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Мир за сутки: смертельный ураган, развод Гейтса и последствия штамма "дельта"
Мир за сутки: смертельный ураган, развод Гейтса и последствия штамма "дельта"
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 03.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-03T08:45+0300
2021-08-03T09:19+0300
в мире
обзор
ураган
билл гейтс
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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Разрушительный ураган пронесся в понедельник по Тверской области в России. Сообщается, что ветер до 25 метров в секунду при грозе повалил деревья в городах Андреаполь и Ржев. Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в нескольких населенных пунктах региона пострадали 13 человек (в том числе два ребенка), из них три (в том числе один ребенок) погибли.В результате урагана по области повалено более 90 деревьев, повреждены крыши 65 жилых домов, частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях (90 населенных пунктах, 1678 домах, 2278 человек).К вечеру понедельника, по словам местных властей, водоснабжение в пострадавших городах было восстановлено, основные дороги от деревьев расчищены. Работы продолжатся до полной ликвидации последствий урагана.Билл Гейтс и его жена Милинда официально развелисьАмериканские СМИ со ссылкой на судебные отчеты сообщают, что основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда официально развелись.Мелинда и Билл подписали "договор о расторжении брака", в котором прописано, как они разделят имущество. Однако в опубликованном постановлении о разводе подробности документа не приводятся. Как указано в статье, судья принял окончательное решение в понедельник, пишет РИА Новости.В мае супруги объявили о решении разойтись. Бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий — прошлый "рекорд" установили основатель и глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос со своей бывшей женой Маккензи.Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов мира, состояние его семьи оценивают в 130 миллиардов долларов.Врач рассказал об особенностях "ковидного хвоста" при штамме "дельта"Штамм "дельта" активнее поражает молодых людей, чем другие варианты коронавируса SARS-CoV-2. Это привело к омоложению и самой болезни, и так называемого постковидного синдрома, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.При этом, пояснил он, все остальные последствия, присущие другим вариантам SARS-CoV-2, у дельта-штамма тоже сохраняются.По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 198 миллионов.На утро третьего августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 198 891 340. Из них 4 235 449 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (35 131 393). Следом идут Индия (31 695 958) и Бразилия (19 953 501).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (6 230 482), Франция (6 218 526), Великобритания (5 929 881), Турция (5 770 833), Аргентина (4 935 847), Колумбия (4 801 050) и Испания (4 502 983).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 335 237 случаев заражения, в Румынии – 1 083 478.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 259 667. В понедельник профильное министерство сообщило о 118 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6257, выздоровело 252 166 человек.
https://ru.sputnik.md/20210505/Foto-razvod-po-milliarderski-Bill-i-Melinda-Geyts-bolshe-ne-suprugi-34631245.html
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в мире, обзор, ураган, билл гейтс

Мир за сутки: смертельный ураган, развод Гейтса и последствия штамма "дельта"

08:45 03.08.2021 (обновлено: 09:19 03.08.2021)
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© Pixabay / FelixMittermeierГроза
Гроза - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
© Pixabay / FelixMittermeier
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Разрушительный ураган пронесся в понедельник по Тверской области в России. Сообщается, что ветер до 25 метров в секунду при грозе повалил деревья в городах Андреаполь и Ржев. Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в нескольких населенных пунктах региона пострадали 13 человек (в том числе два ребенка), из них три (в том числе один ребенок) погибли.
В результате урагана по области повалено более 90 деревьев, повреждены крыши 65 жилых домов, частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях (90 населенных пунктах, 1678 домах, 2278 человек).
К вечеру понедельника, по словам местных властей, водоснабжение в пострадавших городах было восстановлено, основные дороги от деревьев расчищены. Работы продолжатся до полной ликвидации последствий урагана.

Билл Гейтс и его жена Милинда официально развелись

Американские СМИ со ссылкой на судебные отчеты сообщают, что основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда официально развелись.
Билл Гейтс с супругой Мелиндой в Индии, 2011 год - Sputnik Молдова, 1920, 05.05.2021
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Фото: развод по-миллиардерски - Билл и Мелинда Гейтс больше не супруги
5 мая, 06:45
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Мелинда и Билл подписали "договор о расторжении брака", в котором прописано, как они разделят имущество. Однако в опубликованном постановлении о разводе подробности документа не приводятся. Как указано в статье, судья принял окончательное решение в понедельник, пишет РИА Новости.
В мае супруги объявили о решении разойтись. Бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий — прошлый "рекорд" установили основатель и глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос со своей бывшей женой Маккензи.
Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов мира, состояние его семьи оценивают в 130 миллиардов долларов.

Врач рассказал об особенностях "ковидного хвоста" при штамме "дельта"

Штамм "дельта" активнее поражает молодых людей, чем другие варианты коронавируса SARS-CoV-2. Это привело к омоложению и самой болезни, и так называемого постковидного синдрома, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.

"Штамм "дельта" не до конца изучен, но мы точно знаем, что больше стали болеть молодые люди и дети, хотя пожилые тоже в группе риска. Постковидный синдром сейчас будет "молодеть". Вероятнее всего, он будет больше поражать центральную нервную систему и очень сильно влиять на иммунные факторы. Дети после перенесенной коронавирусной инфекции будут дольше болеть. Изучается влияние на репродуктивную функцию у молодых людей, это пока под вопросом", – уточнил инфекционист.

При этом, пояснил он, все остальные последствия, присущие другим вариантам SARS-CoV-2, у дельта-штамма тоже сохраняются.
По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 198 миллионов.
На утро третьего августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 198 891 340. Из них 4 235 449 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (35 131 393). Следом идут Индия (31 695 958) и Бразилия (19 953 501).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (6 230 482), Франция (6 218 526), Великобритания (5 929 881), Турция (5 770 833), Аргентина (4 935 847), Колумбия (4 801 050) и Испания (4 502 983).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 335 237 случаев заражения, в Румынии – 1 083 478.
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 259 667. В понедельник профильное министерство сообщило о 118 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6257, выздоровело 252 166 человек.
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