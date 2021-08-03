Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210803/moldova-premer-gavrilicza-pravitelstvo-43522549.html
Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду
Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду
В Молдове обнародован перечень кандидатов на министерские посты.
2021-08-03T16:03+0300
2021-08-03T18:26+0300
политика
в молдове
молдова
правительство молдовы
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/1b/33399917_0:32:1000:595_1920x0_80_0_0_f54c1d190f0a14a8d688182444757128.jpg
КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Кандидат в премьер-министры Молдовы Наталья Гаврилица представила во вторник свою правительственную команду. По ее словам, программа устанавливает ряд целей для развития, структурированных по нескольким стратегическим направлениям, включая экономику, социальную защиту, образование, инфраструктуру, борьбу с коррупцией, юстицию и культуру. Список кандидатов в министры кабмина:
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/1b/33399917_0:117:1000:868_1920x0_80_0_0_9f1d3cff704e5df98bc639f0dcc015ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, правительство молдовы, наталья гаврилица

Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду

16:03 03.08.2021 (обновлено: 18:26 03.08.2021)
485
© Photo : Facebook / Артур ЕфремовНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Photo : Facebook / Артур Ефремов
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Кандидат в премьер-министры Молдовы Наталья Гаврилица представила во вторник свою правительственную команду.
"Сегодня я направила в секретариат парламента программу правления и список министров в будущем кабмине", - написала Гаврилица на своей странице в Facebook.
По ее словам, программа устанавливает ряд целей для развития, структурированных по нескольким стратегическим направлениям, включая экономику, социальную защиту, образование, инфраструктуру, борьбу с коррупцией, юстицию и культуру.
Список кандидатов в министры кабмина:
Андрей Спыну - вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;
Нику Попеску - вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;
Влад Кульминский - вице-премьер, министр по реинтеграции;
Юрий Цуркану - вице-премьер по диджитализации;
Алла Немеренко - министр здравоохранения;
Анна Ревенко - министр внутренних дел;
Сергей Литвиненко - министр юстиции;
Анатолий Носатый - министр обороны;
Анатолий Топалэ - министр образования и исследований;
Серджиу Гайбу - министр экономики;
Юлиана Кантараджиу - министр окружающей среды;
Думитру Будянски - министр финансов;
Серджиу Продан - министр культуры;
Марчел Спатарь - министр труда и социальной защиты;
Виорел Герчиу - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.
181200
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:15Вопрос третьей дозы: ЕС ждет ответа от ЕМА по ревакцинации
17:45Подразделения МВД Молдовы начали подготовку к параду на День независимости
17:38Будущий глава МИДЕИ: один из приоритетов - диалог с Россией
17:15Минздрав: за сутки выросло количество госпитализированных с COVID-19
17:07Когда парламент соберется для утверждения правительства Гаврилицы
16:37В Испании поймали 79-летнюю главу банды наркоторговцев
16:27Протест против обязательной вакцинации прошел в Кишиневе
16:08Молдавские саперы в июле обезвредили более 70 боеприпасов
16:03Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду
15:37В Молдове заканчивается AstraZeneca: второй дозы может хватить не всем
15:11В России создают новейшую гиперзвуковую ракету большой дальности X-95
14:47Пожар в ресторане Кишинева: подробности от спасателей
14:25Как Тимановская на Олимпиаде убежала из спорта в политику
13:56Когда в Молдове начнут вакцинацию детей против COVID-19: ответ Минздрава
13:05Игорь Гросу провел встречу с митрополитом Владимиром
12:37AIPA выделит средства на развитие нескольких населенных пунктов
12:08Страшное убийство в Унгенах: зарезали таксиста
11:42В МИДЕИ подготовили проект об отзыве посла Молдовы в России
11:20В Кишиневе протестуют против обязательной вакцинации: вышли десятки верующих
11:15Только правда: чего жители Молдовы ждут от нового парламента