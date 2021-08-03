https://ru.sputnik.md/20210803/mariya-bieshu-biografiya-43502954.html

Примадонне молдавской оперы Марии Биешу исполнилось бы 86 лет

Примадонне молдавской оперы Марии Биешу исполнилось бы 86 лет

Мария Биешу биография молдавской оперной певицы

2021-08-03T09:26+0300

2021-08-03T09:26+0300

2021-08-03T09:37+0300

мария биешу

национальный театр оперы и балета им. марии биешу

биография

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Народной артистке СССР, приме молдавской оперной сцены Марии Биешу третьего августа исполнилось бы 86 лет.Будущая исполнительница родилась в 1935 году в селе Волонтировка района Штефан Водэ. С 1958 по 1960 год была солисткой молдавского оркестра народных инструментов "Флуераш". Закончила Кишиневскую государственную консерваторию, в которую, кстати, ее приняли без экзаменов.Дебютировала в Молдавском государственном театре оперы и балета в 1962 году в опере "Тоска" Джакомо Пуччини. Проходила стажировку в театре "Ла Скала" (Милан) с 1965 по 1967 год.Лауреат Международного конкурса имени П. И. Чайковского (1966), победитель Международного вокального конкурса в Японии, где завоевывает титул "Лучшая Чио-Чио-сан мира" (1967).Гастролировала по СССР, США, Чехословакии, Германии, Болгарии, Югославии, Румынии, Венгрии, Польше, Финляндии, Австрии, Японии, Австралии, Кубе, Израилю и Бразилии.Репертуар Биешу насчитывает около трех десятков заглавных партий в операх, таких как "Тоска" Пуччини, "Евгений Онегин" Чайковского, "Аурелия" Гершфельда, "Мадам Баттерфляй" Пуччини, "Пиковая дама" Чайковского, "Аида", "Отелло" и "Трубадур" Джузеппе Верди, "Паяцы" Леонкавалло, "Алеко" Рахманинова, "Чародейка" Чайковского и многих других, а также несколько десятков концертных программ, куда вошли произведения Баха, Генделя, Глюка, Перселла, Чимарозы, Шумана, Шуберта, Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Рубинштейна, Доги, Дубосарского и многих других.Последние 25 лет почти каждый год в Кишиневе под патронатом примадонны проходил международный фестиваль оперного и балетного искусства "Приглашает Мария Биешу". Теперь фестиваль, равно как и молдавский театр оперы и балета, получил имя Марии Биешу.Около 30 лет она бессменно возглавляла Союз музыкальных деятелей Молдовы. Профессор Кишиневской консерватории. академик Академии наук Республики Молдова.Биешу — заслуженная артистка Молдавской ССР, народная артистка Молдавской ССР, народная артистка СССР (1970), народная артистка Республики Башкортостан.Скончалась 16 мая 2012 года в Кишиневе от редкой формы лейкемии. Похоронена на столичном Армянском кладбище.

https://ru.sputnik.md/20160804/8419992.html

https://ru.sputnik.md/20170806/Marija-Bieshu-13892655.html

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мария биешу, национальный театр оперы и балета им. марии биешу, биография