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Обвиняемый в убийстве гражданин Молдовы выдан Россией Германии
Обвиняемый в убийстве гражданин Молдовы выдан Россией Германии
Гражданина Молдовы экстрадировали из России в Германию для проведения следствия
2021-08-03T19:36+0300
2021-08-03T19:43+0300
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Гражданин Республики Молдова, обвиняемый в убийстве при нападении на семью немецких ювелиров, экстрадирован из России в Германию, сообщила во вторник журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА Новости.По ее словам, Калалб вместе с бандой участвовал в разбойном нападении на семейную пару ювелиров. Преступление было совершено в октябре 2017 года во Франкфурте-на-Майне. Сообщники проникли в квартиру, где находились хозяева, и напали на них. В результате женщина получила тяжелые травмы, а ее супруг от полученных ран скончался.В марте находившийся в розыске Юрий Калалб был задержан на территории столичного региона сотрудниками Московского уголовного розыска и НЦБ Интерпола МВД России, информирует агентство.
https://ru.sputnik.md/20210602/razyskival-Interpol-v-Kishinev-ekstradirovali-trekh-grazhdan-moldovy-34972927.html
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в мире, россия, молдова, германия

Обвиняемый в убийстве гражданин Молдовы выдан Россией Германии

19:36 03.08.2021 (обновлено: 19:43 03.08.2021)
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© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Россия выдала Германии гражданина Республики Молдова, которого обвиняют в убийстве при нападении на семью ювелиров.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Гражданин Республики Молдова, обвиняемый в убийстве при нападении на семью немецких ювелиров, экстрадирован из России в Германию, сообщила во вторник журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА Новости.
"В международном аэропорту Домодедово при участии сотрудников МВД России, ФСИН России и правоохранительных органов ФРГ состоялась экстрадиция гражданина Республики Молдова Юрия Калалба. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, разбое и причинении тяжких телесных повреждений", - сказала Волк.
По ее словам, Калалб вместе с бандой участвовал в разбойном нападении на семейную пару ювелиров. Преступление было совершено в октябре 2017 года во Франкфурте-на-Майне. Сообщники проникли в квартиру, где находились хозяева, и напали на них. В результате женщина получила тяжелые травмы, а ее супруг от полученных ран скончался.
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 02.06.2021
Разыскивал Интерпол: в Кишинев экстрадировали трех граждан Молдовы
2 июня, 17:27
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В марте находившийся в розыске Юрий Калалб был задержан на территории столичного региона сотрудниками Московского уголовного розыска и НЦБ Интерпола МВД России, информирует агентство.
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