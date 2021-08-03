https://ru.sputnik.md/20210803/tolko-pravda-chto-zhiteli-moldovy-zhdut-novyi-parlament-43487717.html

Только правда: чего жители Молдовы ждут от нового парламента

Только правда: чего жители Молдовы ждут от нового парламента

Ожидания жителей Молдовы от нового парламента Молдовы в одном видео

2021-08-03T11:15+0300

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опрос

молдова

ожидания

парламент

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Жители Молдовы многого ожидают от нового парламента. Изменения к лучшему в стране, борьба с коррупцией, а также повышение пенсий – вот основные надежды людей от новой власти.В то же время граждане хотят, чтобы у власти находились честные люди, которые работали бы на благо народа. На новый парламент возложены большие надежды, поскольку у нынешней исполнительной власти есть наибольшая сила для выполнения своих предвыборных обещаний.Однако встречаются и те, кто скептически относится к будущим результатам нового руководства. Люди утверждают, что не знают новых депутатов и их способности.

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2021

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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