https://ru.sputnik.md/20210803/parlament-pravitelstvo-gavrilicza-43528381.html

Когда парламент соберется для утверждения правительства Гаврилицы

Когда парламент соберется для утверждения правительства Гаврилицы

Законодательный форум Молдовы определился с датой чрезвычайного заседания, на котором будет представлен новый кабмин. 03.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-03T17:07+0300

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политика

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парламент

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Следующее заседание парламента Молдовы состоится в пятницу в 10.00. В рабочей повестке - вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы. Такое решение было принято во вторник на заседании Постоянного бюро парламента. На заседании депутаты также рассмотрят проект постановления по модификации решения парламента по номинальному и численному составу Постоянного бюро. Ожидается, что будет также принят номинальный состав делегаций молдавского законодательного органа в международных парламентских организациях и двусторонних организациях законодательных органов. Ранее кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представила свою команду из 15 министров.

https://ru.sputnik.md/20210803/moldova-premer-gavrilicza-pravitelstvo-43522549.html

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в молдове, молдова, парламент, наталья гаврилица