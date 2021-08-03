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Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду
Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду
В Молдове обнародован перечень кандидатов на министерские посты.
2021-08-03T16:03+0300
2021-08-03T16:03+0300
2021-08-03T18:26+0300
политика
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правительство молдовы
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Кандидат в премьер-министры Молдовы Наталья Гаврилица представила во вторник свою правительственную команду. По ее словам, программа устанавливает ряд целей для развития, структурированных по нескольким стратегическим направлениям, включая экономику, социальную защиту, образование, инфраструктуру, борьбу с коррупцией, юстицию и культуру. Список кандидатов в министры кабмина:
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в молдове, молдова, правительство молдовы, наталья гаврилица
КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Кандидат в премьер-министры Молдовы Наталья Гаврилица представила во вторник свою правительственную команду.
"Сегодня я направила в секретариат парламента программу правления и список министров в будущем кабмине", - написала Гаврилица на своей странице в Facebook.
По ее словам, программа устанавливает ряд целей для развития, структурированных по нескольким стратегическим направлениям, включая экономику, социальную защиту, образование, инфраструктуру, борьбу с коррупцией, юстицию и культуру.
Список кандидатов в министры кабмина:
Андрей Спыну
- вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;
Нику Попеску
- вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;
Влад Кульминский
- вице-премьер, министр по реинтеграции;
Юрий Цуркану
- вице-премьер по диджитализации;
Алла Немеренко
- министр здравоохранения;
Анна Ревенко
- министр внутренних дел;
Сергей Литвиненко
- министр юстиции;
Анатолий Носатый
- министр обороны;
Анатолий Топалэ
- министр образования и исследований;
Серджиу Гайбу
- министр экономики;
Юлиана Кантараджиу
- министр окружающей среды;
Думитру Будянски
- министр финансов;
Серджиу Продан
- министр культуры;
Марчел Спатарь
- министр труда и социальной защиты;
Виорел Герчиу
- министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.