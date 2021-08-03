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Пожар в ресторане Кишинева: подробности от спасателей
Пожар в ресторане Кишинева: подробности от спасателей
Фото Пожар в ресторане в Кишиневе
2021-08-03T14:47+0300
2021-08-03T14:47+0300
в молдове
кишинев
пожар
общество
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Во вторник спасатели тушили пожар, вспыхнувший в ресторане на улице Ренаштерий Национале, 5. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По информации спасателей, звонок в службу 112 поступил в 11.38, когда очевидцы заметили дым, идущий из электрического щитка. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание возникло в вентиляции на кухне местного ресторана. "Для тушения пожара на место отправили четыре экипажа спасателей. Благодаря вмешательству пожарных в 12.08 возгорание удалось локализовать и пламя не распространилось дальше," – отметили в ГИЧС.Спасатели сообщают, что во время этого инцидента никто не пострадал. Однако огнем были уничтожена часть инвентаря на кухне ресторана. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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в молдове, кишинев, пожар

Пожар в ресторане Кишинева: подробности от спасателей

14:47 03.08.2021
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© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAIПожар в ресторане Кишинева
Пожар в ресторане Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Переполох в одном из ресторанов Кишинева: в вентиляции на кухне началось возгорание.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Во вторник спасатели тушили пожар, вспыхнувший в ресторане на улице Ренаштерий Национале, 5. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
По информации спасателей, звонок в службу 112 поступил в 11.38, когда очевидцы заметили дым, идущий из электрического щитка.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAIПожар в ресторане Кишинева
Un incendiu a izbucnit într-un local din Capitală - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
Пожар в ресторане Кишинева
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание возникло в вентиляции на кухне местного ресторана.
"Для тушения пожара на место отправили четыре экипажа спасателей. Благодаря вмешательству пожарных в 12.08 возгорание удалось локализовать и пламя не распространилось дальше," – отметили в ГИЧС.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAIПожар в ресторане Кишинева
Un incendiu a izbucnit într-un local din Capitală - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
Пожар в ресторане Кишинева
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Спасатели сообщают, что во время этого инцидента никто не пострадал. Однако огнем были уничтожена часть инвентаря на кухне ресторана.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
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