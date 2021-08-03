https://ru.sputnik.md/20210803/parlament-pravitelstvo-gavrilicza-43528381.html
Когда парламент соберется для утверждения правительства Гаврилицы
Когда парламент соберется для утверждения правительства Гаврилицы
Законодательный форум Молдовы определился с датой чрезвычайного заседания, на котором будет представлен новый кабмин. 03.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-03T17:07+0300
2021-08-03T17:07+0300
2021-08-03T17:27+0300
политика
в молдове
молдова
парламент
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43440078_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_a8d43f9d850edfd41337a31251acb246.jpg
КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Следующее заседание парламента Молдовы состоится в пятницу в 10.00. В рабочей повестке - вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы. Такое решение было принято во вторник на заседании Постоянного бюро парламента. На заседании депутаты также рассмотрят проект постановления по модификации решения парламента по номинальному и численному составу Постоянного бюро. Ожидается, что будет также принят номинальный состав делегаций молдавского законодательного органа в международных парламентских организациях и двусторонних организациях законодательных органов. Ранее кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду из 15 министров.
https://ru.sputnik.md/20210803/moldova-premer-gavrilicza-pravitelstvo-43522549.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43440078_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_9e79bca33123782de8b469e46899a2f6.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
в молдове, молдова, парламент, наталья гаврилица
Когда парламент соберется для утверждения правительства Гаврилицы
17:07 03.08.2021 (обновлено: 17:27 03.08.2021)
Законодательный форум Молдовы определился с датой чрезвычайного заседания, на котором будет представлен новый кабмин.
КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Следующее заседание парламента Молдовы состоится в пятницу в 10.00. В рабочей повестке - вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы.
Такое решение было принято во вторник на заседании Постоянного бюро парламента.
На заседании депутаты также рассмотрят проект постановления по модификации решения парламента по номинальному и численному составу Постоянного бюро.
Ожидается, что будет также принят номинальный состав делегаций молдавского законодательного органа в международных парламентских организациях и двусторонних организациях законодательных органов.
Ранее кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду из 15 министров.