Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210803/posol-moldovy-rossiya-vladimir-golovatyuk-otzyv-43509440.html
В МИДЕИ подготовили проект об отзыве посла Молдовы в России
В МИДЕИ подготовили проект об отзыве посла Молдовы в России
Посла Молдовы в России Владимира Головатюка могут отозвать
2021-08-03T11:42+0300
2021-08-03T11:42+0300
политика
в молдове
россия
молдова
владимир головатюк
посольство молдовы в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0f/32892650_0:129:1541:995_1920x0_80_0_0_9299cfdaffc30ce6f66a723de7d6e912.jpg
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) подготовило проект постановления правительства об отзыве нынешнего посла Молдовы в Москве Владимира Головатюка.Информацию для Sputnik Молдова подтвердил официальный представитель МИДЕИ Даниел Водэ."В порядке, установленном законом о дипломатической службе, предложения об отзыве послов вносит в правительство глава МИДЕИ. А позже кабмин предлагает президенту отозвать главу дипмиссии. В этих условиях МИДЕИ подготовило постановление правительства об отзыве посла Владимира Головатюка. Решение будет рассмотрено на следующем заседании правительства ", – рассказал Водэ.Напомним, сотрудница посольства Молдовы в Москве обвинила Владимира Головатюка в сексуальных домогательствах. Впоследствии посол был отозван МИДЕИ для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии.
https://ru.sputnik.md/20210729/posol-moldovy-v-rf-vyzvan-dlya-konsultatsiy-43367519.html
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Родика Герчиу
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Родика Герчиу
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0f/32892650_0:0:1541:1155_1920x0_80_0_0_8006f25792e2d804ab3d22a169d4b0fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, россия, молдова, владимир головатюк, посольство молдовы в россии

В МИДЕИ подготовили проект об отзыве посла Молдовы в России

11:42 03.08.2021
269
© Photo : Facebook / Владимир ГоловатюкВладимир Головатюк
Владимир Головатюк - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Photo : Facebook / Владимир Головатюк
Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
Все материалы
Посол Молдовы в РФ может быть снят с должности. Составлен проект постановления о его отзыве.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) подготовило проект постановления правительства об отзыве нынешнего посла Молдовы в Москве Владимира Головатюка.
Информацию для Sputnik Молдова подтвердил официальный представитель МИДЕИ Даниел Водэ.
"В порядке, установленном законом о дипломатической службе, предложения об отзыве послов вносит в правительство глава МИДЕИ. А позже кабмин предлагает президенту отозвать главу дипмиссии. В этих условиях МИДЕИ подготовило постановление правительства об отзыве посла Владимира Головатюка. Решение будет рассмотрено на следующем заседании правительства ", – рассказал Водэ.
Напомним, сотрудница посольства Молдовы в Москве обвинила Владимира Головатюка в сексуальных домогательствах.
Владимир Головатюк - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
Политика
Посол Молдовы в РФ вызван для консультаций
29 июля, 14:08
579
Впоследствии посол был отозван МИДЕИ для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии.
020001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:37AIPA выделит средства на развитие нескольких населенных пунктов
12:08Страшное убийство в Унгенах: зарезали таксиста
11:42В МИДЕИ подготовили проект об отзыве посла Молдовы в России
11:20В Кишиневе протестуют против обязательной вакцинации: вышли десятки верующих
11:15Только правда: чего жители Молдовы ждут от нового парламента
10:47Трагедия в Чадыр-Лунге - мужчина утонул в одном из местных озер
10:32Где в Кишиневе 3 августа находятся мобильные пункты вакцинации
10:11Ученые рассказали, почему коронавирус может быть смертельно опасным
09:48Серьезная авария на Ботанике: водитель в реанимации
09:26Примадонне молдавской оперы Марии Биешу исполнилось бы 86 лет
09:00Саинсус: расскажу о главной катастрофе Молдовы
08:45Мир за сутки: смертельный ураган, развод Гейтса и последствия штамма "дельта"
08:30Парадоксы и загадки унионизма
08:00Малашевский: в состоянии эйфории человек переоценивает возможности
07:30В Молдове предупредили о нашествии гусениц: начнется обработка кустарников
07:00Самый точный прогноз погоды: жара, грозы и град
00:03Погодные рекорды Молдовы 3 августа
ВчераОжирение может повысить риск развития рака органов ЖКТ - ученые
ВчераПервый в мире опоссум-ГМО выведен в Японии
ВчераШанс на грант: молодежь из СНГ может развить научные проекты на русском языке