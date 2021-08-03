https://ru.sputnik.md/20210803/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-kishinev-43506921.html

Где в Кишиневе 3 августа находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 3 августа находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 3 августа находятся мобильные пункты вакцинации

2021-08-03T10:32+0300

2021-08-03T10:32+0300

2021-08-03T10:38+0300

коронавирус

кишинев

молдова

вакцинация

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской мэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 во вторник.Мобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Рышкановка, на улице Мирон Костин, у "Афганского парка".Пункт вакцинации в автобусе будет находиться в пригороде Сынжера, на улице 31-го августа, 9, у Дома культуры.Где будут пункты вакцинации 4 августаМобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Центр, на проспекте Штефан чел Маре, перед ТЦ UNIC. Пункт вакцинации в автобусе будет находиться в пригороде Гратиешты, на улице Студенческой, у "Старой остановки". Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210802/vakczinacziya-uchiteli-moldova-43479183.html

https://ru.sputnik.md/20210801/novye-shtamm-koronavirus-43466877.html

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кишинев, молдова, вакцинация