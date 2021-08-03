https://ru.sputnik.md/20210803/pozhar-restoran-kishinev-43515548.html

Пожар в ресторане Кишинева: подробности от спасателей

Пожар в ресторане Кишинева: подробности от спасателей

Фото Пожар в ресторане в Кишиневе

2021-08-03T14:47+0300

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в молдове

кишинев

пожар

общество

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Во вторник спасатели тушили пожар, вспыхнувший в ресторане на улице Ренаштерий Национале, 5. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По информации спасателей, звонок в службу 112 поступил в 11.38, когда очевидцы заметили дым, идущий из электрического щитка. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание возникло в вентиляции на кухне местного ресторана. "Для тушения пожара на место отправили четыре экипажа спасателей. Благодаря вмешательству пожарных в 12.08 возгорание удалось локализовать и пламя не распространилось дальше," – отметили в ГИЧС.Спасатели сообщают, что во время этого инцидента никто не пострадал. Однако огнем были уничтожена часть инвентаря на кухне ресторана. Все обстоятельства происшествия выясняются.

кишинев

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2021

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в молдове, кишинев, пожар