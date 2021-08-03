https://ru.sputnik.md/20210803/moldova-premer-gavrilicza-pravitelstvo-43522549.html

Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду

Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду

В Молдове обнародован перечень кандидатов на министерские посты.

2021-08-03T16:03+0300

2021-08-03T16:03+0300

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политика

в молдове

молдова

правительство молдовы

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Кандидат в премьер-министры Молдовы Наталья Гаврилица представила во вторник свою правительственную команду. По ее словам, программа устанавливает ряд целей для развития, структурированных по нескольким стратегическим направлениям, включая экономику, социальную защиту, образование, инфраструктуру, борьбу с коррупцией, юстицию и культуру. Список кандидатов в министры кабмина:

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2021

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в молдове, молдова, правительство молдовы, наталья гаврилица