https://ru.sputnik.md/20210803/posol-moldovy-rossiya-vladimir-golovatyuk-otzyv-43509440.html

В МИДЕИ подготовили проект об отзыве посла Молдовы в России

В МИДЕИ подготовили проект об отзыве посла Молдовы в России

Посла Молдовы в России Владимира Головатюка могут отозвать

2021-08-03T11:42+0300

2021-08-03T11:42+0300

2021-08-03T11:42+0300

политика

в молдове

россия

молдова

владимир головатюк

посольство молдовы в россии

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) подготовило проект постановления правительства об отзыве нынешнего посла Молдовы в Москве Владимира Головатюка.Информацию для Sputnik Молдова подтвердил официальный представитель МИДЕИ Даниел Водэ."В порядке, установленном законом о дипломатической службе, предложения об отзыве послов вносит в правительство глава МИДЕИ. А позже кабмин предлагает президенту отозвать главу дипмиссии. В этих условиях МИДЕИ подготовило постановление правительства об отзыве посла Владимира Головатюка. Решение будет рассмотрено на следующем заседании правительства ", – рассказал Водэ.Напомним, сотрудница посольства Молдовы в Москве обвинила Владимира Головатюка в сексуальных домогательствах. Впоследствии посол был отозван МИДЕИ для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии.

https://ru.sputnik.md/20210729/posol-moldovy-v-rf-vyzvan-dlya-konsultatsiy-43367519.html

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Родика Герчиу https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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