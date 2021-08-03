https://ru.sputnik.md/20210803/protest-protiv-obyazatelnoy-vaktsinatsii-proshel-v-kishineve-43523907.html

Протест против обязательной вакцинации прошел в Кишиневе

Протест против обязательной вакцинации прошел в Кишиневе

Протест против обязательной вакцинации прошел в Кишиневе

2021-08-03T16:27+0300

2021-08-03T16:27+0300

2021-08-03T16:27+0300

видео

кишинев

молдова

протест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43523658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fcf4e484e9f06e836b61b77b1d464ca5.jpg

Протестующие собрались у памятника Штефану чел Маре, а затем отправились к зданию правительства страны, где провели молебен. После этого они переместились к зданию администрации президента.В руках участники митинга держали плакаты "Хотим быть информированы, а не насильно вакцинированы", "Стоп" обязательной вакцинации". В момент, когда проходила акция антипрививочников, состоялся еженедельный брифинг представителей Минздрава и Национального агентства общественного здоровья. Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы Денис Чернеля обратил внимание на то, что "пандемия не закончилась". По его словам, штамм "дельта" более заразен, передается легче и быстрее от человека к человеку и, конечно, не ограничивается географическими границами. "Благодарим всех тех, кто вакцинируется, чтобы страна вернулась как можно быстрее к нормальной жизни", – отметил госсекретарь.

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

кишинев, молдова, протест, видео