https://ru.sputnik.md/20210803/strelba-u-zdaniya-pentagona-pressa-soobschaet-o-postradavshikh-43537383.html

Стрельба у здания Пентагона: пресса сообщает о пострадавших

Стрельба у здания Пентагона: пресса сообщает о пострадавших

Американская пресса сообщила о стрельбе возле здания Пентагона и о том, что в результате инцидента есть как минимум один погибший.

2021-08-03T20:15+0300

2021-08-03T20:15+0300

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Несколько человек пострадали во время стрельбы около Пентагона, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал WDVM.По информации СМИ, ранены по меньшей мере два человека, один погиб. В числе пострадавших и тот, кто открыл огонь.Здание оборонного ведомства США оцеплено. Граждан призывают избегать поездок в этот район. Корреспондент РИА Новости передает, что из-за стрельбы остановили движение поездов по "голубой" ветке вашингтонского метро, проходящей мимо комплекса министерства обороны.В заявлении управления охраны ведомства отмечается, что меры приняты в связи с "инцидентом в транзитном центре", который охватывает автобусную остановку и станцию метро по соседству с Пентагоном.К месту происшествия съехались наряды полиции и машины скорой помощи.Позднее охрана Пентагона сообщила, что угрозу удалось устранить.

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в мире, сша, стрельба