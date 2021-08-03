https://ru.sputnik.md/20210803/protest-obeazatelnaia-vakczinaczia-kishinev-43510252.html
В Кишиневе протестуют против обязательной вакцинации: вышли десятки верующих
В Кишиневе протестуют против обязательной вакцинации: вышли десятки верующих
Протест антипрививочников в Молдове священники устроили молебен
2021-08-03T11:20+0300
2021-08-03T11:20+0300
2021-08-03T11:30+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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Протест антипрививочников в Молдове. В центре Кишинева собрались десятки верующих людей по инициативе православных юристов. Граждане выступают против обязательной вакцинации в Молдове и дискриминации непривитых. При этом обязательной вакцинации в Молдове официально нет. Протестующие собрались у памятника молдавского господаря Штефана чел Маре, а затем отправились к зданию правительства. Там они провели молебен. Далее они планируют пойти к администрации президента Молдовы. Протестующие держат плакаты "Хотим быть информированы, а не насильно вакцинированы", "Стоп обязательной вакцинации".Протест проходит мирно, без инцидентов.
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Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация
В Кишиневе протестуют против обязательной вакцинации: вышли десятки верующих
11:20 03.08.2021 (обновлено: 11:30 03.08.2021)
Протестующие собрались у памятника Штефана чел Маре, а затем провели молебен у здания правительства.
Протест антипрививочников в Молдове. В центре Кишинева собрались десятки верующих людей по инициативе православных юристов. Граждане выступают против обязательной вакцинации в Молдове и дискриминации непривитых.
При этом обязательной вакцинации в Молдове официально нет.
Протестующие собрались у памятника молдавского господаря Штефана чел Маре, а затем отправились к зданию правительства. Там они провели молебен.
Далее они планируют пойти к администрации президента Молдовы.
Протестующие держат плакаты "Хотим быть информированы, а не насильно вакцинированы", "Стоп обязательной вакцинации".
Протест проходит мирно, без инцидентов.