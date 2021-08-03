https://ru.sputnik.md/20210803/novyy-kabmin-kuznitsa-kadrov-pagubnyy-rossiyskiy-kredit-i-npo-43538176.html

Новый кабмин: кузница кадров, "пагубный российский кредит" и НПО

Новый кабмин: кузница кадров, "пагубный российский кредит" и НПО

Состав кабинета министров, который предложит в пятницу парламенту Наталья Гаврилица, не стал сюрпризом.

2021-08-03T21:34+0300

2021-08-03T21:34+0300

2021-08-03T21:34+0300

политика

правительство

кабинет министров

наталья гаврилица

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В целом список кандидатов повторяет тот кабмин, что был предложен Гаврилицей в эпоху февральского политического противостояния. Однако тогда единственной задачей кандидата в премьеры было добиться, чтобы за нее не проголосовали. Таким образом президент Майя Санду собиралась открыть путь к досрочным парламентским выборам.То есть, велика вероятность, что кандидатов на должности в тот, первый состав правительства Наталья Гаврилица набирала, скажем так, не слишком тщательно. Времени было мало, и единственной задачей было — обозначить попытку избрания.Именно поэтому совпадение списка министров практически по всем позициям несколько настораживает.Самое важное в новом правительстве — это список министерств. Он претерпел радикальные изменения. Будут упразднены "суперминистерства", созданные, когда Молдовой управляли Демократическая партия и Владимир Плахотнюк.Отдельными министерствами снова станут Минздрав, Министерство труда и социальной защиты, Министерство культуры, Министерство транспорта, Министерство образования и Министерство регионального развития и инфраструктуры. Появится и новое ведомство — Министерство окружающей среды.Всего в составе правительства будет 13 министерств. Кроме того, будут назначены два вице-премьера без портфелей. Владислав Кульминский станет вице-премьером по реинтеграции, а Юрие Цуркану — вице-премьером по цифровизации.В остальном список кандидатов не претерпел существенных изменений — там, где вопрос не касается "восстановленных" министерств и одного нового. По сравнению с февральским перечнем, не дотянули до августа и выпали из списка кандидатов три персоны.На пост главы Минсельхоза в феврале был предложен Ион Лука — винодел, коммерсант. В августе вместо него предложен Виорел Герчу — сотрудник фирмы Donau Soja, компании, которая занимается торговлей соей.На пост министра финансов в феврале предлагали Розалину Албу — она работала в Министерстве финансов начальником кабинета министра и начальником отдела. Семь лет трудилась в компаниях Microsoft Ireland и Ericsson Moldova.В августе на пост главы Минфина предложен экономический эксперт НПО Expert-Grup Дмитрий Будянский. В отличие от Албу, он ничем реальным, связанным с финансами, раньше не управлял. В его CV сообщается, что до того, как стать экспертом, он закончил факультет математики и кибернетики в Госуниверситете, а затем был финансовым консультантом в ПРООН и ряде консалтиговых фирм.Зато Будянский как минимум один раз отметился комментарием на актуальную политическую тему. "Соглашение о кредите в размере 200 миллионов евро, подписанное в Москве, совершенно невыгодно и даже пагубно для Республики Молдова"‎, — заявил Будянский в апреле 2020 года, когда переговоры о выделении российского кредита для Молдовы стали поводом для политической конфронтации в Кишиневе.Вообще, кажется, что НПО Expert-Grup стала кузницей кадров для кабинета министров Гаврилицы. Сержиу Гайбу, который возглавит и Министерство экономики, также выходец из этой организации.Похоже, что как и его коллега, которому предстоит возглавить Минфин, Гайбу никогда не руководил реальным производством и не участвовал в менеджменте на производстве. Профессиональный эксперт, он трудился в НПО IDIS-Viitorul. Одной из заметных для масс-медиа точек его карьеры стало участие в конкурсной комиссии, которая выбирала главу Нацбанка.Выпал из списка и Виорел Чиботару, который в феврале был предложен на пост вице-премьера по реинтеграции. Замена его на Владислава Кульминского — пожалуй, единственная, которую можно только приветствовать. В вопросах реинтеграции Чиботару, соучредитель Центра информирования и документирования НАТО, вряд ли сумел бы продемонстрировать необходимую в переговорном процессе гибкость.Чиботару известен фразами, сказанными в телеэфире, такими как "мы находимся в состоянии войны — открытой геополитической войны, назовите ее гибридной, глобальной". Или "российский фактор в Приднестровье — это форпост, это крепость, бастион Российской Федерации". С такими исходными данными стоило бы обеспокоиться будущим переговоров. Однако в августе в списке кандидатов его заменил Владислав Кульминский.Михай Попшой, которого в феврале Наталья Гаврилица предлагала на пост главы МИДЕИ, тоже не вошел в список — он стал вице-спикером парламента и главой фракции PAS. МИДЕИ же возглавит Нику Попеску, который триумфально вернется к руководству внешней политикой Молдовы.Профиль нового кабинета министров, за который парламент, вне всякого сомнения, проголосует в пятницу, достаточно ясно очерчен. В большинстве своем министры — это люди без опыта руководства, эксперты широкого профиля. Консультанты, которым слово "фандрайзинг" куда ближе, чем скучное сведение дебета с кредитом или выяснение, сколько солярки понадобится, чтобы фермеры смогли нормально провести сельхозработы.Недостаток опыта управления сам по себе — это, в целом, негативное обстоятельство, которое не порождает оптимизма в отношении нового кабинета министров.С другой стороны, если тренд ощущается правильно, основной функцией правительства Натальи Гаврилицы станет освоение новых кредитов и грантов, которые щедро обещают предоставить Европейский союз, МВФ и Всемирный банк.А в деле освоения грантов и кредитов большинство кандидатов в министры, без сомнения, являются настоящими профессионалами.

https://ru.sputnik.md/20210803/parlament-pravitelstvo-gavrilicza-43528381.html

https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-viorel-gherciu-43533928.html

https://ru.sputnik.md/20210803/biografiya-dumitru-budyanski-43531698.html

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правительство, кабинет министров, наталья гаврилица