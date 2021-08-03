https://ru.sputnik.md/20210803/obvinyaemyy-v-ubiystve-grazhdanin-moldovy-vydan-rossiey-germanii-43536711.html
Обвиняемый в убийстве гражданин Молдовы выдан Россией Германии
Обвиняемый в убийстве гражданин Молдовы выдан Россией Германии
Гражданина Молдовы экстрадировали из России в Германию для проведения следствия
2021-08-03T19:36+0300
2021-08-03T19:36+0300
2021-08-03T19:43+0300
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Гражданин Республики Молдова, обвиняемый в убийстве при нападении на семью немецких ювелиров, экстрадирован из России в Германию, сообщила во вторник журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА Новости.По ее словам, Калалб вместе с бандой участвовал в разбойном нападении на семейную пару ювелиров. Преступление было совершено в октябре 2017 года во Франкфурте-на-Майне. Сообщники проникли в квартиру, где находились хозяева, и напали на них. В результате женщина получила тяжелые травмы, а ее супруг от полученных ран скончался.В марте находившийся в розыске Юрий Калалб был задержан на территории столичного региона сотрудниками Московского уголовного розыска и НЦБ Интерпола МВД России, информирует агентство.
https://ru.sputnik.md/20210602/razyskival-Interpol-v-Kishinev-ekstradirovali-trekh-grazhdan-moldovy-34972927.html
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Обвиняемый в убийстве гражданин Молдовы выдан Россией Германии
19:36 03.08.2021 (обновлено: 19:43 03.08.2021)
Россия выдала Германии гражданина Республики Молдова, которого обвиняют в убийстве при нападении на семью ювелиров.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik.
Гражданин Республики Молдова, обвиняемый в убийстве при нападении на семью немецких ювелиров, экстрадирован из России в Германию, сообщила во вторник журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
, передает РИА Новости
.
"В международном аэропорту Домодедово
при участии сотрудников МВД России, ФСИН России
и правоохранительных органов ФРГ состоялась экстрадиция гражданина Республики Молдова Юрия Калалба. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, разбое и причинении тяжких телесных повреждений", - сказала Волк.
По ее словам, Калалб вместе с бандой участвовал в разбойном нападении на семейную пару ювелиров. Преступление было совершено в октябре 2017 года во Франкфурте-на-Майне
. Сообщники проникли в квартиру, где находились хозяева, и напали на них. В результате женщина получила тяжелые травмы, а ее супруг от полученных ран скончался.
В марте находившийся в розыске Юрий Калалб был задержан на территории столичного региона сотрудниками Московского уголовного розыска
и НЦБ Интерпола
МВД России, информирует агентство.