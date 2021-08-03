https://ru.sputnik.md/20210803/posol-moldovy-rossiya-vladimir-golovatyuk-otzyv-43509440.html
В МИДЕИ подготовили проект об отзыве посла Молдовы в России
В МИДЕИ подготовили проект об отзыве посла Молдовы в России
Посла Молдовы в России Владимира Головатюка могут отозвать
2021-08-03T11:42+0300
2021-08-03T11:42+0300
2021-08-03T11:42+0300
политика
в молдове
россия
молдова
владимир головатюк
посольство молдовы в россии
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) подготовило проект постановления правительства об отзыве нынешнего посла Молдовы в Москве Владимира Головатюка.Информацию для Sputnik Молдова подтвердил официальный представитель МИДЕИ Даниел Водэ."В порядке, установленном законом о дипломатической службе, предложения об отзыве послов вносит в правительство глава МИДЕИ. А позже кабмин предлагает президенту отозвать главу дипмиссии. В этих условиях МИДЕИ подготовило постановление правительства об отзыве посла Владимира Головатюка. Решение будет рассмотрено на следующем заседании правительства ", – рассказал Водэ.Напомним, сотрудница посольства Молдовы в Москве обвинила Владимира Головатюка в сексуальных домогательствах. Впоследствии посол был отозван МИДЕИ для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии.
https://ru.sputnik.md/20210729/posol-moldovy-v-rf-vyzvan-dlya-konsultatsiy-43367519.html
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Родика Герчиу
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в молдове, россия, молдова, владимир головатюк, посольство молдовы в россии
В МИДЕИ подготовили проект об отзыве посла Молдовы в России
Посол Молдовы в РФ может быть снят с должности. Составлен проект постановления о его отзыве.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) подготовило проект постановления правительства об отзыве нынешнего посла Молдовы в Москве Владимира Головатюка.
Информацию для Sputnik Молдова
подтвердил официальный представитель МИДЕИ Даниел Водэ.
"В порядке, установленном законом о дипломатической службе, предложения об отзыве послов вносит в правительство глава МИДЕИ. А позже кабмин предлагает президенту отозвать главу дипмиссии. В этих условиях МИДЕИ подготовило постановление правительства об отзыве посла Владимира Головатюка. Решение будет рассмотрено на следующем заседании правительства ", – рассказал Водэ.
Напомним, сотрудница посольства Молдовы в Москве обвинила Владимира Головатюка в сексуальных домогательствах.
Впоследствии посол был отозван МИДЕИ для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии.