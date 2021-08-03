https://ru.sputnik.md/20210803/protest-obeazatelnaia-vakczinaczia-kishinev-43510252.html

В Кишиневе протестуют против обязательной вакцинации: вышли десятки верующих

В Кишиневе протестуют против обязательной вакцинации: вышли десятки верующих

Протест антипрививочников в Молдове священники устроили молебен

2021-08-03T11:20+0300

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коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

вакцинация

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Протест антипрививочников в Молдове. В центре Кишинева собрались десятки верующих людей по инициативе православных юристов. Граждане выступают против обязательной вакцинации в Молдове и дискриминации непривитых. При этом обязательной вакцинации в Молдове официально нет. Протестующие собрались у памятника молдавского господаря Штефана чел Маре, а затем отправились к зданию правительства. Там они провели молебен. Далее они планируют пойти к администрации президента Молдовы. Протестующие держат плакаты "Хотим быть информированы, а не насильно вакцинированы", "Стоп обязательной вакцинации".Протест проходит мирно, без инцидентов.

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2021

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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация