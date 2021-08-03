https://ru.sputnik.md/20210803/prognoz-pogody-moldova-zhara-grozy-grad-43497174.html

Самый точный прогноз погоды: жара, грозы и град

Самый точный прогноз погоды: жара, грозы и град

Точный прогноз погоды в Молдове на начало августа

2021-08-03T07:00+0300

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2021-08-03T08:56+0300

молдова

погода

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, ночью местами грозовые дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 3 августа: ночью от +17 до +19, днем от +27 до +29.По данным синоптиков, на следующий день, 4 августа, будет +32, осадков не ожидается. Далее, 5 и 6 августа, жара начнет усиливаться до +33 градусов. Также в эти два дня прогнозируют грозы и град. Начиная с 7 августа в стране будет до +33 без дождей. Праздники и народные приметыВ народе 4 августа отмечали Марьин день или же День Магдалины. В представлении простых людей Мария Магдалина считалась "заступницей от холеры". Марии Магдалине молились об исцелении от беснования, блудной страсти.В этот день крестьяне не работали в поле, "чтобы не убила за это гроза", точно так же, как не работали они по той же самой причине и на Ильин день. В Марии Магдалине народ видел также небесную властительницу громов и молнии.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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молдова, погода