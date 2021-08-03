https://ru.sputnik.md/20210803/nashestvie-gusenicz-moldova-43499033.html

В Молдове предупредили о нашествии гусениц: начнется обработка кустарников

В Молдове предупредили о нашествии гусениц: начнется обработка кустарников

Нашествие гусениц в Молдове как бороться

2021-08-03T07:30+0300

2021-08-03T07:30+0300

2021-08-03T08:55+0300

общество

молдова

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В Агентстве безопасности пищевых продуктов (ANSA) Молдовы предупредили о нашествии гусениц. Речь идет о бабочках - огневках самшитовых, которые находятся на второй стадии развития, то есть в фазе гусеницы. Эти насекомые наносят ущерб вечнозеленным кустарникам и деревьям.Как отметили в агентстве, активное размножение насекомых стало возможным из-за благоприятных климатических условий, поэтому будут предприняты меры по борьбе с вредителем.По данным агентства, полчища гусениц легко заметить по наличию паутины на кустах, у которых есть сухие части. На обратной стороне листьев вредитель откладывает яйца.Как уверены в ANSA, своевременное обнаружение насекомых и принятие мер помогает бороться с их размножением, а также снизить причиняемый вредителем ущерб."Рекомендуется обрезать сухие ветки, а также вручную собирать гусениц, где это возможно. Борьба с этим вредителем химическими средствами может осуществляться с использованием утвержденных специальных активных инсектицидов согласно Государственному реестру средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению в Молдове", - рассказали в агентстве.Там уточнили, что во время комплексных обработок будет учитываться строгое соблюдение безопасности труда, опрыскивание будет проводиться в ночное время.В качестве биологического метода борьбы рекомендуется установка феромоновых ловушек в начале сельскохозяйственного сезона: их ставят для создания специфического запаха самки (взрослой бабочки), что привлечет самцов в липкую ловушку и снизит размножение, пояснили в агентстве.Также в ANSA напомнили, что согласно положениям статьи 35 закона 228 от 23.09.2010 года о защите растений и фитосанитарном карантине при выращивании растений физические и юридические лица независимо от вида собственности и организационно-правовой формы обязаны проводить систематические исследования посевов и насаждений, проводя фитосанитарные меры для предотвращения появления вредителей.

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молдова

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молдова