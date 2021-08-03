https://ru.sputnik.md/20210803/pogodnye-rekordy-moldovy-3-avgusta-43501829.html

Погодные рекорды Молдовы 3 августа

Погодные рекорды Молдовы 3 августа

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Самое холодное третье августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум 3 августа зафиксировали в 2014 году. Тогда термометры показали +36,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210722/smerch-v-chernom-more-popal-na-video-42931866.html

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