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https://ru.sputnik.md/20210803/mariya-bieshu-biografiya-43502954.html
Примадонне молдавской оперы Марии Биешу исполнилось бы 86 лет
Примадонне молдавской оперы Марии Биешу исполнилось бы 86 лет
Мария Биешу биография молдавской оперной певицы
2021-08-03T09:26+0300
2021-08-03T09:37+0300
мария биешу
национальный театр оперы и балета им. марии биешу
биография
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Народной артистке СССР, приме молдавской оперной сцены Марии Биешу третьего августа исполнилось бы 86 лет.Будущая исполнительница родилась в 1935 году в селе Волонтировка района Штефан Водэ. С 1958 по 1960 год была солисткой молдавского оркестра народных инструментов "Флуераш". Закончила Кишиневскую государственную консерваторию, в которую, кстати, ее приняли без экзаменов.Дебютировала в Молдавском государственном театре оперы и балета в 1962 году в опере "Тоска" Джакомо Пуччини. Проходила стажировку в театре "Ла Скала" (Милан) с 1965 по 1967 год.Лауреат Международного конкурса имени П. И. Чайковского (1966), победитель Международного вокального конкурса в Японии, где завоевывает титул "Лучшая Чио-Чио-сан мира" (1967).Гастролировала по СССР, США, Чехословакии, Германии, Болгарии, Югославии, Румынии, Венгрии, Польше, Финляндии, Австрии, Японии, Австралии, Кубе, Израилю и Бразилии.Репертуар Биешу насчитывает около трех десятков заглавных партий в операх, таких как "Тоска" Пуччини, "Евгений Онегин" Чайковского, "Аурелия" Гершфельда, "Мадам Баттерфляй" Пуччини, "Пиковая дама" Чайковского, "Аида", "Отелло" и "Трубадур" Джузеппе Верди, "Паяцы" Леонкавалло, "Алеко" Рахманинова, "Чародейка" Чайковского и многих других, а также несколько десятков концертных программ, куда вошли произведения Баха, Генделя, Глюка, Перселла, Чимарозы, Шумана, Шуберта, Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Рубинштейна, Доги, Дубосарского и многих других.Последние 25 лет почти каждый год в Кишиневе под патронатом примадонны проходил международный фестиваль оперного и балетного искусства "Приглашает Мария Биешу". Теперь фестиваль, равно как и молдавский театр оперы и балета, получил имя Марии Биешу.Около 30 лет она бессменно возглавляла Союз музыкальных деятелей Молдовы. Профессор Кишиневской консерватории. академик Академии наук Республики Молдова.Биешу — заслуженная артистка Молдавской ССР, народная артистка Молдавской ССР, народная артистка СССР (1970), народная артистка Республики Башкортостан.Скончалась 16 мая 2012 года в Кишиневе от редкой формы лейкемии. Похоронена на столичном Армянском кладбище.
https://ru.sputnik.md/20160804/8419992.html
https://ru.sputnik.md/20170806/Marija-Bieshu-13892655.html
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мария биешу, национальный театр оперы и балета им. марии биешу, биография

Примадонне молдавской оперы Марии Биешу исполнилось бы 86 лет

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© Sputnik / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкОперная певица Мария Биешу
Оперная певица Мария Биешу - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
/
Перейти в фотобанк
Примадонне молдавской оперы, народной артистке СССР Марии Биешу исполнилось бы 86 лет.
Народной артистке СССР, приме молдавской оперной сцены Марии Биешу третьего августа исполнилось бы 86 лет.
Будущая исполнительница родилась в 1935 году в селе Волонтировка района Штефан Водэ. С 1958 по 1960 год была солисткой молдавского оркестра народных инструментов "Флуераш". Закончила Кишиневскую государственную консерваторию, в которую, кстати, ее приняли без экзаменов.
Дебютировала в Молдавском государственном театре оперы и балета в 1962 году в опере "Тоска" Джакомо Пуччини. Проходила стажировку в театре "Ла Скала" (Милан) с 1965 по 1967 год.
Молдавская оперная певица Мария Биешу - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2016
Культура
За что японцы полюбили Марию Биешу
4 августа 2016, 09:47
348
Лауреат Международного конкурса имени П. И. Чайковского (1966), победитель Международного вокального конкурса в Японии, где завоевывает титул "Лучшая Чио-Чио-сан мира" (1967).
Гастролировала по СССР, США, Чехословакии, Германии, Болгарии, Югославии, Румынии, Венгрии, Польше, Финляндии, Австрии, Японии, Австралии, Кубе, Израилю и Бразилии.
Репертуар Биешу насчитывает около трех десятков заглавных партий в операх, таких как "Тоска" Пуччини, "Евгений Онегин" Чайковского, "Аурелия" Гершфельда, "Мадам Баттерфляй" Пуччини, "Пиковая дама" Чайковского, "Аида", "Отелло" и "Трубадур" Джузеппе Верди, "Паяцы" Леонкавалло, "Алеко" Рахманинова, "Чародейка" Чайковского и многих других, а также несколько десятков концертных программ, куда вошли произведения Баха, Генделя, Глюка, Перселла, Чимарозы, Шумана, Шуберта, Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Рубинштейна, Доги, Дубосарского и многих других.
Мария Биешу в роли Чио-Чио-Сан - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2017
Культура
Мария Биешу: "волшебное" кимоно, Ла Скала и знаменитый фестиваль
6 августа 2017, 18:30
363
Последние 25 лет почти каждый год в Кишиневе под патронатом примадонны проходил международный фестиваль оперного и балетного искусства "Приглашает Мария Биешу". Теперь фестиваль, равно как и молдавский театр оперы и балета, получил имя Марии Биешу.
Около 30 лет она бессменно возглавляла Союз музыкальных деятелей Молдовы. Профессор Кишиневской консерватории. академик Академии наук Республики Молдова.
Биешу — заслуженная артистка Молдавской ССР, народная артистка Молдавской ССР, народная артистка СССР (1970), народная артистка Республики Башкортостан.
Скончалась 16 мая 2012 года в Кишиневе от редкой формы лейкемии. Похоронена на столичном Армянском кладбище.
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