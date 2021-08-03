https://ru.sputnik.md/20210803/malashevskiy-v-sostoyanii-eyforii-chelovek-pereotsenivaet-vozmozhnosti-43478279.html

Малашевский: в состоянии эйфории человек переоценивает возможности

Малашевский: в состоянии эйфории человек переоценивает возможности

Начальник Главного управления по предотвращению несчастных случаев рассказал, как алкогольная эйфория, купание в необорудованных водоемах и неустойчивые плавсредства приводят к трагедиям на воде.

2021-08-03T08:00+0300

2021-08-03T08:00+0300

2021-08-03T08:52+0300

радио

экспертиза

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/02/43479042_0:29:640:389_1920x0_80_0_0_6d3f1d908f922e89c242c6997dd8d586.jpg

Малашевский: в состоянии эйфории человек переоценивает возможности Малашевский: в состоянии эйфории человек переоценивает возможности

В Молдове больше 3 тысяч водоемов, куда жарким летом устремлен каждый житель, и лишь на 19 из них работают спасательные станции, которые обеспечивают безопасность купающихся. Как следствие, большинство трагических случаев происходит на тех водоемах, где профессиональные спасатели отсутствуют. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал начальник Главного управления по предотвращению несчастных случаев при Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы Олег Малашевский.Отсюда возникает проблема, продолжил Малашевский, когда человек безбашенно ныряет в неизвестный водоем, - он может на что-то наткнуться, ведь неизвестно, что на дне, что в толще воды и неизвестна глубина. Можно получить физическую травму, которая приведет к трагедии, либо можно просто захлебнуться.Малашевский напомнил и о местах, где наши граждане любят нырять. Они также опасны своей неизвестностью. Стоит помнить, что не каждый является профессионалом по прыжкам в воду. Иногда можно неудачно войти в водоем, нанеся вред здоровью и даже погибнув.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио