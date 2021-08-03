https://ru.sputnik.md/20210803/rossia-giperzvukovuya-raketa-43519768.html

В России создают новейшую гиперзвуковую ракету большой дальности X-95

В России создают новейшую гиперзвуковую ракету большой дальности X-95

В России создают новейшую гиперзвуковую ракету большой дальности X-95

2021-08-03T15:11+0300

2021-08-03T15:11+0300

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россия

ту-160

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Подробности о разработке дальней гиперзвуковой ракеты раскрыл начальник военной академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий, сообщает РИА Новости.Важнейшим условием успешного ведения боевых действий он назвал господство в воздушно-космической сфере, а обеспечить его можно за счет эффективного применения ударной и истребительной авиации."В этих целях для Воздушно-космических сил разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95", — отметил Зарудницкий.Кроме того, добавил он, создаются беспилотные летательные аппараты, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы, другая новейшая военная техника.Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал агентству, что новую гиперзвуковую ракету разрабатывают для бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160М, а также для Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).В феврале министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой российских сил неядерного сдерживания.

https://ru.sputnik.md/20210731/provalom-zavershilis-ispytaniya-rakety-iz-ssha-sposobnoy-doletet-do-moskvy-43449895.html

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