https://ru.sputnik.md/20210803/pozhar-restoran-kishinev-43515548.html
Пожар в ресторане Кишинева: подробности от спасателей
Пожар в ресторане Кишинева: подробности от спасателей
Фото Пожар в ресторане в Кишиневе
2021-08-03T14:47+0300
2021-08-03T14:47+0300
2021-08-03T14:47+0300
в молдове
кишинев
пожар
общество
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Во вторник спасатели тушили пожар, вспыхнувший в ресторане на улице Ренаштерий Национале, 5. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По информации спасателей, звонок в службу 112 поступил в 11.38, когда очевидцы заметили дым, идущий из электрического щитка. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание возникло в вентиляции на кухне местного ресторана. "Для тушения пожара на место отправили четыре экипажа спасателей. Благодаря вмешательству пожарных в 12.08 возгорание удалось локализовать и пламя не распространилось дальше," – отметили в ГИЧС.Спасатели сообщают, что во время этого инцидента никто не пострадал. Однако огнем были уничтожена часть инвентаря на кухне ресторана. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
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в молдове, кишинев, пожар
Пожар в ресторане Кишинева: подробности от спасателей
Переполох в одном из ресторанов Кишинева: в вентиляции на кухне началось возгорание.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Во вторник спасатели тушили пожар, вспыхнувший в ресторане на улице Ренаштерий Национале, 5. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
По информации спасателей, звонок в службу 112 поступил в 11.38, когда очевидцы заметили дым, идущий из электрического щитка.
Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание возникло в вентиляции на кухне местного ресторана.
"Для тушения пожара на место отправили четыре экипажа спасателей. Благодаря вмешательству пожарных в 12.08 возгорание удалось локализовать и пламя не распространилось дальше," – отметили в ГИЧС.
Спасатели сообщают, что во время этого инцидента никто не пострадал. Однако огнем были уничтожена часть инвентаря на кухне ресторана.
Все обстоятельства происшествия выясняются.