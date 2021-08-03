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https://ru.sputnik.md/20210803/tromboz-koronavirus-43536331.html
Врач рассказал, как избежать тромбозов при заражении коронавирусом
Врач рассказал, как избежать тромбозов при заражении коронавирусом
Постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, особенно если к этому были предпосылки при обследовании. 03.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-03T23:15+0300
2021-08-03T23:15+0300
коронавирус
врач
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Для избежания тромбозов врачи назначают пациентам с коронавирусом антикоагулянтную терапию, даже тем, кто перенес болезнь бессимптомно, потому что им тоже не помешает следить за своим показателем свертываемости крови.Об этом рассказал главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко, пишет РИА Новости.По словам врача, тромбозы – одно из самых серьезных осложнений после коронавируса, они встречаются в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, но какова связь между двумя заболеваниями еще предстоит изучить.Врач отметил, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, особенно если к этому были предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы. Он порекомендовал контролировать состояние здоровья в течение месяца после выписки."Контролировать состояние здоровья необходимо и тем, кто перенес COVID в легкой форме, даже если пациент был здоров и не жаловался на самочувствие. Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать", – сообщил Вечерко.Он также посоветовал пить много жидкости, лучше воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду.
https://ru.sputnik.md/20210803/koronavirus-smertelno-opasnosti-43507774.html
https://ru.sputnik.md/20210728/vrach-simptomy-kovidnogo-khvosta-43348253.html
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врач

Врач рассказал, как избежать тромбозов при заражении коронавирусом

23:15 03.08.2021
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© Inquam Photos / OCTAV GANEABolnavi de COVID internați la spitalul „Marius Nasta” din București
Bolnavi de COVID internați la spitalul „Marius Nasta” din București - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, особенно если к этому были предпосылки при обследовании.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Для избежания тромбозов врачи назначают пациентам с коронавирусом антикоагулянтную терапию, даже тем, кто перенес болезнь бессимптомно, потому что им тоже не помешает следить за своим показателем свертываемости крови.
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Об этом рассказал главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко, пишет РИА Новости.
По словам врача, тромбозы – одно из самых серьезных осложнений после коронавируса, они встречаются в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, но какова связь между двумя заболеваниями еще предстоит изучить.

"Чтобы его (тромбоза) избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию – препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность", – рассказал Вечорко.

Врач отметил, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, особенно если к этому были предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы. Он порекомендовал контролировать состояние здоровья в течение месяца после выписки.
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"Контролировать состояние здоровья необходимо и тем, кто перенес COVID в легкой форме, даже если пациент был здоров и не жаловался на самочувствие. Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать", – сообщил Вечерко.
Он также посоветовал пить много жидкости, лучше воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду.
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