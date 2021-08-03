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Малашевский: в состоянии эйфории человек переоценивает возможности
Малашевский: в состоянии эйфории человек переоценивает возможности
Начальник Главного управления по предотвращению несчастных случаев рассказал, как алкогольная эйфория, купание в необорудованных водоемах и неустойчивые плавсредства приводят к трагедиям на воде.
2021-08-03T08:00+0300
2021-08-03T08:00+0300
2021-08-03T08:52+0300
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Малашевский: в состоянии эйфории человек переоценивает возможности
Малашевский: в состоянии эйфории человек переоценивает возможности
В Молдове больше 3 тысяч водоемов, куда жарким летом устремлен каждый житель, и лишь на 19 из них работают спасательные станции, которые обеспечивают безопасность купающихся. Как следствие, большинство трагических случаев происходит на тех водоемах, где профессиональные спасатели отсутствуют. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал начальник Главного управления по предотвращению несчастных случаев при Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы Олег Малашевский.Отсюда возникает проблема, продолжил Малашевский, когда человек безбашенно ныряет в неизвестный водоем, - он может на что-то наткнуться, ведь неизвестно, что на дне, что в толще воды и неизвестна глубина. Можно получить физическую травму, которая приведет к трагедии, либо можно просто захлебнуться.Малашевский напомнил и о местах, где наши граждане любят нырять. Они также опасны своей неизвестностью. Стоит помнить, что не каждый является профессионалом по прыжкам в воду. Иногда можно неудачно войти в водоем, нанеся вред здоровью и даже погибнув.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио
Малашевский: в состоянии эйфории человек переоценивает возможности
08:00 03.08.2021 (обновлено: 08:52 03.08.2021)
Начальник Главного управления по предотвращению несчастных случаев рассказал, как алкогольная эйфория, купание в необорудованных водоемах и неустойчивые плавсредства приводят к трагедиям на воде.
В Молдове больше 3 тысяч водоемов, куда жарким летом устремлен каждый житель, и лишь на 19 из них работают спасательные станции, которые обеспечивают безопасность купающихся. Как следствие, большинство трагических случаев происходит на тех водоемах, где профессиональные спасатели отсутствуют. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал начальник Главного управления по предотвращению несчастных случаев при Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы Олег Малашевский.
"Часто взрослые отдыхающие злоупотребляют спиртными напитками, что является одним из главных факторов трагедий, которые случаются с людьми на воде. В состоянии эйфории человек переоценивает свои возможности, в его действиях появляется некая бравада, которая в трезвом состоянии отсутствует", - говорит эксперт.
Отсюда возникает проблема, продолжил Малашевский, когда человек безбашенно ныряет в неизвестный водоем, - он может на что-то наткнуться, ведь неизвестно, что на дне, что в толще воды и неизвестна глубина. Можно получить физическую травму, которая приведет к трагедии, либо можно просто захлебнуться.
"Чтобы избежать таких случаев, желательно купаться на оборудованных пляжах, потому что ежегодно эти пляжи проверяют, очищают, на них на определенных глубинах устанавливают ограничительные буйки, за которые заплывать запрещено", - советует эксперт.
Малашевский напомнил и о местах, где наши граждане любят нырять. Они также опасны своей неизвестностью. Стоит помнить, что не каждый является профессионалом по прыжкам в воду. Иногда можно неудачно войти в водоем, нанеся вред здоровью и даже погибнув.
"Многие граждане очень любят использовать плавающие средства, – лодки, надувные матрасы, круги, что при небрежном обращении\, также может привести к трагедии на воде. Особенно опасно нырять в воду с пластиковых лодок, поскольку при динамической нагрузке они достаточно неустойчивы: можно поскользнуться, соскользнуть или упасть не так, как хотелось бы", - заключил собеседник.