https://ru.sputnik.md/20210803/pogodnye-rekordy-moldovy-3-avgusta-43501829.html
Погодные рекорды Молдовы 3 августа
Погодные рекорды Молдовы 3 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
2021-08-03T00:03+0300
2021-08-03T00:03+0300
2021-08-03T00:03+0300
погода
молдова
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Самое холодное третье августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум 3 августа зафиксировали в 2014 году. Тогда термометры показали +36,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210722/smerch-v-chernom-more-popal-na-video-42931866.html
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Александр Исаев
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погода, молдова
Погодные рекорды Молдовы 3 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Самое холодное третье августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 3 августа зафиксировали в 2014 году. Тогда термометры показали +36,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.