https://ru.sputnik.md/20210803/mvd-moldovy-podgotovku-paradu-den-nezavisimosti-43525366.html

Подразделения МВД Молдовы начали подготовку к параду на День независимости

Подразделения МВД Молдовы начали подготовку к параду на День независимости

Подразделения МВД Молдовы начали подготовку к параду на День независимости

2021-08-03T17:45+0300

2021-08-03T17:45+0300

2021-08-03T17:45+0300

общество

парад

день независимости

в молдове

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Министерство внутренних дел Молдовы приступило к подготовке к военному параду, который пройдет 27 августа текущего года и будет посвящен 30-летию обретения Молдовой независимости. Для подготовки к параду сформированы шесть подразделений, в состав которых вошли служащие генеральных инспекторатов из состава МВД, а также бойцы батальона "Фулджер" и слушатели полицейской академии имени Штефана чел Маре. Как сообщает пресс-служба ведомства, 420 сотрудников МВД ежедневно тренируются на плацу своих подразделений, а два раза в неделю проходит сводная репетиция парада с полным составом участников.На такой репетиции 3 августа присутствовал генеральный секретарь МВД Серджиу Головач, призвавший участников приложить максимум усилий для того, чтобы 27 августа зрители парада в Молдове "смогли насладиться по-настоящему впечатляющим зрелищем". Отметим, что в ближайшее время состоится совместная репетиция парада, в которой, помимо сотрудников МВД, примут участие служащие Министерства обороны и Службы информации и безопасности. Генеральная репетиция пройдет на Площади великого национального собрания в Кишиневе во второй декаде августа.

https://ru.sputnik.md/20210723/v-den-nezavisimosti-na-tsentralnoy-ploschadi-kishineva-proydet-voennyy-parad-42987260.html

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2021

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парад, день независимости, в молдове