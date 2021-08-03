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Протест против обязательной вакцинации прошел в Кишиневе
Протест против обязательной вакцинации прошел в Кишиневе
Протест против обязательной вакцинации прошел в Кишиневе
2021-08-03T16:27+0300
2021-08-03T16:27+0300
видео
кишинев
молдова
протест
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Протестующие собрались у памятника Штефану чел Маре, а затем отправились к зданию правительства страны, где провели молебен. После этого они переместились к зданию администрации президента.В руках участники митинга держали плакаты "Хотим быть информированы, а не насильно вакцинированы", "Стоп" обязательной вакцинации". В момент, когда проходила акция антипрививочников, состоялся еженедельный брифинг представителей Минздрава и Национального агентства общественного здоровья. Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы Денис Чернеля обратил внимание на то, что "пандемия не закончилась". По его словам, штамм "дельта" более заразен, передается легче и быстрее от человека к человеку и, конечно, не ограничивается географическими границами. "Благодарим всех тех, кто вакцинируется, чтобы страна вернулась как можно быстрее к нормальной жизни", – отметил госсекретарь.
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кишинев, молдова, протест, видео

Протест против обязательной вакцинации прошел в Кишиневе

16:27 03.08.2021
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© Sputnik / Evghenii Panasenco
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Несколько сотен верующих людей по инициативе православных юристов провели протест в центре Кишинева. Граждане выступают против обязательной вакцинации и дискриминации непривитых в Молдове.
Протестующие собрались у памятника Штефану чел Маре, а затем отправились к зданию правительства страны, где провели молебен. После этого они переместились к зданию администрации президента.
В руках участники митинга держали плакаты "Хотим быть информированы, а не насильно вакцинированы", "Стоп" обязательной вакцинации".
В момент, когда проходила акция антипрививочников, состоялся еженедельный брифинг представителей Минздрава и Национального агентства общественного здоровья. Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы Денис Чернеля обратил внимание на то, что "пандемия не закончилась".
"Мы не можем еще говорить о коллективном иммунитете. Сейчас самый подходящий период для интенсификации кампании по вакцинации. Не надо ждать увеличения количества случаев, в частности, в перспективе вариантов вирусов, которые растут", – сказал Чернеля.
По его словам, штамм "дельта" более заразен, передается легче и быстрее от человека к человеку и, конечно, не ограничивается географическими границами.
"Благодарим всех тех, кто вакцинируется, чтобы страна вернулась как можно быстрее к нормальной жизни", – отметил госсекретарь.
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