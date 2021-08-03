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Стрельба у здания Пентагона: пресса сообщает о пострадавших
Стрельба у здания Пентагона: пресса сообщает о пострадавших
Американская пресса сообщила о стрельбе возле здания Пентагона и о том, что в результате инцидента есть как минимум один погибший.
2021-08-03T20:15+0300
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Несколько человек пострадали во время стрельбы около Пентагона, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал WDVM.По информации СМИ, ранены по меньшей мере два человека, один погиб. В числе пострадавших и тот, кто открыл огонь.Здание оборонного ведомства США оцеплено. Граждан призывают избегать поездок в этот район. Корреспондент РИА Новости передает, что из-за стрельбы остановили движение поездов по "голубой" ветке вашингтонского метро, проходящей мимо комплекса министерства обороны.В заявлении управления охраны ведомства отмечается, что меры приняты в связи с "инцидентом в транзитном центре", который охватывает автобусную остановку и станцию метро по соседству с Пентагоном.К месту происшествия съехались наряды полиции и машины скорой помощи.Позднее охрана Пентагона сообщила, что угрозу удалось устранить.
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в мире, сша, стрельба

Стрельба у здания Пентагона: пресса сообщает о пострадавших

20:15 03.08.2021
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© AP Photo / Kevin WolfУ здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие
У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Kevin Wolf
Американская пресса сообщила о стрельбе возле здания Пентагона и о том, что в результате инцидента есть как минимум один погибший.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Несколько человек пострадали во время стрельбы около Пентагона, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал WDVM.
По информации СМИ, ранены по меньшей мере два человека, один погиб. В числе пострадавших и тот, кто открыл огонь.
Здание оборонного ведомства США оцеплено. Граждан призывают избегать поездок в этот район. Корреспондент РИА Новости передает, что из-за стрельбы остановили движение поездов по "голубой" ветке вашингтонского метро, проходящей мимо комплекса министерства обороны.
В заявлении управления охраны ведомства отмечается, что меры приняты в связи с "инцидентом в транзитном центре", который охватывает автобусную остановку и станцию метро по соседству с Пентагоном.
К месту происшествия съехались наряды полиции и машины скорой помощи.
Позднее охрана Пентагона сообщила, что угрозу удалось устранить.
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