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В России создают новейшую гиперзвуковую ракету большой дальности X-95
В России создают новейшую гиперзвуковую ракету большой дальности X-95
В России создают новейшую гиперзвуковую ракету большой дальности X-95
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Подробности о разработке дальней гиперзвуковой ракеты раскрыл начальник военной академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий, сообщает РИА Новости.Важнейшим условием успешного ведения боевых действий он назвал господство в воздушно-космической сфере, а обеспечить его можно за счет эффективного применения ударной и истребительной авиации."В этих целях для Воздушно-космических сил разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95", — отметил Зарудницкий.Кроме того, добавил он, создаются беспилотные летательные аппараты, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы, другая новейшая военная техника.Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал агентству, что новую гиперзвуковую ракету разрабатывают для бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160М, а также для Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).В феврале министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой российских сил неядерного сдерживания.
https://ru.sputnik.md/20210731/provalom-zavershilis-ispytaniya-rakety-iz-ssha-sposobnoy-doletet-do-moskvy-43449895.html
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В России создают новейшую гиперзвуковую ракету большой дальности X-95

15:11 03.08.2021 (обновлено: 15:18 03.08.2021)
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© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада Победы
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада Победы - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Российские специалисты занимаются разработкой перспективной гиперзвуковой ракеты Х-95, которая будет отличаться большой дальностью применения.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Подробности о разработке дальней гиперзвуковой ракеты раскрыл начальник военной академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий, сообщает РИА Новости.
Важнейшим условием успешного ведения боевых действий он назвал господство в воздушно-космической сфере, а обеспечить его можно за счет эффективного применения ударной и истребительной авиации.
"В этих целях для Воздушно-космических сил разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95", — отметил Зарудницкий.
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Кроме того, добавил он, создаются беспилотные летательные аппараты, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы, другая новейшая военная техника.
Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал агентству, что новую гиперзвуковую ракету разрабатывают для бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160М, а также для Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
"Опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя", — добавил собеседник агентства.
В феврале министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой российских сил неядерного сдерживания.
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