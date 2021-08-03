https://ru.sputnik.md/20210803/vakczina-moldova-astrazeneca-43518690.html

В Молдове заканчивается AstraZeneca: второй дозы может хватить не всем

В Молдове заканчивается AstraZeneca: второй дозы может хватить не всем

В Молдове заканчивается AstraZeneca: может не всем хватить на вторую дозу

2021-08-03T15:37+0300

2021-08-03T15:37+0300

2021-08-03T15:37+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

вакцинация

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КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Склады с вакциной AstraZeneca в Молдове практически опустели, а оставшегося может не хватить для введения второй дозы гражданам в августе. Об этом сообщили на пресс-конференции Минздрава во вторник.В то же время он подчеркнул, что в августе и сентябре республика получит еще несколько партий препарата AstraZeneca из Латвии и Литвы."В течение августа и сентября мы получим 30 тысяч доз из Латвии и 26 500 из Литвы. Их срок годности будет как минимум три месяца. Уже подписаны все необходимые документы", – добавил Чернеля.Госсекретарь также уточнил, что молдавские власти успели использовать сыворотки до конца их срока годности."Из всех полученных вакцин 250 тысяч доз были со сроком годности до 31 июля. Все они были использовали до указанного числа. Осталось небольшое количество со сроком до конца августа", – пояснил Чернеля.По последним данным Минздрава в Молдове всего использовано 1 051 038 доз различных препаратов против коронавируса. Таким образом уровень вакцинации населения достигли 18%. Привито двумя дозами вакцин 499 614 человек.В целом в республике использовали 95,7% от полученной вакцины "Спутник V", Pfizer – порядка 62%, Sinovac – более 80%, а прививку Johnson & Johnson получило 65 тысяч человек.

https://ru.sputnik.md/20210728/moldova-million-doz-vaktsiny-43342525.html

https://ru.sputnik.md/20210803/protest-obeazatelnaia-vakczinaczia-kishinev-43510252.html

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в молдове, молдова, минздрав, вакцинация