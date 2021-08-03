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Только правда: чего жители Молдовы ждут от нового парламента
Только правда: чего жители Молдовы ждут от нового парламента
Ожидания жителей Молдовы от нового парламента Молдовы в одном видео
2021-08-03T11:15+0300
2021-08-03T11:29+0300
видео
видео
опрос
молдова
ожидания
парламент
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Жители Молдовы многого ожидают от нового парламента. Изменения к лучшему в стране, борьба с коррупцией, а также повышение пенсий – вот основные надежды людей от новой власти.В то же время граждане хотят, чтобы у власти находились честные люди, которые работали бы на благо народа. На новый парламент возложены большие надежды, поскольку у нынешней исполнительной власти есть наибольшая сила для выполнения своих предвыборных обещаний.Однако встречаются и те, кто скептически относится к будущим результатам нового руководства. Люди утверждают, что не знают новых депутатов и их способности.
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Марина Гончарук
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Только правда: чего жители Молдовы ждут от нового парламента

11:15 03.08.2021 (обновлено: 11:29 03.08.2021)
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© Sputnik / Mihai Caraus
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Граждане Молдовы ждут от новой власти не только слов, но и конкретных действий. Люди надеются, что социально-экономическая ситуация в стране улучшится, а предвыборные обещания будут выполнены. Такие ответы дали жители Кишинева в опросе корреспондентам Sputnik.
Жители Молдовы многого ожидают от нового парламента. Изменения к лучшему в стране, борьба с коррупцией, а также повышение пенсий – вот основные надежды людей от новой власти.
В то же время граждане хотят, чтобы у власти находились честные люди, которые работали бы на благо народа. На новый парламент возложены большие надежды, поскольку у нынешней исполнительной власти есть наибольшая сила для выполнения своих предвыборных обещаний.
Однако встречаются и те, кто скептически относится к будущим результатам нового руководства. Люди утверждают, что не знают новых депутатов и их способности.
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