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Подразделения МВД Молдовы начали подготовку к параду на День независимости
Подразделения МВД Молдовы начали подготовку к параду на День независимости
Подразделения МВД Молдовы начали подготовку к параду на День независимости
2021-08-03T17:45+0300
2021-08-03T17:45+0300
общество
парад
день независимости
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Министерство внутренних дел Молдовы приступило к подготовке к военному параду, который пройдет 27 августа текущего года и будет посвящен 30-летию обретения Молдовой независимости. Для подготовки к параду сформированы шесть подразделений, в состав которых вошли служащие генеральных инспекторатов из состава МВД, а также бойцы батальона "Фулджер" и слушатели полицейской академии имени Штефана чел Маре. Как сообщает пресс-служба ведомства, 420 сотрудников МВД ежедневно тренируются на плацу своих подразделений, а два раза в неделю проходит сводная репетиция парада с полным составом участников.На такой репетиции 3 августа присутствовал генеральный секретарь МВД Серджиу Головач, призвавший участников приложить максимум усилий для того, чтобы 27 августа зрители парада в Молдове "смогли насладиться по-настоящему впечатляющим зрелищем". Отметим, что в ближайшее время состоится совместная репетиция парада, в которой, помимо сотрудников МВД, примут участие служащие Министерства обороны и Службы информации и безопасности. Генеральная репетиция пройдет на Площади великого национального собрания в Кишиневе во второй декаде августа.
https://ru.sputnik.md/20210723/v-den-nezavisimosti-na-tsentralnoy-ploschadi-kishineva-proydet-voennyy-parad-42987260.html
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Дмитрий Терехов
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парад, день независимости, в молдове

Подразделения МВД Молдовы начали подготовку к параду на День независимости

17:45 03.08.2021
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© Photo : Ministerul Afacerilor Interne Сотрудники МВД готовятся к военному параду
 Сотрудники МВД готовятся к военному параду - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Photo : Ministerul Afacerilor Interne
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Парад станет частью программы "Молдова-30", посвященной празднованию 30-летия независимости республики
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Министерство внутренних дел Молдовы приступило к подготовке к военному параду, который пройдет 27 августа текущего года и будет посвящен 30-летию обретения Молдовой независимости.
Для подготовки к параду сформированы шесть подразделений, в состав которых вошли служащие генеральных инспекторатов из состава МВД, а также бойцы батальона "Фулджер" и слушатели полицейской академии имени Штефана чел Маре.
© Photo : Ministerul Afacerilor Interne Сотрудники МВД готовятся к военному параду
 Сотрудники МВД готовятся к военному параду - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
Сотрудники МВД готовятся к военному параду
© Photo : Ministerul Afacerilor Interne
Как сообщает пресс-служба ведомства, 420 сотрудников МВД ежедневно тренируются на плацу своих подразделений, а два раза в неделю проходит сводная репетиция парада с полным составом участников.
На такой репетиции 3 августа присутствовал генеральный секретарь МВД Серджиу Головач, призвавший участников приложить максимум усилий для того, чтобы 27 августа зрители парада в Молдове "смогли насладиться по-настоящему впечатляющим зрелищем".
День независимости Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
Общество
В День независимости на центральной площади Кишинева пройдет военный парад
23 июля, 14:05
283
Отметим, что в ближайшее время состоится совместная репетиция парада, в которой, помимо сотрудников МВД, примут участие служащие Министерства обороны и Службы информации и безопасности.
Генеральная репетиция пройдет на Площади великого национального собрания в Кишиневе во второй декаде августа.
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