались сердечно-сосудистые осложнения (12%), а также неврологические — четыре процента, желудочно-кишечные и печеночные — менее одного процента.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают более 17 миллионов человек. Специалисты считают, что примерно 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.
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последствия
Ученые рассказали, почему коронавирус может быть смертельно опасным
10:11 03.08.2021 (обновлено: 10:18 03.08.2021)
Научный журнал Lancet опубликовал исследование шведских ученых, посвященное изучению последствий коронавирусной инфекции
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik.
Шведским ученым удалось установить, что в первые две недели после перенесенного COVID-19 значительно увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний. Информация об этом была опубликована в журнале The Lancet со ссылкой на соответствующее исследование специалистов из шведского университета Умео, сообщает РИА Новости
.
Авторы сравнили частоту возникновения острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта у людей с COVID-19 и членов контрольной группы, в которую вошли пациенты, перенесшие эти состояния, но не заражавшиеся коронавирусом. Шведские исследователи выявили, что COVID-19 увеличивал риск развития этих болезней примерно в три раза. Эта зависимость сохранялась даже с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов.
В проекте приняли участие 86 742 пациента, что, по заявлению авторов, является самым крупным подобным исследованием.
Ранее в The Lancet были опубликованы результаты обсервационного исследования, в котором приняли участие пациенты более 300 британских больниц. Так, самыми частыми осложнениями после коронавируса были почечные — они наблюдались почти в 25% случаев; респираторные (18%) и системные (16%). Почти у каждого восьмого отмечались сердечно-сосудистые осложнения (12%), а также неврологические — четыре процента, желудочно-кишечные и печеночные — менее одного процента.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают более 17 миллионов человек. Специалисты считают, что примерно 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.