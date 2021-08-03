https://ru.sputnik.md/20210803/rubli-valyuta-43533459.html

Рубль — самая недооцененная валюта мира: сколько на самом деле стоит доллар

Рубль — самая недооцененная валюта мира: сколько на самом деле стоит доллар

"Индекс бигмака" придумал в 1986-м журнал The Economist — в качестве шутки. Но теперь это, по сути, неофициальный способ определения паритета покупательской... 03.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-03T21:12+0300

2021-08-03T21:12+0300

2021-08-03T21:12+0300

экономика

россия

рубль

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Исходя из цены бигмака в ресторанах McDonald's в России и США, доллар должен стоить 30 рублей. Это меньше, чем 2013-м. Насколько объективен индикатор американского экономического журнала и почему так разнятся фактические и "бургерные" котировки — в материале РИА Новости.Шутка экономистаРоссийский рубль по недооцененности уступает только ливанскому фунту, следует из "индекса бигмака". Предполагается, что бургер должен стоить одинаково. Там, где дешевле, чем в США, — местная валюта недооценена, и наоборот.В России бигмак — 169 рублей, в США — 5,65 доллара. Получается, что справедливый курс — 30. Но реальный обменный — 74,53. То есть наша валюта недооценена почти на 60%. Евро — на 11,1, британский фунт — на 15,5.Четыре денежные единицы оказались переоценены. Выделяется венесуэльский боливар — должен стоить на 47,7% дешевле. Швейцарский франк — на 24,7, норвежская и шведская кроны — на 11,5 и 9,6."Индекс бигмака" придумал в 1986-м журнал The Economist — в качестве шутки. Но теперь это, по сути, неофициальный способ определения паритета покупательской способности (ППС) — соотношение двух валют исходя из цен на аналогичные товары. Подсчитывают два раза в год.Выбрали гамбургер McDonald's, потому что он везде продается. Уже в 1980-е сеть ресторанов быстрого питания превратилась в глобальный бизнес. Заведений с характерной буквой М нет на Бермудских островах, в Иране, Македонии, Йемене, Черногории, Северной Корее, Зимбабве, Боливии, Армении и Исландии.Главное — классический бигмак везде одинаковый. И состоит из доступных продуктов: хлеб, сыр, котлета, овощи.Согласно последнему июльскому рейтингу, в большинстве стран бигмак дешевле, чем в США. В частности, в Австралии, Саудовской Аравии, Катаре. Внизу списка — Азербайджан, Турция, Южная Африка.Популярно, но необъективноО недооцененности рубля говорят десятилетиями. Но, помимо "индекса бигмака", много других факторов. И бургер не может стоить одинаково в разных странах. Скажем, зарплаты и арендные ставки у нас значительно меньше, чем в Соединенных Штатах. Поэтому у нас цена ниже. К тому же бигмаки никто не импортирует, их производят на месте. В отличие от бытовой электроники или смартфонов. По "индексу iPod" рубль наверняка окажется переоценен и должен стоить меньше.К тому же компания McDonald's назначает цену, ориентируясь на реальные доходы населения и покупательную способность. Не стоит забывать о налогах и конкуренции.Поэтому "индекс бигмака" необъективен. Есть более комплексные и прозрачные методы сравнения. Например, на основе товаров первой необходимости, сырья, полуфабрикатов. Цены на них формирует рынок, а не одна частная компания, которая к тому же сохраняет за собой право на коммерческую тайну.Дело не в бигмакеКурс национальной валюты определяет долгосрочная динамика платежного баланса страны и денежной массы, которая, в свою очередь, влияет на инфляцию.Важные игроки на международном и внутреннем валютном рынке — центробанки. Регуляторы могут ограничить укрепление или, наоборот, удерживать от резкого падения национальную денежную единицу.Валютный курс под их неусыпным контролем, поскольку это один из основных методов конкурентной торговой борьбы между странами. В результате стоимость денег зачастую искажается.К тому же, как с любым свободно торгующимся активом, в котировки закладываются ожидания участников рынка.Так что особо полагаться на "индекс бигмака" не стоит."В десятке недооцененных в основном те, которые даже не входят в топ-100 по распространенности в мире. Яркий пример — ливанский фунт. Сюда же попал российский рубль. При этом самая переоцененная — венесуэльский боливар с безумной инфляцией и всевозможными санкциями от США", — указывает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.По его словам, последние семь лет на рубль влияет геополитика: антироссийские санкции, риски их расширения. Традиционно играют роль нефтяные котировки. Сказывается бюджетное правило скупки Минфином валюты при повышении цены на черное золото. Таким образом искусственно предотвращается излишнее укрепление рубля. В целом курсообразующая политика не способствует его усилению. Дело в том, что умеренно слабый рубль повышает бюджетные доходы от поставок за границу. Это на руку и экспортерам, доминирующих в экономике.Косвенные факторы — внутренняя политика и настроения мировых финансовых рынков. "Без санкций вероятность того, что российская валюта котировалась бы как минимум в полтора раза дороже, очень высокая", — уточняет эксперт.Как бы то ни было, до конца года ниже 70 за рубль доллар все равно не опустится. А вот пробить отметку в 80 вполне реально из-за политических рисков. Скорее всего, курс останется в коридоре 73-77 за доллар и 85-90 за евро.

https://ru.sputnik.md/20210415/otkaz-russia-ot-dollara-i-swift-vliyanie-na-ekonomiku-i-otnosheniya-s-moldovoy-34388867.html

https://ru.sputnik.md/20190714/the-big-mac-index-shows-currencies-26849568.html

россия

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россия, рубль