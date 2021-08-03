https://ru.sputnik.md/20210803/taksista-ungeny-ubiistvo-43507277.html
Страшное убийство в Унгенах: зарезали таксиста
Страшное убийство в Унгенах: зарезали таксиста
Таксиста убили за 10 евро в Молдове
2021-08-03T12:08+0300
2021-08-03T12:08+0300
2021-08-03T12:15+0300
общество
молдова
унгены
убийство
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Во вторник утром в Унгенах зарезали 45-летнего таксиста. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции. По данным следствия, все произошло примерно в 7.20. В полицию обратился коллега водителя, который нашел его в крови, но еще живым. Позже мужчина скончался в больнице. "Полицейские установили, что таксисту задолжала денег одна пара. И именно в этот день водитель настоял, чтобы ему вернули все деньги. Между ними вспыхнул конфликт, во время которого женщина взяла нож и ранила водителя в грудь", – рассказали в полиции. В результате следственных мероприятий пару удалось задержать по горячим следам. "Как женщина 30 лет, так и 40-летний мужчина употребляли наркотики и были на контроле у врача-нарколога", – говорится в сообщении полиции. Как стало известно, сумма, которую задолжали преступники, – 200 леев. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.
https://ru.sputnik.md/20210802/belczy-ubijstvo-revnost-podozrevaemyj-naiden-poveshennym-43496025.html
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молдова, унгены, убийство
Страшное убийство в Унгенах: зарезали таксиста
12:08 03.08.2021 (обновлено: 12:15 03.08.2021)
Водитель такси был убит пассажирами, задолжавшими ему 200 леев.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Во вторник утром в Унгенах зарезали 45-летнего таксиста. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.
По данным следствия, все произошло примерно в 7.20. В полицию обратился коллега водителя, который нашел его в крови, но еще живым. Позже мужчина скончался в больнице.
"Полицейские установили, что таксисту задолжала денег одна пара. И именно в этот день водитель настоял, чтобы ему вернули все деньги. Между ними вспыхнул конфликт, во время которого женщина взяла нож и ранила водителя в грудь", – рассказали в полиции.
В результате следственных мероприятий пару удалось задержать по горячим следам.
"Как женщина 30 лет, так и 40-летний мужчина употребляли наркотики и были на контроле у врача-нарколога", – говорится в сообщении полиции.
Как стало известно, сумма, которую задолжали преступники, – 200 леев.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.