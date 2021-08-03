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Самый точный прогноз погоды: жара, грозы и град
Самый точный прогноз погоды: жара, грозы и град
Точный прогноз погоды в Молдове на начало августа
2021-08-03T07:00+0300
2021-08-03T08:56+0300
молдова
погода
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, ночью местами грозовые дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 3 августа: ночью от +17 до +19, днем от +27 до +29.По данным синоптиков, на следующий день, 4 августа, будет +32, осадков не ожидается. Далее, 5 и 6 августа, жара начнет усиливаться до +33 градусов. Также в эти два дня прогнозируют грозы и град. Начиная с 7 августа в стране будет до +33 без дождей. Праздники и народные приметыВ народе 4 августа отмечали Марьин день или же День Магдалины. В представлении простых людей Мария Магдалина считалась "заступницей от холеры". Марии Магдалине молились об исцелении от беснования, блудной страсти.В этот день крестьяне не работали в поле, "чтобы не убила за это гроза", точно так же, как не работали они по той же самой причине и на Ильин день. В Марии Магдалине народ видел также небесную властительницу громов и молнии.
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молдова, погода

Самый точный прогноз погоды: жара, грозы и град

07:00 03.08.2021 (обновлено: 08:56 03.08.2021)
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© Sputnik / Mihai Carausприрода
природа - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, ночью местами грозовые дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 3 августа: ночью от +17 до +19, днем от +27 до +29.
По данным синоптиков, на следующий день, 4 августа, будет +32, осадков не ожидается. Далее, 5 и 6 августа, жара начнет усиливаться до +33 градусов. Также в эти два дня прогнозируют грозы и град. Начиная с 7 августа в стране будет до +33 без дождей.

Праздники и народные приметы

В народе 4 августа отмечали Марьин день или же День Магдалины.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
9051
В представлении простых людей Мария Магдалина считалась "заступницей от холеры". Марии Магдалине молились об исцелении от беснования, блудной страсти.
В этот день крестьяне не работали в поле, "чтобы не убила за это гроза", точно так же, как не работали они по той же самой причине и на Ильин день. В Марии Магдалине народ видел также небесную властительницу громов и молнии.
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