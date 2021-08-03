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https://ru.sputnik.md/20210803/moldavskie-sapery-v-iyule-obezvredili-bolee-70-boepripasov-43519024.html
Молдавские саперы в июле обезвредили более 70 боеприпасов
Молдавские саперы в июле обезвредили более 70 боеприпасов
Саперы Молдовы продолжают выявлять и уничтожать боеприпасы времен Второй мировой.
2021-08-03T16:08+0300
2021-08-03T16:08+0300
общество
в молдове
саперы
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Саперы Национальной армии нейтрализовали в июле на территории Республики Молдова 77 взрывоопасных предметов, об этом во вторник сообщила пресс-служба Национальной армии.По данным, которые предоставил старший офицер Инженерно-саперной службы Иван Корнегруца, наибольшее число боеприпасов, 25 , было обнаружено и обезврежено 20 и 23 июля в селе Шерпены Новоаненского района. Как и в большинстве случаев, это были снаряды времен Второй мировой войны: 20 ручных гранат, гранатометный выстрел, два артиллерийских снаряда и два взрывателя от ручных гранат. Все боеприпасы были нейтрализованы в условиях максимальной безопасности. Согласно статистическим данным Министерства обороны, в текущем году саперы Национальной армии обнаружили и уничтожили 219 взрывоопасных предметов в населенных пунктах Чимишлийского, Каушанского, Новоаненского, Хынчештского, Кагульского, Тараклийского, Штефан-Водского, Унгенского и Яловенского районов.
https://ru.sputnik.md/20210715/video-sapery-obezvredili-snaryady-vremen-vov-v-cimislia-rayone-35527141.html
https://ru.sputnik.md/20210421/za-desyat-dnej-sapery-nacarmii-obezvredili-14-snaryadov-34469733.html
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в молдове, саперы

Молдавские саперы в июле обезвредили более 70 боеприпасов

16:08 03.08.2021
187
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii MoldovaСаперы Молдовы обезвредили взрывоопасные предметы
Саперы Молдовы обезвредили взрывоопасные предметы - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Солдаты инженерно-саперных бригад Молдовы продолжают миссии по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории республики.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Саперы Национальной армии нейтрализовали в июле на территории Республики Молдова 77 взрывоопасных предметов, об этом во вторник сообщила пресс-служба Национальной армии.
Военный сапер в лесу возле села Яловенского района. - Sputnik Молдова, 1920, 15.07.2021
Общество
Видео: саперы обезвредили снаряды времен ВОВ в Чимишлийском районе
15 июля, 11:03
67
По данным, которые предоставил старший офицер Инженерно-саперной службы Иван Корнегруца, наибольшее число боеприпасов, 25 , было обнаружено и обезврежено 20 и 23 июля в селе Шерпены Новоаненского района.
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii MoldovaСаперы Молдовы обезвредили взрывоопасные предметы
Саперы Молдовы обезвредили взрывоопасные предметы - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
Саперы Молдовы обезвредили взрывоопасные предметы
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Как и в большинстве случаев, это были снаряды времен Второй мировой войны: 20 ручных гранат, гранатометный выстрел, два артиллерийских снаряда и два взрывателя от ручных гранат. Все боеприпасы были нейтрализованы в условиях максимальной безопасности.
Алена Безман — единственная женщина-сапер в Национальной армии - Sputnik Молдова, 1920, 21.04.2021
Общество
За десять дней саперы Нацармии обезвредили 14 снарядов
21 апреля, 15:35
60
Согласно статистическим данным Министерства обороны, в текущем году саперы Национальной армии обнаружили и уничтожили 219 взрывоопасных предметов в населенных пунктах Чимишлийского, Каушанского, Новоаненского, Хынчештского, Кагульского, Тараклийского, Штефан-Водского, Унгенского и Яловенского районов.
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