https://ru.sputnik.md/20210803/obvinyaemyy-v-ubiystve-grazhdanin-moldovy-vydan-rossiey-germanii-43536711.html

Обвиняемый в убийстве гражданин Молдовы выдан Россией Германии

Обвиняемый в убийстве гражданин Молдовы выдан Россией Германии

Гражданина Молдовы экстрадировали из России в Германию для проведения следствия

2021-08-03T19:36+0300

2021-08-03T19:36+0300

2021-08-03T19:43+0300

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Гражданин Республики Молдова, обвиняемый в убийстве при нападении на семью немецких ювелиров, экстрадирован из России в Германию, сообщила во вторник журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА Новости.По ее словам, Калалб вместе с бандой участвовал в разбойном нападении на семейную пару ювелиров. Преступление было совершено в октябре 2017 года во Франкфурте-на-Майне. Сообщники проникли в квартиру, где находились хозяева, и напали на них. В результате женщина получила тяжелые травмы, а ее супруг от полученных ран скончался.В марте находившийся в розыске Юрий Калалб был задержан на территории столичного региона сотрудниками Московского уголовного розыска и НЦБ Интерпола МВД России, информирует агентство.

https://ru.sputnik.md/20210602/razyskival-Interpol-v-Kishinev-ekstradirovali-trekh-grazhdan-moldovy-34972927.html

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