https://ru.sputnik.md/20210803/taksista-ungeny-ubiistvo-43507277.html

Страшное убийство в Унгенах: зарезали таксиста

Страшное убийство в Унгенах: зарезали таксиста

Таксиста убили за 10 евро в Молдове

2021-08-03T12:08+0300

2021-08-03T12:08+0300

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общество

молдова

унгены

убийство

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Во вторник утром в Унгенах зарезали 45-летнего таксиста. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции. По данным следствия, все произошло примерно в 7.20. В полицию обратился коллега водителя, который нашел его в крови, но еще живым. Позже мужчина скончался в больнице. "Полицейские установили, что таксисту задолжала денег одна пара. И именно в этот день водитель настоял, чтобы ему вернули все деньги. Между ними вспыхнул конфликт, во время которого женщина взяла нож и ранила водителя в грудь", – рассказали в полиции. В результате следственных мероприятий пару удалось задержать по горячим следам. "Как женщина 30 лет, так и 40-летний мужчина употребляли наркотики и были на контроле у врача-нарколога", – говорится в сообщении полиции. Как стало известно, сумма, которую задолжали преступники, – 200 леев. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.

https://ru.sputnik.md/20210802/belczy-ubijstvo-revnost-podozrevaemyj-naiden-poveshennym-43496025.html

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молдова, унгены, убийство