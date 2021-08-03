https://ru.sputnik.md/20210803/moldavskie-sapery-v-iyule-obezvredili-bolee-70-boepripasov-43519024.html

Молдавские саперы в июле обезвредили более 70 боеприпасов

Молдавские саперы в июле обезвредили более 70 боеприпасов

Саперы Молдовы продолжают выявлять и уничтожать боеприпасы времен Второй мировой.

2021-08-03T16:08+0300

2021-08-03T16:08+0300

2021-08-03T16:08+0300

общество

в молдове

саперы

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Саперы Национальной армии нейтрализовали в июле на территории Республики Молдова 77 взрывоопасных предметов, об этом во вторник сообщила пресс-служба Национальной армии.По данным, которые предоставил старший офицер Инженерно-саперной службы Иван Корнегруца, наибольшее число боеприпасов, 25 , было обнаружено и обезврежено 20 и 23 июля в селе Шерпены Новоаненского района. Как и в большинстве случаев, это были снаряды времен Второй мировой войны: 20 ручных гранат, гранатометный выстрел, два артиллерийских снаряда и два взрывателя от ручных гранат. Все боеприпасы были нейтрализованы в условиях максимальной безопасности. Согласно статистическим данным Министерства обороны, в текущем году саперы Национальной армии обнаружили и уничтожили 219 взрывоопасных предметов в населенных пунктах Чимишлийского, Каушанского, Новоаненского, Хынчештского, Кагульского, Тараклийского, Штефан-Водского, Унгенского и Яловенского районов.

https://ru.sputnik.md/20210715/video-sapery-obezvredili-snaryady-vremen-vov-v-cimislia-rayone-35527141.html

https://ru.sputnik.md/20210421/za-desyat-dnej-sapery-nacarmii-obezvredili-14-snaryadov-34469733.html

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2021

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в молдове, саперы