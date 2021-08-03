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https://ru.sputnik.md/20210803/parlament-pravitelstvo-gavrilicza-43528381.html
Когда парламент соберется для утверждения правительства Гаврилицы
Когда парламент соберется для утверждения правительства Гаврилицы
Законодательный форум Молдовы определился с датой чрезвычайного заседания, на котором будет представлен новый кабмин. 03.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-03T17:07+0300
2021-08-03T17:27+0300
политика
в молдове
молдова
парламент
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Следующее заседание парламента Молдовы состоится в пятницу в 10.00. В рабочей повестке - вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы. Такое решение было принято во вторник на заседании Постоянного бюро парламента. На заседании депутаты также рассмотрят проект постановления по модификации решения парламента по номинальному и численному составу Постоянного бюро. Ожидается, что будет также принят номинальный состав делегаций молдавского законодательного органа в международных парламентских организациях и двусторонних организациях законодательных органов. Ранее кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду из 15 министров.
https://ru.sputnik.md/20210803/moldova-premer-gavrilicza-pravitelstvo-43522549.html
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в молдове, молдова, парламент, наталья гаврилица

Когда парламент соберется для утверждения правительства Гаврилицы

17:07 03.08.2021 (обновлено: 17:27 03.08.2021)
132
© Sputnik / Mihai CarausДепутаты в парламенте Молдовы
Депутаты в парламенте Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Законодательный форум Молдовы определился с датой чрезвычайного заседания, на котором будет представлен новый кабмин.
КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Следующее заседание парламента Молдовы состоится в пятницу в 10.00. В рабочей повестке - вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы.
Такое решение было принято во вторник на заседании Постоянного бюро парламента.
На заседании депутаты также рассмотрят проект постановления по модификации решения парламента по номинальному и численному составу Постоянного бюро.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
Политика
Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду
16:03
481
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Ожидается, что будет также принят номинальный состав делегаций молдавского законодательного органа в международных парламентских организациях и двусторонних организациях законодательных органов.
Ранее кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду из 15 министров.
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