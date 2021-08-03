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В Кишиневе протестуют против обязательной вакцинации: вышли десятки верующих
В Кишиневе протестуют против обязательной вакцинации: вышли десятки верующих
Протест антипрививочников в Молдове священники устроили молебен
2021-08-03T11:20+0300
2021-08-03T11:30+0300
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кишинев
молдова
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Протест антипрививочников в Молдове. В центре Кишинева собрались десятки верующих людей по инициативе православных юристов. Граждане выступают против обязательной вакцинации в Молдове и дискриминации непривитых. При этом обязательной вакцинации в Молдове официально нет. Протестующие собрались у памятника молдавского господаря Штефана чел Маре, а затем отправились к зданию правительства. Там они провели молебен. Далее они планируют пойти к администрации президента Молдовы. Протестующие держат плакаты "Хотим быть информированы, а не насильно вакцинированы", "Стоп обязательной вакцинации".Протест проходит мирно, без инцидентов.
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

В Кишиневе протестуют против обязательной вакцинации: вышли десятки верующих

11:20 03.08.2021 (обновлено: 11:30 03.08.2021)
498
© Sputnik / Evghenii PanasencoПротест антипрививочников в Молдове.
Протест антипрививочников в Молдове. - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Протестующие собрались у памятника Штефана чел Маре, а затем провели молебен у здания правительства.
Протест антипрививочников в Молдове. В центре Кишинева собрались десятки верующих людей по инициативе православных юристов. Граждане выступают против обязательной вакцинации в Молдове и дискриминации непривитых.
При этом обязательной вакцинации в Молдове официально нет.
© Sputnik / Evghenii PanasencoПротест антипрививочников в Молдове.
Zeci de preoți protestează în centrul Capitalei împotriva vaccinării obligatorii - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Протестующие собрались у памятника молдавского господаря Штефана чел Маре, а затем отправились к зданию правительства. Там они провели молебен.
Далее они планируют пойти к администрации президента Молдовы.
Протестующие держат плакаты "Хотим быть информированы, а не насильно вакцинированы", "Стоп обязательной вакцинации".
© Sputnik / Evghenii PanasencoПротест антипрививочников в Молдове.
Zeci de preoți protestează în centrul Capitalei împotriva vaccinării obligatorii - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Протест проходит мирно, без инцидентов.
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